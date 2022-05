Besuch aus dem Wald

Er weiß: Hier gibt es immer Nachschlag. Deshalb ist der Fuchs pünktlich zur Essenszeit da. © Schneider

Lindenberg – Zwei Jahre schon hält ein Fuchs Hildegard Schneider die Treue. „Ihr Fuchs“ besucht sie regelmäßig in Lindenberg.

„Nur zur Zeit, ab Mitte April etwa für drei Monate, stellt er seine täglichen Besuche ein“, schreibt die 78-Jährige.

„Ende August ist er dann wieder brav abends ab ca. halb sieben zur Stelle, setzt sich wie gewohnt auf den Fußabstreifer vor der Terassentür und wartet. Wenn ich dann aufmache, spreche ich leise mit ihm und er hört auf meine Stimme. Die Türe bleibt auf und ich richte seine Schüssel mit Futter“, erzählt Schneider, die auch Besuch bekommt von Igel, Dachs und Co.



Es scheint zu schmecken. © Schneider

„Dann steht der Fuchs sofort auf und kommt dorthin. Wenn es nicht reicht, setzt er sich in geringem Abstand und wartet auf einen Nachschlag.“ Streicheln lasse er sich aber nicht. „Das will ich auch nicht. Ich will ihn auf keinen Fall abhängig machen.“ Der Fuchs werde bereits zwei Jahre alt und solle als „Wildtier“ leben.



„Im Winter kommt er oft sogar zweimal. Er hat im Futter natürlich auch die Medikamente gegen Fuchsbandwurm und Räude bekommen. Nur die Tollwutimpfung nicht. Da müsste ich ihn ja festhalten und spritzen“, schreibt die tierliebe Dame, die sich immer freut, wenn Meister Reineke zu ihr kommt. „Ich hoffe, ihn nach seiner ‚Auszeit‘ hier gesund wiederzusehen.“

kb

