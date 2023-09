Baumaßnahmen in der Ortsmitte Altusried

Von: Sabine Stodal

Alle Arbeiten sollen 2026 abgeschlossen werden: „Beim neuen Rathaus waren wir bislang gut in der Zeit. Aber aktuell stocken die Arbeiten leider, weil uns der Holzbauer im Stich lässt“, so Bürgermeister Joachim Konrad. © Stodal

Altusried – Die Ortsmitte von Altusried ist seit geraumer Zeit eine Großbaustelle. Beidseits der Hauptstraße werden derzeit wichtige Zukunftsprojekte realisiert.

Joachim Konrad, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde, erklärt, welche Maßnahmen konkret geplant sind und wann die letzten Bagger voraussichtlich abziehen werden. „Die Diskussion über die neue Ortsmitte ist jetzt 24 Jahre alt“, sagt Joachim Konrad. Mit seinem Amtsantritt 2014 habe es einen Neustart der Überlegungen gegeben. „2018 standen schließlich die Kernpunkte fest. Während Corona haben wir die Zeit genutzt und die Planungen abgeschlossen.“

Vor gut einem Jahr begann schließlich der Bau des neuen Rathauses. Dieses entsteht in direkter Nachbarschaft des aktuellen „alten“ Rathauses, an der Ortsdurchgangsstraße und soll im Herbst 2024 fertiggestellt sein.

Kein Abriss

Nach dem Umzug des Rathauses steht die Sanierung des jetzigen Rathauses auf dem Plan. „Ein Abriss wurde lange diskutiert, kam letztlich aber nicht infrage, weil das Gebäude ortsbildprägend ist und die Altusrieder an ihrem alten Rathaus hängen. Zudem ist es im Hinblick auf Nachhaltigkeit und graue Energie nicht zeitgemäß, alte Bausubstanz einfach abzureißen“, fährt Joachim Konrad fort. „Wir haben im Vorfeld alles genauestens untersucht und praktisch in jede Wand und jede Decke gebohrt, um ganz genau zu wissen, was auf uns zukommt. Dadurch werden wir hoffentlich keine bösen Überraschungen erleben. Aktuell läuft schon die Trockenlegung des Fundaments, das im Wasser steht und dessen Ziegel sich vollgesogen haben“, erklärt er beim Blick aus dem Fenster auf die Baustelle hinter dem Gebäude, wo gerade die Zufahrt der neuen Tiefgarage unter dem neuen Rathaus mit ihren 43 öffentlichen Stellplätzen entsteht. „Das alte Rathaus muss mehr oder weniger entkernt und für die neue Nutzung ertüchtigt werden.“ Im Erdgeschoss soll ein Bistro oder Café mit Außenterrasse zum Marktplatz eröffnet werden. Im ersten Obergeschoss findet das Musische Zentrum Altusried (ein gemeinnütziger Verein, der von der Gemeinde mit jährlich 30.000 Euro unterstützt wird) sein neues Zuhause. Im zweiten Obergeschoss zieht die Gemeindebücherei ein. „Für die Sanierungsarbeiten sind rund zwei Jahre veranschlagt. Die Kosten trägt die Gemeinde, erhält aber einen 80-prozentigen staatlichen Zuschuss.“

Ein weiterer zentraler Punkt der Gesamtmaßnahmen ist die Schaffung eines Nahwärmenetzes. „Wir bauen 2024 ein Heizhaus beim Sportplatz, von dem aus wir das neue und alte Rathaus, die Postresidenz, die Raiffeisenbank, die Tourist-Information sowie alle Anlieger, Gastronomiebetriebe und Geschäfte rund um den Marktplatz aus einer zentralen Hackschnitzelheizung versorgen. Da wir noch 100 Privathaushalte anschließen können, haben wir eine Anfrage gestartet und sind weit überzeichnet. Darum planen wir schon ein weiteres Heizhaus im Norden der Gemeinde.“

Bürgerpark reaktiviert

Die Aufwertung des Ortskerns umfasst auch die Neugestaltung der umliegenden Frei­flächen. Der Park hinter den beiden Gebäuden soll „reaktiviert“, sprich: vergrößert und mit Bänken und einer Spielfläche aufgewertet werden. „Der alte Baumbestand bleibt natürlich erhalten“, betont der Rathauschef.



„Man ist ja heutzutage im Sommer froh um jedes Bisschen Schatten.“ Darum werden auch auf dem künftig autofreien und neu und einheitlich gepflasterten Marktplatz sowie an der Ortsdurchgangsstraße klimaresistente Bäume gepflanzt.



Für weitere Abkühlung werden sechs Düsen im Boden des Marktplatzes sorgen. „Sie sprühen Wasser in die Luft, sodass der ganze Platz leicht bestäubt wird. Das ist im Sommer sehr angenehm und für die Kinder schön zum Pritscheln.“ Der Blick über die Hauptstraße (deren Asphalt in der Ortsmitte eingefärbt werden soll, um eine weitere Verlangsamung des aktuellen Tempo-30-Verkehrs zu erreichen; auch eine Fuß­gänger­ampel und eine überdachte Bushaltestelle auf Rathausseite sind geplant) zeigt eine weitere Großbaustelle: Seit dem Frühjahr 2022 läuft hier der Bau der „Postresidenz“, einem modernen Seniorenzentrum mit vier miteinander verbundenen Gebäuden, in denen nach der Eröffnung Anfang 2024 eine stationäre Pflege, betreutes Wohnen, eine Tagespflege sowie die Begegnungsstätte „Poststüble“ beheimatet sein werden. Trägerin ist hier nicht die Gemeinde, sondern die Kreisspitalstiftung Kempten, betrieben wird das Seniorenzentrum von der AllgäuPflege gGmbH. „Der Abschluss des gesamten Ortskernprojektes ist für 2026 geplant“, stellt Joachim Konrad in Aussicht. „Ich weiß, dass die lange Dauer der Baustelle viele Bürgerinnen und Bürger frustriert“, zeigt er Verständnis. Vor allem der Wegfall vieler Parkplätze sorge mitunter für Probleme, etwa bei großen Trauungen oder Beerdigungen. „Für so eine Dauerbaustelle mit allen damit einhergehenden Einschränkungen braucht man viel Geduld und gute Nerven. Aber dafür werden wir eine wirklich tolle, zukunftstaugliche Ortsmitte bekommen, die die Mühen wert sein wird.“