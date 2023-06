Sanierung im Kemptener Kornhaus: Baustellenführungen gehen „unter die Haut“

Von: Susanne Lüderitz

Perspektivwechsel: Was derzeit hinter der Schutzhülle verborgen ist, sahen interessierte Kemptener und Kemptenerinnen bei den Baustellenführungen im Kornhaus. © Lüderitz

Kempten - Das Skelett des Kornhauses in Augenschein nehmen konnten kürzlich interessierte Kemptenerinnen und Kemptener. Das von 1689 bis 1700 errichtete Stadtdenkmal wird von Grund auf saniert und modernisiert. 1.500 Menschen konnten sich in Führungen über den Umbau informieren und dabei von „zahlreichen Überraschungen“ im Sanierungsprozess erfahren.

Wie die das Kornhausaussieht, müssen sich die Stadtbewohner derzeit eigentlich über ihr Erinnerungsvermögen vor Augen führen. 2019 ist das große Veranstaltungshaus unter einer schützenden Plastikfassade verschwunden. Ohne diese Einhausung für den Wetterschutz wäre die Sanierung gar nicht möglich, erklärt Michael Geitner vom Architekturbüro Hochstrasser in Ulm. Für ihn war die Errichtung dieser Schutzvorrichtung sogar eine der spektakulärsten Etappen im bisherigen Sanierungsprozess. „Das ist ein eigenes Bauwerk, mit einem eigenen Stahlträger.“

Kornhausumbau mit spektakulären Etappen

Auch der Einbau des künftigen Fahrstuhls mit Bohrpfahlgründung sei ein Spektakel gewesen. „Die Schaltafeln für den Schacht sind per Kran von oben ins Haus eingeführt worden“, erzählt Geitner, der den Bauprozess seit drei Monaten begleitet.



Das Haus soll künftig barrierefrei sein, mehr Aufenthaltsqualität bieten und sich nach außen öffnen. Die Kutschendurchfahrt wird deshalb offen sein. Es wird eine neue Bühnentechnik, sowie Fußboden- und Wandheizung geben. Parallelveranstaltungen in den einzelnen Sälen werden durch verschiedene Treppenaufgänge ermöglicht. Statt der Museumsflächen gibt es Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Büroräume. Die Lüftung wird erneuert und um eine Kühlung ergänzt.



Der Blick unter die Plastikhaut offenbarte den Führungsbesuchern nicht nur schöne Überraschungen – wie etwa jahrhundertelang verdeckte historische Bemalungen einzelner Balken. In annähernd jedem Stockwerk berichteten Regine Ahr und Michael Fiederling vom Amt für Gebäudewirtschaft bei der Presseführung am Freitag vergangene Woche von Überraschungen und Katastrophen, die sich während der Sanierungen gezeigt hätten.

Mehr Aufwand für Brandschutz als gedacht

Etwa im Erdgeschoss mit seinen historischen Gewölben. Diese seien eigentlich gemauert und verputzt. Nun habe sich herausgestellt, dass sich einzelne „Scheingewölbe“ in Leichtbauweise daruntergeschmuggelt hatten. Hier dient ein leichtes, verputztes Gitter als Formgeber. Da sie mit Stroh gefüllt sind, stellen sie ein brandschutztechnisches Problem dar und müssen ersetzt werden.



Ähnlich stellt sich das Problem im Großen Saal dar. Über die Jahre hatten die Bauarbeiter hier immer wieder Schutt in den Raum zwischen EG-Gewölbe und Boden geworfen. Auch dies ist brandschutztechnisch nicht mehr vertretbar. Mit viel Handarbeit musste der Schutt weggekarrt werden.



Daher kam die Feuchte im Kornhaus

Und durch die Öffnung der Gewölbe im EG wurde ein weiteres Problem sichtbar: Viele Balken waren nicht mehr tragfähig. Unvorhergesehen auch: Im zweiten Obergeschoss mussten 97 Prozent der Balkenköpfe ausgewechselt werden. Sie waren feucht geworden.



Aber woher kam die Nässe? Sie war über das Dach ins Haus gedrungen. Das sogenannte „Bruchsteinmauerwerk“ hatte sie unbemerkt bis in die unteren Stockwerke geleitet, wie Fiederling erklärt. Bei dieser Bauweise werden die schönen Steine „quasi zweischalig“ vermauert. Der Zwischenbereich wird mit den weniger ansehnlichen Steinen befüllt und mit Kalkmörtel ausgegossen. Dieser leitet die Feuchtigkeit innerhalb der Mauer unsichtbar weiter.



Um solche Probleme künftig zu vermeiden, wurde das Dach jetzt massiv gebaut. Eine Lüftung sorgt dafür, dass der Bau nicht „schwitzt“.



Aufwendige Sanierung

Beeindruckend ist die alte Zimmermannskunst im Dach mit seinen Holzverbindungen und den Windkreuzen. „Unser Ziel ist hier: Die Bausubstanz möglichst zu erhalten“, erzählt Fiederling. Kein einfaches Unterfangen, denn auch in die Sparren war Feuchtigkeit von außen gedrungen. Sie waren teils „nur noch eine Schale“. Als Verbindung zwischen neuen und alten Holzteilen dienen Stahlschienen. Manche Balken wurden komplett ausgetauscht. Und auch die Trauf­anschlüsse waren beschädigt.



Aufwendig ist auch die Wiederherstellung des ursprünglichen statischen Systems im Dach sowie der Ausgleich von Höhenunterschieden von bis zu 25 Zentimetern in den Böden.



Mit all den Hiobsbotschaften hat sich das Bauvolumen von anfangs 10.000 auf nun 25.000 Kubikmeter erhöht. Entsprechend heiß diskutiert die Stadtgesellschaft die Kostenexplosion von ursprünglich 3,6 auf jetzt rund 25 Millionen Euro. Hätte man die Schäden nicht bereits im Vorfeld entdecken können? „Sondierungen sind im Vorfeld schwierig“, erklärt Regine Ahr. Man muss dafür das Gebäude stilllegen, was Kosten verursache. Darüber hinaus seien Untersuchungen im Baudenkmal schwierig, weil so wenig wie möglich zerstört werden soll. „Ein vollumfängliches Bild braucht immensen Vorlauf und Zeit“, so Ahr, „an einer Stelle kann die Substanz gut sein, drei Meter weiter schon wieder schlecht. Das sieht man erst dann.“

Die gute Nachricht: Aktuell sieht es so aus, als könne das Kornhaus seine Pforten im Frühjahr 2025 öffnen. Wer sich über den Baufortschritt informieren möchte, wird auf der Homepage www.kempten.de/kornhaus fündig.