Bahnhofsmission Kempten schloss zum 30. April

Von: Sofia-Leonie Wiethaler, Susanne Lüderitz

Teilen

Hubert Kohle hängt seine Uniform in den Schrank. Die Kemptener Bahnhofsmission hat ihr Angebot Ende April eingestellt. © privat

Kempten - Seit über 50 Jahren führen der Caritasverband Kempten-Oberallgäu und die Diakonie Allgäu die Bahnhofsmission Kempten in gemeinsamer ökumenischer Trägerschaft. Zum 30. April wurde das Angebot jedoch eingestellt.

„Generationen von ehrenamtlich engagierten Menschen haben sich über die Jahrzehnte in der Bahnhofsmission eingebracht“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Diakonie und Caritas. Gründe für die Schließung gibt es mehrere, wie Tina Hartmann, Ansprechpartnerin für die Bahnhofsmission bei der Caritas, berichtet. Bereits vor Corona hätte sich die Hilfe der Ehrenamtlichen großteils auf Umsteigehilfen begrenzt. Die alteingesessenen Ehrenamtlichen hätten sich darauf eingelassen, eher am Bahnsteig aktiv zu sein. Jedoch sei es schwierig gewesen, Nachwuchs dafür zu gewinnen.

Durch die Pandemie habe die Bahnhofsmission dann einen Schwung dieser alteingesessenen Ehrenamtlichen verloren, da diese häufige Kontakte vermeiden wollten. Während vor Corona noch sechs Personen aktiv waren, sind es danach höchstens zwei gewesen.

Bahnhofsmission Kempten geschlossen: Aufgabengebiet hat sich stark verändert

Das Aufgabengebiet der Bahnhofsmission hat sich mit den Jahren auch geändert, erklärte Hartmann. Früher sei Kempten ein großer Verteilerbahnhof gewesen. Heute würden dort größtenteils Pendler und Schüler ankommen. „Die brauchen in der Regel weniger Zuspruch von der Bahnhofsmission“, so Hartmann.

Auch die Lage des Bahnhofs, rund drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, hat dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Hilfsangeboten am Bahnhof nicht so groß sei, wie die Ehrenamtskoordinatorin der Caritas, Sabine Pahl, erklärt. „Haupttreffpunkt ist an der ZUM.“ Und auch Einrichtungen wie Wärmestube und Tafelläden sind alle in der Stadt.

Räumlichkeiten waren nicht barrierefrei

Dazu komme, dass die Bahnhofsmission in Räumlichkeiten untergebracht war, die weder leicht erreichbar noch barrierefrei waren, so Pahl.

Wie die Entwicklung in anderen Städten sei, könne man nicht genau sagen, da die Bahnhöfe oft an anderer Stelle lägen. Die Ehrenamtlichen in Lindau hätten allerdings „genug zu tun“, sagt die Ehrenamtskoordinatorin. Der Bahnhof befindet sich hier direkt auf der Insel.

Vermittlung an andere Stellen

Eigene Übernachtungsmöglichkeiten, wie es in größeren Städten wie München üblich ist, gab es Kempten nicht. Hier hätten die Ehrenamtlichen Hilfesuchende immer schon an die Notschlafstelle des Roten Kreuzes vermittelt, erklärt Hartmann.

Grundsätzlich konnten die Ehrenamtlichen bei Problemen auf eine Kartei zurückgreifen und die betroffene Person dann an die zuständige Stelle weiterleiten. Im überschaubaren Rahmen hätten sich auch Fahrgäste, die eine längere Wartezeit überbrücken mussten und nicht die finanziellen Mittel für einen Gastronomiebesuch hatten, in den Räumen der Bahnhofsmission aufhalten können, sagte Hartmann. Vor ein paar Jahren hätte es die Überlegung gegeben, den Wirkungsbereich der Bahnhofsmission auf die ZUM auszuweiten. Jedoch sind die Vorgaben laut Hartmann hier sehr klar. Die Einrichtung müsse sich an den Bahnhof und den Schienenverkehr richten.

Ehrenamtlicher berichtet

Einer der Ehrenamtlichen, die zuletzt noch bei der Bahnhofsmission vor Ort waren, ist Hubert Kohle. Er war durch einen Zeitungsartikel auf das Angebot aufmerksam geworden und engagierte sich daraufhin einige Monate bei der Bahnhofsmission. Viel zu tun sei während seiner Zeit nicht gewesen. Daher mache es aus seiner Sicht auch keinen Sinn, das Angebot in der jetzigen Form weiterzubetreiben. Pro Monat hätte es ungefähr eine Voranmeldung gegeben, dass jemand eine Begleitung zum Taxi oder Bus brauche. Eine „tolle Sache“ sei es, dass es viele junge Menschen gebe, die bei Bedarf von sich aus helfen würden. Aufgrund des Bedarfs und der zu geringen Zahl an Ehrenamtlichen seien die Öffnungszeiten der Bahnhofsmission zuletzt auch eher sporadisch gewesen. Er selbst sei aber zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen fast täglich für einige Stunden vor Ort gewesen. Ehrenamtlich engagieren möchte Kohle sich weiterhin.

Ganz vom Bahnhof verschwinden werden die Hilfsangebote von Caritas und Diakonie aber nicht. Was von der Bahnhofsmission in Kempten bleibt, ist ein Schaukasten im Bahnhofs-Tunnel. Dort finden Hilfesuchende Telefonnummern zur Weitervermittlung. Auch Infos für ukrainische Geflüchtete gibt es dort, etwa wohin sie sich auf der Wohnungssuche wenden können.

Hilfsangebot der Deutschen Bahn

Wer Hilfe beim Ein-, Um- oder Aussteigen benötigt, kann sich außerdem an die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn wenden. Hier werden auch Fragen zu geeigneten Zügen, der Barrierefreiheit von Bahnhöfen oder Mindestumsteigezeiten beantwortet. Weitere Infos unter www.bahn.de/service/individuelle-reise/barrierefrei.