Kiechle beim Neujahrsempfang: „In Krisen rücken wir zusammen“

Beim Neujahrsempfang 2023 der Stadt Kempten stehen Zusammenhalt und Ehrenamt im Vordergrund

Von: Christine Tröger

OB Thomas Kiechle (li.) beim Talk mit Alexander Schwägerl, Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbandes. © Tröger

Kempten - Feierlicher als die letzten beiden Jahre gestaltete sich der Jahreswechsel 2022/2023 in der Stadt Kempten, die zum Neujahrsempfang in die Schrannenhalle geladen hatte.

Es sei wichtig, begrüßte Oberbürgermeister Thomas Kiechle die Gäste, die„lange Tradi­tion“ nach nun zwei Jahren pandemiebedingter Pause fortzuführen und somit die gute Gelegenheit, „den Austausch und das Miteinander in unserer Stadt zu pflegen“.

Noch etwas ungewohnt erschien manchen Teilnehmenden der Anblick so vieler Menschen in der proppenvollen Schrannenhalle des Rathauses, wo der letzte Neujahrsempfang am 8. Januar 2020 stattgefunden hatte. Nur vier Tage später sei die „genetische Sequenz von SARS-CoV-2 veröffentlicht worden, erinnerte Kiechle.

Neujahrsempfang: Prognosen verflüchtigen sich

In diesen letzten drei Jahren habe man gelernt, „dass es keine langfristige Planungssicherheit gibt“. Selbst Prognosen, wie die der Bundesbank vor einem Jahr, es werde 2022 eine steigende Inflation geben, „schlechtestenfalls werden es drei Prozent sein“, die 2023 wieder auf zwei Prozent zurückgehen würden sowie stabil bleibende Zinsen, habe sich schon in wenigen Wochen „in Luft aufgelöst“. Auch habe sich die Sorge über die Lieferketten, den Wirtschaftskrieg zwischen China und den USA oder die steigenden Energiepreise eben im Laufe des Jahres nicht wieder normalisiert.



Seit dem 24. Februar sei nun alles anders. „Ein Krieg tobt in Europa“, den „wir heute als einen Angriff auf unser aller Freiheit“ erkennen müssten und der die europäische Friedens­ordnung zerstöre. „Unrecht bleibt Unrecht, Gewalt bleibt Gewalt, ganz gleich, wie man sie weltanschaulich zu begründen sucht“, meinte Kiechle zu dem „brutalen russischen Überfall auf die Ukraine“, die sich mit „großem Mut behauptet“.

Die Geflüchteten erhielten Hilfe in unserer Stadt und seien dankbar dafür. Aktuell werde zudem ein langfristiges Engagement in der Ukraine vorbereitet. Über den Förderkreis der Begegnung mit Christen des Ostens habe man dafür eine sehr gute Ausgangslage in Fastiv, nahe Kiew.



Kiechle beim Neujahrsempfang: „In Krisen rücken wir zusammen“

Trotz der aktuell „rauen Fahrwasser“ hatte Kiechle aber auch im Blick, was uns Zuversicht, Antrieb und Energie gebe, die „auch in unserer Stadt zu spüren ist“, uns in unserem täglichen Tun begleite, zwischenmenschliche Beziehungen bestimme, das Miteinander, das „Wir“ in unserer Gesellschaft. „In den vergangenen drei Jahren war nichts mehr auf dem Prüfstand als unser gelebtes Miteinander“, so Kiechle weiter.

Gleichzeitig habe er aber feststellen können: „In Krisen rücken wir zusammen“, setzten uns u.a. in der Stadtgesellschaft für das Wohl der Menschen ein. Stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement der Blaulichtorganisationen befragte Kiechle den Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Alexander Schwägerl zu den „Jahren mit hoher Intensität“.

Schwägerl fordert Steuererleichterungen für ehrenamtlich Tätige

Dieser berichtete unter anderem von der Situation in den Tafel-Läden. Er rechnet mit einer weiter steigenden Zahl von „Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen“. Deshalb sei Unterstützung durch Spenden und Helfer gefragt. Wichtig dabei sei aber „entsprechende Wertschätzung und Würdigung“ des ehrenamtlichen Engagements, beispielsweise durch Steuererleichterungen.

Auch in der Stadtentwicklung habe man „mehr große Herausforderungen“ gemeistert, so Kiechle. Nachdem steigende Energiepreise zu Lasten des Konsums und in Folge des innerstädtischen Einzelhandels gingen, verfolge man nun das Ziel, „aus der Einkaufsinnenstadt eine lebenswerte Innenstadt zu machen“. Die seit Jahren wachsende Stadt werde mit „Großinvestitionen“ in die Infrastruktur begleitet. Trotz der dafür bereitgestellten „gewaltigen Summe“ im dreistelligen Millionenbereich „können wir nicht alle wünschenswerten Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten finanzieren“, warb der OB für Verständnis.



Von der Umsetzung vieler Punkte des Mobilitätskonzeptes 2030 über zahlreiche Wohnungsbauprojekte von Sozialbau und BSG-Allgäu bis zu Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubauprojekten von Schule und Kitas konnte Kiechle auf zahlreiche der gemeisterten Herausforderungen verweisen. Zudem nehme Kempten eine Vorreiterrolle bei den Klimaschulen ein.

Das „größte Förderprojekt in der Geschichte der Stadt Kempten“ sei „Smart City“, das 2022 „Fahrt aufgenommen“ habe.

Wenn die Familie ein Unternehmen führt

Kempten könne zudem eine „sehr erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung“ verzeichnen, begrüßte das Stadtoberhaupt als weitere Gesprächspartner Wolfgang und Fabian Heidl, beide Geschäftsführer der ­Soloplan GmbH, die als Spezialist für Logistik- und Planungssoftware gelte. Vater Wolfgang und sein mittlerer Sohn Fabian Heidl erklärten unter anderem, wie es mit zwei Generationen im Unternehmen funktionieren kann. Denn trotz der 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei Soloplan ein Familienunternehmen, in dem Wolfgang Heidl mit Ehefrau sowie alle drei Söhne mitarbeiten. Natürlich gebe es da auch manchmal Meinungsverschiedenheiten. Aber hilfreich sei, so Fabian Heidl, wenn der Senior andere Meinungen ernst nehme und man gemeinsam zu einer Lösung finde.



Für musikalische Intermezzi sorgte das Blechbläserquartett um Stadtkapellmeister Thomas Frasch, das, bevor es zum geselligen Teil des Abends ging, ein Stück aus der Feder des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko spielte: das Gebet für die Ukraine, ein Lied, das regelmäßig zum Abschluss von Gottesdiensten gesungen werde, wie Kiechle erklärte, „und als geistliche Hymne der Ukraine gilt“.