Baukultur und Hühner in Kempten

Von: Cordula Meffert

Teilen

Für den vom architekturforum allgäu ausgeschriebenen Wettbewerb hat Künstlerin Rahel Seitz einen Hühnerstall entworfen. Er soll als temporäre Installation ans künftige „Reglerhaus für Baukultur“ angedockt werden. © Meffert

Kempten – Am künftigen Reglerhaus für Baukultur tummeln sich bald auch Tiere.

Eine Schar Hühner gackert. Pickt und kratzt am Boden. Tiere flattern und rennen in einer Umzäunung. Solche Eindrücke kennen wir von Bauernhöfen und immer öfter auch aus Vorgärten. Aber auch im Altstadtpark könnte bald Federvieh wohnen. Das historische Reglerhaus soll als lebendiger Ort wieder ins Bewusstsein der Kemptener Bevölkerung gerückt werden – durch Kunst am Bau. Bei dem vomarchitekturforum allgäu dazu ausgeschriebenen Wettbewerb überzeugte die Künstlerin Rahel Seitz mit ihrer Idee einer temporären Installation, einem Ort für „Hühner und Menschen“.

Baukultur in Kempten

Das 1914 errichtete Reglerhaus, ein Relikt des Gaswerksgeländes Kempten, soll zum „Haus der Baukultur“ umgebaut werden, in dem Diskussionen, Vorträge, Workshops und alles rund ums Bauen für die Öffentlichkeit unter einem Dach stattfinden können (mehr zu den Hintergründenim Kreisboten vom 19. November 2020). Seit zweieinhalb Jahren besteht bereits eine Nutzungsvereinbarung zwischen dem architekturforum allgäu und der Stadt Kempten: Das historische Gebäude darf im jetzigen Zustand – das heißt: ohne Heizung, WC und bis vor kurzem noch ohne Wasser – genutzt werden. Sechs Ausstellungen und mehrere Vorträge haben dort bereits stattgefunden, und auch das Konzept und die Finanzierung für den geplanten Umbau stehen.

Doch Projekte dieser Größenordnung dauern, daher möchte man schon vor Beginn der baulichen Maßnahmen das Haus mit Kunst zum Leben erwecken. Im Mai 2022 wurde vom Architekturforum ein entsprechender Wettbewerb ausgeschrieben. Unterstützt durch die kommunale Kulturförderung der Stadt Kempten stehen für die Realisierung der künstlerischen Arbeiten einschließlich Honorar 4.000 Euro zur Verfügung, und insgesamt neun Kreative reichten Vorschläge ein. Eine dreiköpfige Jury – bestehend aus der Beauftragten des Stadtrates für Kulturangelegenheiten Annette Hauser-Felberbaum (FW), dem Künstler und Architekten Winfried Becker, sowie dem Bildhauer und Zeichner Josef Zankl – wählte die Künstlerin Rahel Seitz einstimmig zur Gewinnerin des Wettbewerbs.

Die Nachbarschaft kann sich treffen

Organisatorisch wurde der Prozess von der Kunsthistorikerin Birgit Höppl und Baudirektor Thomas Kieschke begleitet. Kieschke betonte, wie viel Kunst am Bau leisten könne, wenn man die Umgebung miteinbinde und der Nachbarschaft die Möglichkeit zu gebe, ein Gebäude für sich „in Besitz zu nehmen“. Umso mehr freue ihn die Wahl der Jury. Und tatsächlich erfüllt das Konzept von Rahel Seitz, Bildhauerin und Bühnenbildnerin, alle vom Architekturforum gewünschten Kriterien: Ihr Ansatz sieht nicht nur vor, die Fassade zu beleben, sondern will einen sozialen Treffpunkt kreieren, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Seitz‘ Idee: ans Reglerhaus soll ein Hühnerhaus angebaut werden, das vor eines der hinteren Bogenfenster gesetzt wird. Das Hühnerhaus, eine Art Trichter, der optisch das Innen und Außen verbindet, soll den Tieren eine Rückzugsmöglichkeit bieten, eine automatische Nachtklappe für ihren Schutz sorgen. Außerhalb des Hühnerhauses sollen sich die Tiere, wenn das erlaubt wird, in einem großen Gehege frei bewegen können.

Mehr Leben im Stadtviertel

Die Künstlerin, die im Sommer regelmäßig auf einer Alp im Wallis arbeitet, hofft, dass in diesem Projekt ihre kulturelle Arbeit und die Arbeit als Hirtin einander befruchten können. Sie sieht die Hühner als „Vorhut“, die das Quartier beleben würde. Ihre Vision: Ein bunt durchmischtes Publikum verknüpft sich, Menschen kommen über die Tiere in Kontakt. Dafür würde sie auch gern die nahegelegenen Institutionen von Schule bis Pflegeheim miteinbeziehen.

Durch das Schauen nach den Hühnern, so ihre Idee, könne sich auch ein anderes Schauen nacheinander in der Nachbarschaft entwickeln. Die Versorgung der Tiere solle abgegeben und im Quartier organisiert werden. Rahel Seitz selbst, die durch eine zweijährige Tätigkeit am Theater Memmingen zwar einen Bezug zum Allgäu hat, derzeit aber in Hessen lebt, könnte nicht permanent vor Ort, aber immer wieder für Veranstaltungen anwesend sein. Der Arbeitsaufwand für die Hühnerversorgung läge mit technischen Hilfsmitteln wie Geflügeltränken und Futterautomaten bei ein bis zwei Stunden pro Woche.

Hühnerschar ja – Gockel nein

Der Vorstand des architekturforums allgäu würde bei der praktischen Umsetzung des Projekts unterstützen, bestätigte auch Geschäftsführer Franz G. Schröck. Das Erwecken des Gebäudes aus dem Dornröschenschlaf, versicherte er, würde auch garantiert ohne Hahn erfolgen – die Ruhe der Anwohner solle durch die tierischen Nachbarn nicht gestört werden.

Die Künstlerin erhofft sich Erkenntnisse

Bei allem Optimismus sind sich beide Seiten bewusst, dass es sich bei dem Projekt um ein Experiment handeln würde, das auch scheitern oder sabotiert werden könne. Und dennoch: Rahel Seitz vereint in ihrem Konzept eine Bandbreite spannender Fragen: Wie können wir den städtischen Raum für Mensch und Tier positiv gestalten? Welche Bedürfnisse haben verschiedene Lebewesen und was ermöglicht sogenannten Nutztieren ein artgerechtes, freieres Leben zusammen mit uns Menschen? Vielleicht könnte das Quartierhühner-Experiment einige erhellende Antworten für die Zukunft liefern.