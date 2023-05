Sanierung Berliner Platz in Kempten: Autofahrer müssen mit Staus rechnen

Von: Helmut Hitscherich

Der Berliner Platz und die Kaufbeurer Straße werden saniert. Die Bauarbeiten sind für den Mai und die Sommerferien geplant. © Stadt Kempten

Kempten - Starke Einschränkungen sind zu erwarten, wenn Kompressor und Bagger für die Sanierung der Kaufbeurer Straße und den Berliner Platz anrücken. Für diese Monate sind die Bauarbeiten geplant:

Löcher und Risse: Der Berliner Platz und dieKaufbeurer Straße weisen gravierende Schäden im Asphaltbelag auf. Die Verkehrssicherheit ist dadurch erheblich eingeschränkt. Wie im Ausschuss für Mobilität und Verkehr am Montag berichtet, kommt in einem ersten Abschnitt eine Sanierung in der Kaufbeurer Straße von der Diesel- bis zur Bleicherstraße, inklusive der Diesel- bis zur Kreuzung Ursulasrieder Straße.

Der Bereich in der Kaufbeurer Straße zwischen Berliner Platz und Bleicherstraße wird zunächst ausgespart und soll im Zusammenhang mit dem geplanten Knotenpunktumbau im Bereich der Peter-Dörfler-Straße saniert werden. Die Bauarbeiten sollen Mitte Mai beginnen. Hierzu werden die Kaufbeurer Straße jeweils halbseitig und die Dieselstraße komplett gesperrt.



Parallel dazu werden die Mittelinseln am Berliner Platz umgebaut. Die Arbeiten am Berliner Platz und einem Teil des Schumacherringes werden in den Sommerferien stattfinden. Es soll auch ein größerer Aufstellbereich für Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden. Ferner wird die Verkehrsführung im Bereich der Keck-Kapelle umgestaltet. „Das ist eine riesige Herausforderung und erfordert eine große Geduldsprobe für alle Autofahrer“, so Markus Wiedemann, der Amtsleiter des Tiefbauamts.