Hochschule Kempten beteiligt sich an bayerische Gründungstage 2023

Das StartUp Center der Hochschule Kempten bietet zwei Veranstaltungen bei den Bayerische Gründungstage 2023 an. © Panthermedia/Natalia Danko

Kempten – Vom 23. bis 25. Mai 2023 öffnen Start-up- und Gründungseinrichtungen aus ganz Bayern im Rahmen der Bayerischen Gründungstage 2023 ihre Türen für Gründungsinteressierte, Fachpublikum und die breite Öffentlichkeit. Die Bayerischen Gründungstage wurden von Gründerland Bayern, einer Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, ins Leben gerufen. Auch das StartUp Center der Hochschule Kempten bietet zwei Veranstaltungen an.

Bei „Green Minds Unite: Talks on Circular Economy“ kommen am Mittwoch, 24. Mai, Referentinnen und Referenten aus dem Netzwerk des StartUp Centers der Hochschule sowie der Partneruniversität St. Pauls University aus Kenia zusammen. Unter dem Motto “Kenya meets Allgäu” werden in Form von Kurzvorträgen innovative Lösungen aus Kenia vorgestellt und diskutiert, wie im Allgäu und in Bayern von diesen Erfahrungen profitiert werden kann.

Die Bayerische Forschungsallianz (BayFOR) wird zudem über das Förderprogramm Bayern-Afrika informieren und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen bayerischen und afrikanischen Institutionen aufzeigen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und wird aufgrund der internationalen Beteiligung online abgehalten.

Bayerische Gründungstage 2023: Hochschule Kempten beteiligt sich mit zwei Projekten

„Female Entrepreneurship“ richtet sich am 25. Mai 2023 an alle Frauen, die Mut und Interesse haben, in die Welt des Female Entrepreneurships und der Unternehmensgründung einzutauchen.

Neben kurzen Impulsvorträgen von inspirierenden Frauen in verschiedenen Phasen und Formen der Gründung bzw. Selbstständigkeit bietet die Veranstaltung Raum für Fragen, Networking und den Austausch mit Gleichgesinnten. Beginn ist 18:30 Uhr in der Allgäu-Lounge (Gebäude A, 4. OG, Raum A404) auf dem Hochschulcampus.

Anmeldung und weitere Informationen über die Website des StartUp Centers der Hochschule Kempten www.hs-kempten.de/startup-center. Eine Gesamtübersicht der Bayerischen Gründungstage 2023 gibt es auf den Internetseiten von Gründerland Bayern www.gruenderland.bayern.