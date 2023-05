„Bei uns müssen alle miteinander klarkommen“

„Mia san fit!“ - Bayerischer Integrationspreis 2023 geht nach Kempten

Von: Lajos Fischer

Teilen

Freuen sich über die Auszeichnung: Die Verantwortlichen des Sozialdienst muslimischer Frauen Kempten e.V. (SmF) mit den Landtagsvizepräsidenten Thomas Gehring und Alexander Hold bei der Preisverleihung im Bayerischen Landtag. © K. Merz

Kempten/München – Als „leuchtendes Vorbild“ bezeichnete Landtagspräsidentin Ilse Aigner in ihrer Laudatio das Projekt „Mia san fit!“ des Kemptener Sozialdienstes Muslimischer Frauen (SmF), das bei der Verleihung des diesjährigen Bayerischen Integrationspreises im Senatsaal des Landtags den ersten Platz belegte.

Der Verein habe sich bei der Schaffung von Räumen für Bewegung und Begegnung verdient gemacht, indem er Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte die Möglichkeit biete, sich in unterschiedlichen Sportarten in einem geschützten Raum auszuprobieren, betonte Integrationsminister Joachim Herrmann.

„Bei Ihnen sind Frauen die Chefinnen und die Männer sind froh, wenn sie mitmachen dürfen“, war das Fazit der BR-Moderatorin Özlem Sarikaya, nachdem ein Film über die Arbeit des 2018 gegründeten SmF eingespielt wurde. Mut sei das Wichtigste, was man für gelungene Integration brauche, hob Vorstand Ayla Inan hervor.

Eine Seilschaft: Interkulturelle Klettergruppe des SmF

Das Herzstück des Projekts sei eine interkulturelle Klettergruppe, in der Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit dem DAV, sich zweimal im Monat treffen, erläuterte Initiatorin Jana Autor. Sie wünscht sich, dass es selbstverständlich werde, dass Frauen mit Kopftuch in der Kletterhalle klettern gehen.

„Sport ist nicht nur gesund, sondern wie das Projekt des SmF eindrucksvoll zeigt, überwindet er auch Hürden und schafft Raum für Begegnungen. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Verein aus Kempten heute mit dem Bayerischen Integrationspreis 2023 ausgezeichnet wurde“, so Alexander Hold, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, im Rahmen der Verleihung in München. Als Sprecher für Asyl und Integration war er eines der Jurymitglieder, welche die Preisträger ermittelt hatte.

Zu den ersten Gratulanten gehörte auch der andere Allgäuer Landtagsvizepräsident Thomas Gehring. Die Stadt Kempten wurde offiziell durch Priska Hecht, eine Mitarbeiterin des Amtes für Integration, vertreten.



Die Jury habe großartige Arbeit geleistet, lobte Ilse Aigner das Gremium, das aus ausgewählten Mitgliedern des Bayerischen Integrationsrates besteht. Aus 97 Bewerbungen haben sie die drei Besten ausgewählt. „Wir blicken bereits auf eine zwölfjährige Tradition und Erfahrung zurück“, ergänzte die Integrationsbeauftragte der Regierung, Gudrun Brendel-Fischer.



„Bei uns müssen alle miteinander klarkommen“

„Integration in der Freizeit – gemeinsame Hobbys verbinden“, war das Motto der diesjährigen Ausschreibung. Der zweite Platz ging an den „Chor der Vielfalt – Multilingualer Chor“ aus Nürnberg. „Bei uns müssen alle miteinander klarkommen, zum Beispiel Ukrainer und Russen. Es ist nicht immer einfach, aber es funktioniert gut“, meinte Chorleiter Stefano Renzi.

Das drittplatzierte Projekt „Integration mit Augenmaß“ (IMA) stammt aus dem Landkreis Dachau. Die Ehrenamtlichen freuten sich darüber, dass ihr Landrat seine Wertschätzung auch durch seine Anwesenheit bei der Preisverleihung zum Ausdruck brachte. Die Gewinner erhalten 4.000 (erster Platz), 3.000 (zweiter Platz) und 2.000 Euro (dritter Platz), auch als Unterstützung ihrer zukünftigen Arbeit.

Temperamentvolle Choreografie

Die Tanzaufführungen der Interkulturellen Tanzgruppe der Mia Luna Tanzschule aus dem Landkreis Eichstätt (sie gehörte auch zu den Bewerbern) lockerten das Programm auf und die Tänzerinnen lösten mit ihrer temperamentvoll bunten Choreografie im Publikum große Begeisterung aus.



Als das Kammermusiktrio des Polizeiorchesters Bayern einen Ragtime spielte, erinnerte die Landtagspräsidentin daran, dass das Wort „zerrissene Zeit“ bedeute und betonte, dass in der heutigen angespannten, aufgewühlten Zeit die ausgezeichneten Projekte Lichtblicke seien, die durch ihre Solidarität und Mitmenschlichkeit unserer Gesellschaft Halt und Sicherheit geben.