Bayernligist TSV Kottern verliert beim FC Deisenhofen mit 0:3

Von: Emanuele Domenico

Die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen in Folge musste der TSV Kottern beim FC Deisenhofen hinnehmen. © Lobeca/Imago

Kempten/Deisenhofen - Der TSV Kottern hat nach sieben Siegen in Folge am vergangenen Samstag gegen den FC Deisenhofen eine deutliche 0:3 (0:2) Niederlage kassiert.

Die Spieler des TSV Kottern waren noch nicht wirklich auf dem Spielfeld angekommen, da gingen die Gastgeber schon in Führung. Schöner Angriff über die rechte Seite, Pass nach innen und Yasin Yilmaz verwandelte zum 1:0 (3.). Nach sieben Minuten hatte Deisenhofen die Chance zu Erhöhen, aber der Schuss ging ins Außennetz. Vier Minuten später wieder eine Möglichkeit, 1:1 Situation mit Keeper Antonio Mormone, aber der Abschluss war zu halbherzig.

In der 19. Minute fiel dann das 2:0; Flanke von links und Lukas Kretzschmar traf per Kopf. Wie bei den Chancen und Toren zuvor, gelang es den Gästen jedes Mal die Defensive mit einem hohen Ball zu überlaufen und kam in eine aussichtsreiche Position. Kottern war in der ersten Halbzeit nicht wirklich präsent auf dem Platz. Kurz vor der Pause eine erste Chance, aber der Schuss wurde vom Keeper über das Tor gelenkt. Die Chance zum dritten Tor – wieder nach dem gleichen Muster – wurde von der Defensive vereitelt (45.+).

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Kottern besser und erspielte sich einige Möglichkeiten, weder der Distanzschuss von Kim Paschek (47.), noch der Abschluss von Christopher Duchardt (60.) fanden den Weg ins Tor. Deisenhofen hatte einige Möglichkeiten, noch höher zu führen, war aber zu wenig konsequent. In der 72. Minute war es Michael Vordermeier, der mit einem Distanzschuss von rechts zum 3:0 Endstand traf. Kottern fand auch in der Schlussphase kein adäquates Mittel mehr.

„Wir waren heute zwar körperlich auf dem Platz, aber nicht mit dem Kopf. Alles was wir in den letzten Wochen richtig gemacht haben, hat uns heute gefehlt. Wir wussten, es wird ein schweres Spiel, aber heute hatten wir in allen Bereichen Defizite. Wir müssen einen Haken hinter das Spiel machen und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren“, resümierte Kotterns Trainer Frank Wiblishauser, der nicht zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft.