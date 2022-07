„Beim Mühlenbauer“ in Börwang: Neubaugebiet kann zum Teil kommen

Von: Sabine Stodal

Das jetzige Auslassbauwerk auf dem Gelände des neuen Baugebietes muss versetzt werden. © Stodal

Börwang – In der jüngsten Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats drehte sich einmal mehr alles um das geplante Neubaugebiet „Beim Mühlenbauer“ in Börwang.

Am Ende des Abends fiel der Beschluss, in die Erschließungsplanungen für 24 der vorgesehenen 36 Bauplätze einzusteigen. Der Rest der Fläche darf momentan noch nicht bebaut werden. Hier steht noch eine Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes bezüglich des Hochwasserschutzkonzeptes aus. Wann diese erfolgt, ist momentan noch nicht abzusehen.



Bereits im März 2022 hatte sich der Gemeinderat in einer vierstündigen Marathonsitzung mit den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Bevölkerung auseinandergesetzt. 95 Seiten Text wurden damals im Schnelldurchlauf abgehandelt. Nach der erneuten Auslegung des Planungsentwurfes mussten nun die neuen (sehr viel weniger zahlreichen) Stellungnahmen gesichtet und Beschlüsse dazu gefasst werden.



Vorgestellt wurden auch die Ergebnisse der Verkehrsanalyse mit Lärmuntersuchung. Dabei ging es um die Frage wie viel mehr an Lärm das neue Baugebiet mit sich bringen wird. Das beauftragte Unternehmen kam zu dem Schluss, dass an keinem der ableitendenden Verkehrsknotenpunkte (Börwanger Steige/Wagegger Straße, Börwanger Steige/Bergstraße und Fleschützer Straße/Leonhardstraße) die Grenzwerte überschritten werden. Zwar werde es mehr Verkehr geben, jedoch „in einer Dimension, die verträglich ist“. Maßnahmen in Bezug auf den Verkehrslärm seien nicht nötig.

Keine komplette Neuplanung

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden Zeile für Zeile durchgegangen. Die Regierung von Schwaben regte an, die Gemeinde solle die Grundstücksgrößen nochmals überdenken, im Hinblick auf Flächenfraß seien diese zu groß. Einige Stellungnahmen der Anwohner drehten sich um Firsthöhen. Gemeinderätin Birgit Prestel thematisierte die explodierten Preise und Zinssteigerungen. Sie gab zu bedenken, viele Bewerber seien womöglich gar nicht mehr in der Lage, ein Einfamilienhaus zu finanzieren.



Die daraufhin folgende Diskussion drehte sich auch um die Frage, ob angesichts dessen die Anzahl der Doppelhaushälften bzw. auch die der Mietwohnungen auf dem Areal überdacht werden sollte. Da hierfür die komplette Planung neu gemacht werden müsste, wurde hiervon abgesehen.

Hochwasser bleibt ein Problem

Ein zentrales Thema des Abends war erneut die noch immer ungeklärte Problematik bezüglich des Hochwasserschutzes (und hier im speziellen in Bezug auf „hundertjähriges Hochwasser“). Sie führt dazu, dass zwölf der ursprünglich geplanten Bauplätze aktuell nicht vergeben werden dürfen. „Die Fläche, die davon betroffen ist, dürfen wir momentan nicht anfassen, auch nicht bei der Erschließung“, so Bürgermeister Josef Wölfle.



Man müsse das Verfahren als „Bauen auf Zeit“ durchführen, „das heißt, ein Teil wird jetzt realisiert, der andere, sobald die Genehmigungen des Wasserwirtschaftsamtes vorliegen.“ Wann dies der Fall sein werde, darüber könnten keine Prognosen abgegeben werden.



Gemeinderätin Monika Schneid warf die Frage auf, ob es denn vor diesem Hintergrund sinnvoll sei, überhaupt mit der Erschließung anzufangen: „Wir müssen dann ja alles doppelt machen und die Firmen müssen zweimal anrücken. Das wird dann ja alles sehr viel teurer“, gab sie zu bedenken.



Wer denn die Mehrkosten für die Erschließung tragen werde, wollte Tobias Weizenhöfer wissen. „Wir werden mit den Bauwerbern einen Notarvertrag abschließen, in dem festgehalten wird, dass der Kaufpreis den Grundstückswerts plus die Erschließungskosten beinhaltet“, so Wölfles Antwort. Manfred Gabler sprach sich explizit gegen das Vorgehen in zwei separaten Bauabschnitten aus.



Letztlich fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes als Satzung. Daraus folgt, dass nun die 24 bereitstehenden Bauplätze vermessen werden. Es folgen die Erschießungsplanung sowie das Ausschreibungsverfahren. Über die Bauplatzvergabe (hier ist ein Punktesystem vorgesehen) entscheide ein eigens einzurichtendes Gremium, so Wölfle.



Bezüglich der Hochwasserthematik sprach der Kreisbote im Nachgang der Sitzung mit dem Rathauschef. „Das ist eine ältere Geschichte aus der Zeit vor zehn, zwölf Jahren, als das benachbarte Baugebiet Mühlenweide bebaut wurde“, erklärt er.



„Damals hat die Gemeinde bereits sämtliche Kanäle gelegt, auch die für Hochwasser, denn in diesem Gebiet kommt viel Wasser den Berg herunter. Wir haben auch ein Auslassbauwerk auf der Wiese der jetzt zu bebauenden Fläche `Beim Mühlenbauer´ errichtet.“ Dabei handelt es sich um einen nach oben offenen Schacht, der an den Kanal angeschlossen ist. Bei einem Starkregenereignis kann hier das Regenwasser überlaufen und auf der Südseite den Hang in eine Senke hinunterfließen, an deren Rand sich ein landwirtschaftliches Anwesen befindet. „Die Regen- und Schmutzwasser-Kanäle wurden damals genehmigt, aus irgendeinem Grund wurde aber versäumt, auch das Hochwasserkonzept zu genehmigen. Das kam erst jetzt, bei den aktuellen Planungen zutage.“



Nun müsse die Genehmigung nach dem Wasserrechtsverfahren nachträglich eingeholt werden. Wölfle: „Wir müssen das Wasser um den Ort herumleiten. Darum müssen wir jetzt schauen, wo ein Regenrückhaltebecken sinnvoll und realisierbar wäre und wo das Auslassbauwerk hinkann.“ Da die an das Baugebiet angrenzenden Flächen, über die das Wasser ablaufen könnte, kein Gemeindeeigentum seien, müssten zunächst Grundstücksverhandlungen geführt werden. erste Gespräche hätten bereits stattgefunden. Man bemühe sich, zeitnah Lösungen zu finden. Wann dies der Fall sei, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.