Berufsschule I Kempten: 337 Absolventen feiern ihren Abschluss

Die besten Absolventen der Berufsschule I Kempten wurden mit Schulpreisen gewürdigt. Die Schülerinnen und Schüler mit einem Notenschnitt von 1,50 oder besser erhielten einen Staatspreis. Diese Bedingungen haben 24 Absolventen erfüllt. Die Besten bekamen zusätzlich einen Geldpreis. © Nico Moroff

Waltenhofen/Kempten – Der stellvertretende Schulleiter, Josef Schmid, begrüßte die 337 Absolventinnen und Absolventen sowie ihre Begleitungen zur Abschlussfeier der BS I Kempten in der Mehrzweckhalle in Waltenhofen.

Er beglückwünschte die ehemaligenAuszubildenden zu ihrem Berufsabschluss, sie würden dringend gebraucht werden. In den nächsten Jahren werde sich der Fachkräftemangel in allen Bereichen noch massiv verstärken. Die angehenden Facharbeiterinnen und Facharbeiter könnten jedoch dazu beitragen, dass es nicht ganz so schlimm werde. „Man kann nur etwas erreichen, wenn man es sich auch zutraut, etwas zu erreichen.“ Mit diesen Worten beglückwünschte die stellvertretende Landrätin des Oberallgäus, Christine Rietzler, die Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Abschluss.

Sie hätten nun etwas erreicht und könnten Stolz auf sich sein. Neben Fach- hätten sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren auch eine Menge Sozialkompetenzen erworben. Konfliktfähigkeit, Toleranz oder Eigeninitiative seien Fähigkeiten, die zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen würden. Und so sollten die jungen Menschen sich zukünftig beruflich aber auch privat in Verbänden oder der Politik engagieren und die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft mit ihren frischen Ideen bereichern.

Den Absolventen der Berufsschule I Kempten haben eine „glänzende Zukunft“ vor sich

Als Repräsentant des Handwerks gratulierte der Kreishandwerksmeister Kempten, Josef Sigel, den frischgebackenen Facharbeiterinnen und Facharbeitern zu ihrem ersten beruflichen Erfolg. Trotz der schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie sowie weiterer multipler globaler Krisen hätten die jungen Menschen eine glänzende Zukunft in einer der schönsten Regionen Deutschlands vor sich.

Für die Festrede konnte die BS I Kempten Herrn Helmut Bischof, Inhaber der Metallbau Bischof GmbH gewinnen. Er beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zum Abschluss der Berufsschule und der Ausbildung. Die jungen Leute sollten Stolz auf ihren Abschluss sein, denn der momentane absolute Arbeitnehmermarkt bietet den Tüchtigen große Chancen und Perspektiven. Damit sei jedoch nicht ein anschließendes Hochschulstudium gemeint, vielmehr sollten die angehenden Facharbeiter das Vertiefen der Fähigkeiten, die sie während der Lehrzeit erlangten, in den Mittelpunkt stellen. Auch wenn es momentan noch keinen parlamentarischen Beschluss gäbe, so soll die Meisterfortbildung in Bayern künftig kostenfrei sein. Dies steigere auch die Wertschätzung für praxisorientierte Berufe, denn gut aus- und weitergebildete Fachkräfte sind gefragte Leistungsträger der Betriebe sowie der gesamten Gesellschaft.

Schüleraustausch in Marokko

In ihrer Schülerrede berichteten die beiden angehenden Metallbauer Daniel Schmid und Fabian Sturm von der bewegenden Zeit während ihres Schüleraustausches in Marokko. Vom 7. bis 21. Mai besuchte eine Gruppe Auszubildender aus dem Elektro- und Metallbau-Handwerk mit drei Lehrkräften die Partnerschule in Kénitra, Marokko. Während zwei Wochen haben sie das Leben und Arbeiten in einer Berufsschule, sowie die Kultur in Marokko intensiv erleben und neue Freundschaften schließen können.

Im Verlauf des Abends wurden die besten Absolventen der Berufsschule I Kempten mit Schulpreisen gewürdigt. Die besten Schülerinnen und Schüler mit einem Notenschnitt von 1,50 oder besser erhielten einen Staatspreis. Diese Bedingungen haben 24 Absolventen erfüllt. Die Besten bekamen zusätzlich einen Geldpreis.

Die musikalische Begleitung der Abschlussfeier übernahm das „Hofelar Trio“.

Die Stimmen des Tages

Der Fachkräftemangel ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern ein Problem der gesamten Gesellschaft.

Josef Schmid, stellvertretender Schulleiter BS I © Nico Moroff

Eine Ausbildung ist der erste Schritt, wichtig ist jedoch das Vertiefen der Fähigkeiten. Erfahrung kann man nicht erstudieren.

Helmut Bischof, Metallbau Bischof GmbH Sonthofen © Nico Moroff

Es gab Höhen und Tiefen während meiner Ausbildung, doch irgendwann hat es Klick gemacht und die Ausbildung hat sich für mich gelohnt.

Alexander Milentrijević, Mechatroniker, Magnet-Schultz GmbH & Co. KG © Nico Moroff

„Ich habe definitiv den richtigen Beruf gewählt und sehr viel gelernt. Die Ausbilder haben uns immer unterstützt und wir hatten einen super Zusammenhalt in unserem Lehrjahr.“

Rebekka Dietrich, Industriemechanikerin, Liebherr Verzahntechnik GmbH © Nico Moroff