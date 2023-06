Bayerischer Bauernpräsident kritisiert Landwirtschaftspolitik

Von: Jörg Spielberg

In einer leidenschaftlichen Rede erläuterte der Bayerische Bauernpräsident Günther Felßner, wie er den BBV effektiv und zeitgemäß aufstellen möchte. © Spielberg

Weitnau – In den Niederlanden kommt es immer wieder zu heftigen Protestaktionen der dortigen Landwirte. Die niederländischen Bauern stören sich daran, dass Regierung und Gerichte darauf bestehen, dass sie die strengen Umweltauflagen der EU hinsichtlich der Emission von Stickstoff einhalten müssen. Das könnte dazu führen, dass rund 30 Prozent der Bauern ihre landwirtschaftlichen Betriebe, die meisten betreiben Viehwirtschaft, entweder auf Öko-Landwirtschaft umstellen oder aufgeben müssen. Die Auseinandersetzungen wirkten sich auch auf die Provinzwahlen im März 2023 aus. In allen Provinzen ist die „Boer Burger Beweging“ nun stärkste Partei. Auf diese Umstände kommt auch der neue Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Günther Felßner (56) zu sprechen, als er vergangene Woche die Bauernverband-Kreisverbände Oberallgäu und Lindau besuchte.

Günther Felßner lehnt bei der aufziehenden Auseinandersetzung mit der Ampelregierung in Berlin jede Gewalt ab, trotzdem ruft er in einer emotionalen Rede die Seinen zum Widerstand gegen die aus seiner Sicht ideologisch motivierte Landwirtschaftspolitik auf. „Die Vernünftigen müssen aufstehen!“, sagt Felßner und meint damit die bayerischen Bauern, die seit Jahrzehnten verlässlich für die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln gesorgt hätten.

So empfiehlt er die Teilnahme des BBV an einer Demonstration, die am 10. Juli in Erding stattfinden soll, bei der gegen grüne Landwirtschaftspolitik und das Gebäudeenergie-Gesetz (GEG) demonstriert werden soll. So wurde in Weitnau eine Unterschriftenliste gegen das GEG herumgereicht.

Kritik am geplanten Gebäudeenergie-Gesetz

Felßner und viele der rund 100 anwesenden Landwirte, darunter die Kreisvorstände des BBV und der Obmann vom Kreisverband Oberallgäu Andreas Hummel, stören sich an Passagen des aktuellen Entwurfs des GEG, u.a. bei der Wärmegewinnung durch Holz. Hier fordert der BBV in einer Protestnote und ihr Präsident Felßner vor den Zuhörern: „Die Holzenergie muss uneingeschränkt und gleichberechtigt als erneuerbare Energie im GEG eingestuft werden. Nur so kann die notwendige Wärmewende gelingen und nur so sind die angestrebten Klimaschutzziele zu erreichen!“

Der gebürtige Mittelfranke Felßner, der im Oktober 2022 zum bayerischen Bauernpräsident gewählt wurde, ist selbst Landwirt. Er betreibt in Lauf an der Pegnitz einen Milchviehbetrieb mit rund 80 Kühen. Felßner wird als „Reformer“ bezeichnet, will den in die Jahre gekommenen Verband als „Denkfabrik“ und „Mitmachverband“ in die Zukunft führen. Er selbst sieht sich nicht als Verbandsmensch, sondern als Mannschaftspieler.

Wie soll die Zukunft aussehen?

Mit dem Verband als „Werkzeug“ möchte Felßner „möglichst viele Betriebe in die Zukunft führen“. Er erläutert seine Vision: „Der BBV ist Begegnungsstätte, ist Interessenvertretung, er bietet messbare Vorteile für seine Mitglieder und er wird sich zukünftig verstärkt um eine Verjüngung der Mitglieder bemühen“, so Felßner. Die Tätigkeitsfelder des bayerischen Bauern sieht er darin, Ernährung zu sichern, Energie zu gewinnen, Klimaschutz zu betreiben und Flächen zu schützen. Dabei sind seine Vorstellungen allerdings weit entfernt von denen grüner Landwirtschaftspolitik.

So setzt der Mittelfranke weiterhin auf Biomasse und Biokraftstoffe. Die Anwesenden richteten auch Fragen an den Präsidenten. Beim Thema Anbindehaltung vertritt Felßner die Auffassung, dass es kein Ausstiegsdatum brauche, da die betroffenen Betriebe ohnehin in den nächsten Jahren aussteigen würden. Wichtig ist für Felßner die Fortführung der Kombinationshaltung, also Weidegang und/oder Bewegungsmöglichkeiten für Tiere zu schaffen und zeitweise Anbindung im Winter. Weiteres Thema war die Düngeverordnung und die geplante bodennahe Ausbringtechnik ab 2025 im Grünland.

Die Vorstellungen liegen weit auseinander

Die Landwirte beklagten, die notwendige Technik sei teuer, schwer und nicht wirtschaftlich einzusetzen. Felßner versprach, in der Sache hart zu kämpfen, sich weiterhin für die Breitverteilung einzusetzen und andere technische Lösungen wie den Einsatz von Apps ins Spiel zu bringen.

In all seinen Äußerungen aber lässt er durchblicken, dass die Vorstellungen des BBV und der Bundesregierung so weit auseinanderliegen, dass es unausweichlich zu Konflikten kommen werde. „Wir spielen auf Zeit und warten die Ergebnisse der kommenden Wahlen ab“, so der BBV-Präsident.