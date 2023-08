Furioser Beginn - holpriges Ende: Der TSV Kottern gewinnt mit 5:3 beim Kirchheimer SC

Von: Emanuele Domenico

Fünfmal zappelte der Ball am Freitagabend im Kirchheimer Netz. Der TSV Kottern siegte am Ende mit 5:3. © IMAGO / MIS

Kempten/München - Trotz eines späten Aufbäumens des Gastgebers Kirchheimer SC, gewann der TSV Kottern am Freitagabend souverän 5:3 (4:0) in München.

Erster Angriff der Kotterner über die linke Seite, Christopher Duchardt flankte nach innen und Roland Fichtl erzielte im Nachschuss die Führung, 0:1 (2.). Nur vier Minuten später wurde der Flankengeber im Strafraum gefoult – Strafstoß. Kai Dusch verwandelte sicher zum 0:2 (6.). Kottern war die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich weitere Chancen, konnte zunächst aber nicht erhöhen.

Kottern verwandelt noch zwei Elfmeter vor der Pause

Kirchheim war bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Kotterner Defensive stand sicher. Kurz vor der Pause wurde Duchardt wieder im Strafraum gefoult, wieder zeigte Schiedsrichter Andreas Egner auf den Punkt. Dieses Mal war es Kapitän Mathias Jocham, der sicher zum 0:3 traf (43.). In der Nachspielzeit gab es den dritten Strafstoß für Kottern nach einem Foul an Fichtl; dieses Mal war es Duchardt selbst, der zum Halbzeitstand von 0:4 traf (45.+).

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Kottern es etwas langsam angehen, was Kirchheim einige Chancen brachte. Aber die Gastgeber waren zu harmlos, um etwas daraus zu machen. In der 72. Minute war es der eingewechselte Sezer Yazir, der nach Vorlage von Fichtl auf 0:5 erhöhte und den Schlusspunkt setzte – dachten alle. Aber Kirchheim gab sich nicht auf und erzielte in der 85. Minute den Anschlusstreffer zum 1:5 durch Noel Pfeiffer. Nur drei Minuten später war es Sebastian Zielker, der auf 2:5 verkürzte (88.).

„Souverän gespielt und verdient gewonnen“

Kottern zeigte sich überrascht über diesen Spielverlauf und Kirchheim nutzte dies aus; in der Nachspielzeit (90+.) gelang Alessandro Cazorla sogar das 3:5, das den endgültigen Schlusspunkt markierte.

„Wir haben heute ab der ersten Minute Gas gegeben und hätten auch zur Halbzeit noch höher führen können. Wir haben heute versucht vielen, auch jungen, Spielern Spielpraxis zu geben. Drei Gegentore in so kurzer Zeit müssen nicht sein, aber die Mannschaft hat es heute souverän gespielt und auch verdient in dieser Höhe gewonnen,“ zeigte sich Kotterns Trainer Frank Wiblishauser sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und dem sechsten Sieg in Folge.