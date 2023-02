Kempten: Entwurf für den Illersteg gewählt

Von: Helmut Hitscherich

Nicht nur wie der Illersteg aussehen soll, haben die Architekten bedacht, sondern auch die Umgebung. © Grafik: Büro Kinippershelbig

Kempten - Mit dem neuen Illersteg, und der angedachten PV-Anlage mit Ladestation für Stadtbusse am Bachtelweiher hat sich kürzlich der Bauausschuss befasst. Hier sind die Würfel noch nicht gefallen.

Der Illersteg muss zeitnah erneuert werden. Und jetzt steht der Siegerentwurf für die neue Brücke fest. In einem städtebaulichen Realisierungswettbewerb mit 14 Teilnehmern hat das Preisgericht unter Leitung von Prof.-Ing. Robert Pawlowski, Hochschule Karlsruhe, dem Büro Knippershelbig aus Stuttgart den ersten Preis zugesprochen und dem Büro Schlaich Bergermann ebenfalls aus Stuttgart den zweiten Preis. „Die Brücke muss auch gestaltet werden. Sie soll nicht alleine dastehen. Ich muss alles betrachten. Nicht die Brücke allein macht die Musik“, so Pawlowski.

Das Bauwerk vom Büro Knippers Helbig reagiere angemessen auf Standort und Umgebung. Die filigrane Stütze ist außermittig gesetzt und lässt so den Blick auf den Wasserlauf der Iller nahezu ungestört zu. Am östlichen Eingang sei der Übergang zum Uferbereich ansprechend gestaltet und definiere diesen Ort als Treffpunkt ganz neu. „Die überaus intelligente Verknüpfung der Materialien Stahl, Holz und Karbonbeton und die Systembauweise können überzeugen. Das Projekt stelle einen gänzlich neuen Ansatz dar und wäre von daher in dieser Form einzigartig. Insgesamt ein hervorragender, überaus innovativer Beitrag, der für Kempten städtebaulich wie architektonisch einen echten Mehrwert bringen würde“, so Pawlowski. Der Neubau soll in den Jahren 2024 und 2025 entstehen. Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann erklärte auf Nachfrage, dass man „aufgrund der hohen Frequentierung der Brücke durch Fußgänger und Radfahrer ein Provisorium während der Bauphase benötigt. Eine Modulbauweise der neuen Brücke könnte die Bauzeit erheblich verkürzen“. Alle 14 Arbeiten sind seit Montag im technischen Rathaus in der Kronenstraße ausgestellt beziehungsweise in die Homepage der Stadt eingestellt.

Ladehub und PV-Anlage am Klingener Weg erneut durchgefallen

Eine weitere Runde dreht das Projekt Ladestation für Busse und PV-Anlage in der Nähe des Bachtelweihers. In der Sitzung des Bauausschusses vom 15. Dezember 2022 war die Verwaltung beauftragt worden, mit der Regierung von Schwaben zu klären, ob das Vorhaben im Außenbereich zulässig ist (Kreisbote vom 21. Dezember 2022). Sowohl die Regierung von Schwaben als das Bayerische Bauministerium haben die Auffassung der Stadt über die Nichtzulässigkeit bestätigt (Kreisbote vom 01. Februar 2023). „Eine positive Zusage ist gemäß Baugesetzbuch Paragraph 35, Absatz 2 nicht möglich. Wir dürfen dieses Vorhaben an dieser Stelle nicht genehmigen, obwohl wir es wollen. Wir verhindern nicht. Das ist kein privilegiertes Vorhaben und wir sind im Außenbereich. Beiderseits von Autobahnen und Schienen ist eine PV-Anlage privilegiert“, so der Amtsleiter des Bauverwaltungs- und Ordnungsamtes Maximilian Bodenmüller.

Aufruf zur Anarchie im Kemptener Bauausschuss?

„Ich stimme der Bauvoranfrage zu. Manches Mal empfiehlt es sich, nicht jedem juristischen Rat zuzustimmen, sondern den gesunden Menschenverstand walten zu lassen“, sagte Erwin Hagenmaier (CSU) im jüngsten Bauausschuss. Er schlug gleichzeitig vor, in der kommenden Stadtratssitzung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für dieses Vorhaben zu beschließen, denn damit kann Baurecht am Klingener Weg geschaffen werden. „Alle die, die dieses Projekt wollen, sollen dann zustimmen“, so Hagenmaier. Man sei doch an Gesetze gebunden, wandte Franziska Maurer (Grüne) ein. „Ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam schaffen“, so Maurer. Oberbürgermeister Thomas Kiechle wies darauf hin, dass wenn dieser Antrag vom Stadtrat abgelehnt werde, das Projekt scheitern könnte, weil eine mögliche Alternative zunächst im Bauausschuss behandelt werden müsse und den normalen Gang nehme, was zeitaufwendig ist. Hagenmaier machte deutlich, dass dann das Vorhaben bis zum 31. Dezember 2023 nicht fertiggestellt werden könne und damit die möglichen Fördergelder verfallen.

Illersteg Kempten: Bauausschuss soll es richten

Mit den Gegenstimmen von Hagenmaier, Hildegard John (CSU), Wolfgang Hennig (SPD) und Julius Bernhardt (FFK) wurde der Antrag auf Bauvorbescheid für die PV-Anlage und den Ladehub am Klingener Weg mehrheitlich planungsrechtlich abgelehnt. Gleichzeitig entschieden die Räte, in der Stadtratssitzung am morgigen Donnerstag die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Klingener Weg“ und eine Teiländerung des Flächennutzungsplans zu beschließen.