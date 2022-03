Bauernhaus in Waltenhofen brennt

Teilen

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waltenhofen, Martinszell, Niedersonthofen, Stein, Immenstadt und Eckarts rückten heute Morgen zu einem Brand in Sondert an. © Symbolbild/IgorVetushko

Waltenhofen/Sondert - In den frühen Morgenstunden des 3. März bemerkte ein achtsamer Zeuge einen Brand in einem Anbau eines Bauernhauses in der Nachbarschaft.

Die einzige in dem Bauernhaus wohnende Person bemerkte den Brand ebenfalls und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. In dem landwirtschaftlichen Anwesen sind keine Tiere untergebracht. Die an das Bauernhaus grenzende Scheune begann aus noch ungeklärter Ursache heraus zu brennen, erklärt der ermittelnde Kriminaldauerdienst Memmingen.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der freiwilligen Feuerwehren aus Waltenhofen, Martinszell, Niedersonthofen, Stein, Immenstadt und Eckarts sei der Anbau bereits lichterloh in Flammen gestanden.

Der Bewohner des Bauernhauses wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt. Er war jedoch glücklicherweise unverletzt.

Momentan wird von einem geschätzten Sachschaden von mindestens 200.000 Euro ausgegangen. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genaueren Brandentstehung, werden durch das Fachkommissariat K1 der KPI Kempten geführt.

(KPI Memmingen – KDD)