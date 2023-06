Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Kempten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Viel gelernt haben die 36 Jugendlichen beim Berufsfeuerwehrtag. Dabei kam aber auch der Spaß nicht zu kurz. © Feuerwehr Kempten

Kempten - Die Feuerwehr Kempten führte für ihre Jugendgruppen am vergangenen Wochenende einen sog. Berufsfeuerwehrtag durch. Innerhalb von 24 Stunden wurde ein typischer „Arbeitstag“ in einer hauptberuflichen Feuerwehr nachgeahmt um einen realistischen Einblick in den Tagesablauf bei einer Berufsfeuerwehr sowie in das Berufsbild Feuerwehrfrau/-mann zu bekommen.

Dazu wurde von den Ausbildern ein Dienstplan mit dem Tagesablauf vorbereitet. Nachdem die Unterkünfte am Samstag Vormittag bezogen, eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt sowie die erste Stärkung beim Mittagessen erfolgt war, ging das Abenteuer in verschiedenen Gruppen mit Unterrichten und Ausbildungen aber auch Führungen im Feuerwehrhof und der Integrierten Leitstelle Allgäu los. Die „Einsatzkräfte von morgen“ mussten dann bereits ihre ersten „Einsätze“ absolvieren. Dabei ging es zu einer technischen Hilfeleistung, bei der ein Arbeiter unter einer Maschine eingeklemmt wurde bzw. unter einem Container. Dabei konnten sie das bereits erlernte Fachwissen in der praktischen Umsetzung anwenden. Etwas später erfolgte eine Alarmierung zu einem Brandeinsatz. Hier galt es einen Containerbrand zu löschen und das nebenstehende Gebäude zu schützen – auch diese Anforderung wurde mit Bravour gemeistert. Zum Abschluss kochten die Jugendlichen gemeinsam das Abendessen und der Tag klang in geselliger Runde aus.

In der Nacht hatten die Ausbilder keine Überraschungen vorgesehen. Nach dem Wecken am nächsten Morgen stand zuerst Dienstsport, der für die Fitness im Feuerwehrdienst wichtig ist, auf dem Programm. Nach dem Frühstück erfolgte eine Alarmierung zu einem größeren Einsatz – es wurde ein Brand einer Lagerhalle im Kemptener Osten angenommen. Der Brand wurde mit mehreren kleinen Übungsfeuern realistisch vom Ausbilderteam dargestellt. Auch diese Aufgabe meisterten die Jugendlichen mit vollem Elan – und so konnte schon bald an die Einsatzleitung „Feuer aus“ gemeldet werden. Nachdem die Fahrzeuge wieder entsprechend einsatzklar gemacht wurden und das Material verräumt und gesäubert wurde, endetet der Berufsfeuerwehrtag mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Kempten - Interessierte können ab 12 Jahren mitmachen

Insgesamt nahmen 36 Jugendliche an der Übung teil. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr gilt ein besonderer Dank allen Jugendausbildern, Jugendwarten und Unterstützer, die zum Gelingen dieses spannenden Wochenendes beigetragen haben.

Wer auch bei der Jugendfeuerwehr mitmachen will, kann das ab einem Alter von 12 Jahren tun.

Weitere Informationen unter https://www.ff-kempten.de/ausbildung