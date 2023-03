Die Siegesserie des TSV Kottern hält an

Von: Emanuele Domenico

Der TSV Kottern verbucht einen 3:0 Erfolg gegen TSV Schwaben Augsburg (Symbolfoto). © Symbolfoto: Panthermedia/andregric

Kempten – Der TSV Kottern baut seine Serie weiter aus; in der Bayernligapartie gegen den TSV Schwaben Augsburg gewannen die Allgäuer mit 3:0 (1:0).

Kottern startete gut in die Partie, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können. Der erste Vorstoß der Gäste war mit einem Freistoß in der 21. Minute, aber die Kotterner Defensive konnte klären. In dieser Phase entglitt den Hausherren die Partie etwas. Doch die Gastgeber fingen sich wieder und nach einem Angriff über die linke Seite und die Flanke von Matthias Jocham, köpfte Marco Miller zum 1:0 ein (41.). Der Beginn der zweiten Hälfte gehörte ebenfalls den Allgäuern; nach einem Angriff über die rechte Seite und einer Flanke von Nico Beutel, war es dieses Mal Christopher Duchardt, der per Kopf vollstreckte, 2:0 (49.).

Im unmittelbaren Gegenzug konnte Kotterns Keeper Antonio Mormone den Anschlusstreffer verhindern (50.). Zwei Minuten später war Duchardt der Vorbereiter; nachdem er sich auf der rechten Seite behauptet hatte, spielte er eine Hereingabe in die Mitte und Lukas Rietzler zog aus gut 20 Metern ab – unhaltbar für den Keeper, 3:0 (52.). Schwaben Augsburg hatte in der Folge wenig Möglichkeiten, das Spielgeschehen zu drehen. Daran änderte auch das Überzahlspiel der Augsburger ab der 77. Minute nichts; Tim Buchmann sah nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Augsburg konnte sich bietenden Chancen nicht nutzen und so verzeichnen die Allgäuer den achten Sieg in Folge – aktuell Platz 3 in der Tabelle.

