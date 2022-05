Vom Abbau von Hürden und Barrieren profitieren alle

Waldemar Ruf, Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung, mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Waltraud Bickel, der stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats. © Brock

Kempten – Was in den 1950er Jahren traurige Realität war, ist heute kaum noch vorstellbar: Kinder mit einer Behinderung gingen nicht in die Schule, sie waren einfach zuhause.

Sozialreferent Thomas Bayer-Regnery berichtete im Beirat für Menschen mit Behinderung von den verschiedenen Epochen des Umgangs mit solchen Kindern, der durch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 einen grundlegenden Wandel erfuhr. Während man bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts auf die Diversität und Vielfalt der Kinder mit Separierung reagiert hat, ist heute ihre Integration in die Regelschule das Ziel.



Inklusion: Kempten ist Modellregion

Die Stadt Kempten, seit Jahren Modellregion in Sachen Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung, tut viel, um deren Teilhabe in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen. Leitgedanke der inklusiven Beschulung ist, dass sich der Rahmen an das behinderte Kind anpassen soll, nicht das Kind dem System. Der kommunale Aktionsplan für Integration stellt daher konsequent das Kind in den Mittelpunkt, strebt eine frühe nachhaltige Förderung an und setzt auf die Durchlässigkeit zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen. Projekte wie die FLEX-Klassen und „Zukunft bringt’s“ bewähren sich seit Jahren. Dass beim schulischen Aktionsplan verschiedene Rechtskreise betroffen sind, „macht die Sache etwas kompliziert“, so Bayer-Regnery, der sich auch weniger Bürokratismus wünscht. Oberbürgermeister Thomas Kiechle freut, dass sich die Stadt über viele Jahre hinweg für Integration eingesetzt hat und ihr deshalb zugetraut wird, als „Modellregion Inklusion Kempten“ zu wirken.



Barrierefreies Planen ist beim Neubau der 10. Grundschule am Aybühlweg ein großes Thema. Als Inklusionsschule soll dieses Haus schließlich sämtliche Anforderungen an Barrierefreiheit erfüllen, zukünftige Entwicklungen mitdenken und als Lebensraum auch soziales Lernen ermöglichen. Reiner Walda vom Amt für Gebäudewirtschaft der Stadt konnte eine lange Liste von Einzelmaßnahmen vorlegen, die Kindern mit wie immer gearteter Behinderung das Leben in dieser Schule erleichtern werden. Neben den gesetzlichen Vorgaben flossen auch die Wünsche der Behindertenverbände in die Planung ein. So sind nicht nur ausreichende Bewegungsflächen für rollstuhlpflichtige Schülerinnen und Schüler garantiert, es wird z. B. auch einen taktil begreifbaren Übersichtsplan im Eingangsbereich geben, Behinderten-WCs, ein Pflegebad, Türen mit Kraftunterstützung, Schilder mit Braille-Schrift und eine kontrastreiche Farbgebung an Boden und Wänden. Die Frage eines Beiratsmitglieds, ob neben dem akustischen Alarmsystem auch ein visuelles Signal vorgesehen sei – wichtig für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung – wird noch geklärt. Da es sich um eine Ganztagsschule handelt, soll sie auch mit dem DAV-Kletterzentrum und dem Cambomare in der Nachbarschaft kooperieren und den Kindern außerschulische Begegnungen ermöglichen.



Barrierefrei im APC?

Wie steht es mit der Umsetzung der Barrierefreiheit im neu gestalteten APC-Park? Archäologin Dr. Maike Sieler konnte dem Beirat von einer guten Entwicklung berichten. Auch der Archäologische Park Cambodunum ist dem Ziel verpflichtet, wo immer möglich Barrieren abzubauen und Inklusion zu fördern. So ist der Rundgang „Reise in die Römerzeit im APC“ mit Tast- und Riechstationen ausgestattet und bietet die Cambodunum App Gebärdensprachevideos und Audiodeskriptionen. Ein taktiler Wegeplan, inhaltliche Barrierefreiheit durch niederschwellige Angebote für alle Altersstufen sollen dazu beitragen, dass Besucherinnen und Besucher mit und ohne Behinderung in die römische Realität eintauchen. Seit Anfang 2022 ist der APC bei „Reisen für alle“ zertifiziert. Auch auf Anregung des Beirats wird es Führungen in Gebärdensprache und für blinde Personen geben. Das Außengelände völlig barrierefrei zu gestalten, sei, um den Untergrund zu schonen, nicht möglich. So ist der Park inzwischen immerhin barrierearm. Sieler weiß, dass derzeit noch Behindertenstellplätze fehlen. Sie wird sich auf dringenden Wunsch der Beiratsmitglieder um Abhilfe bemühen.



Soziale Teilhabe für alle

Georg Trautmann, Sonderpädagoge an der Agnes-Wyssach-Schule, blickte auf die Klausur des Beirats zurück, die im vergangenen Oktober im Art Hotel stattgefunden hat. Bei dieser Tagung ging es um die Frage, wie soziale Teilhabe für alle ermöglicht wird und was jeden und jeden persönlich bewegt. Natürlich konnten an einem Tag keine Lösungen erarbeitet, aber eine Vielzahl kleiner Punkte gesammelt werden, die zur Verbesserung der Situation beitragen. Beispielsweise sollte an Schulen darüber gesprochen werden, was für Menschen mit Behinderung hilfreich wäre und sollten Fachkräfte aus Pflege und Medizin um die Vielfalt der Einschränkungen wissen. Die Teilnehmenden der Klausur wünschen sich eine Wiederholung dieses sehr ertragreichen Austauschs.



Special-Olympics-Sportler aus Island zu Gast

Die gute Nachricht zum Schluss der Sitzung war, dass im Juni 2023 anlässlich der „Special Olympics“ 58 Sportlerinnen und Sportler aus Island Kempten besuchen werden. Kempten hat sich aufgrund der zahlreiche Projekte, die Menschen mit Behinderung die Teilnahme an sportlichen und kulturellen Aktivitäten ermöglichen, als Gastgeber-Stadt qualifiziert.



Ob sich der Herr Oberbürgermeister für eine Fortbildung in Gebärdensprache begeistern könnte, erkundigte sich ein Beirat mit Hörbehinderung mit leiser List. Darauf Kiechle schmunzelnd: „Naja, für eine ganze Fortbildung bin ich nicht zu gewinnen, einfache Gesten zur Begrüßung oder Verabschiedung zu erlernen, würde ich mir aber schon zutrauen.“