Bewegter Donnerstag im Kempten-Museum: Feminismus gemeinsam gestalten

Teilen

Von links: Nils Pickert, feministischer Aktivist, Dr. Kathrin Mädler, Intendantin am Landestheater Schwaben, Moderatorin Katharina Simon, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten, Maxi Hajdufi, Friseurin und Transfrau, Anuradha Kalia, Integrationsbeirat Kempten. © Elisabeth Brock

Kempten – Am Bewegten Donnerstag im Kempten-Museum gab es Beiträge zu den Themen Diversität, Feminismus, Männlichkeit, Rassismus und Diskriminierungsrisiken im Alltag.

Am Bewegten Donnerstag im Kempten-Museum wurde dem großen Publikum „jede Menge Hirnfutter“ geboten, wie Museumsleiterin Christine Müller Horn am Ende der Diskussionsrunde hochzufrieden feststellen konnte.



Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon ist stolz darauf, dass die Stadt Kempten die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich damit verpflichtet hat, für Diversität in der Arbeitswelt einzustehen. Vielfältig waren auch die Gäste auf dem Podium und ihre spezifischen Beiträge zu den Themen Diversität, Feminismus, Männlichkeit, Rassismus und Diskriminierungsrisiken im Alltag.



Sexismus und Rassismus gehen oft Hand in Hand

Anuradha Kalia, die als Mitfrau im Integrationsbeirat Kempten aktiv gegen die Diskriminierung von People of Colour (PoCs) arbeitet und eine entsprechende Selbsthilfegruppe gegründet hat, weiß, dass Sexismus und Rassismus ähnliche Wurzeln haben und oft Hand in Hand gehen. Während sie in feministischen Gruppen oft Rassismus erklären muss, ist es in der Antirassismusarbeit umgekehrt. Ihre Aktivitäten, das Reden über Diskriminierungen, verlangen ihr viel Kraft ab. Als studierte Kulturwissenschaftlerin hat sie eine hohe Sensibilität für Dinge entwickelt, die in der Gesellschaft nicht gut laufen und „die wir erkennen und benennen müssen“.



„Ich bin ein bekanntes Gesicht in Kempten“, stellte Maxi Hajdufi halb verwundert, halb belustigt fest. Sie wurde in einem Allgäuer Dorf als Bub geboren, sitzt jetzt als Frau und Aktivistin für die Rechte von Transpersonen auf dem Podium und hat eine bewegte und bewegende Geschichte hinter sich. Es sei extrem anstrengend und erfordere immer wieder Mut, sich zu erklären oder zu rechtfertigen. In ihrem Beruf als Friseurin und im Kemptener Nachtleben erfährt sie fast jeden Tag, dass ihr flüchtig Bekannte Fragen stellen, die CIS-Menschen nie gestellt würden: übergriffige Fragen zu ihrem Körper und ihrer Sexualität.

Nach Geschlechtsumwandlung: „Ich bin eine Zirkus­attraktion geworden“

„Ich bin eine Zirkus­attraktion geworden, bekomme aber auch viel Zuspruch, will mich nicht verstecken und nicht weg aus Kempten“, sagte Hajdufi und bekam viel Applaus dafür. Von ihrer verständnisvollen Familie wie ein Junge erzogen, wurde sie erst relativ spät mit Hormonen behandelt und operiert, kennt also die männliche Perspektive auf die Dinge. Sie will auch künftig Haltung zeigen und sich für eine bunte Gesellschaft engagieren.



Nils Pickert, der Quotenmann auf dem Podium, extra aus Münster angereist, hat sich intensiv mit den Rollenerwartungen an Männer und Frauen auseinandergesetzt. Er ist freier Journalist und Autor patriarchatskritischer Bücher, versteht sich als Feminist, wünscht sich eine feministische Männerbewegung. Nur wenigen Männern sei bewusst, wie sie zugerichtet und an Gewalt herangeführt werden. „Wenn uns abgesprochen wird, dass wir Gefühle haben, Trost und Zärtlichkeit brauchen und uns kompetent um unsere Kinder kümmern können, steht die Emanzipation der Männer offensichtlich noch aus“, stellt Pickert nüchtern fest und fordert seine Geschlechtsgenossen auf, von Frauen zu lernen.

Auch Männer in der „Zwangsjacke der Rollenzuschreibungen“

Er weiß, dass die Privilegien für Männer „immer noch sehr süß schmecken“, da es aber an Freiheit fehle, bemüht er sich um seiner selbst willen, aus der Zwangsjacke der Rollenzuschreibungen herauszukommen. Wie es Frauen passiert, die sich öffentlich für Gleichberechtigung einsetzen und beim Verein „Pinkstinks“ aktiv sind, wird auch er sehr heftig und oft sexistisch angefeindet.



Eine andere Art von Anfeindung hat Dr. Kathrin Mädler vor einem Jahr erlebt. Die Intendantin des Landestheaters Schwaben musste ihren Spielplan gegen die Angriffe der lokalen AfD verteidigen. Dieser sei „zu feministisch, zu links, familienfeindlich und traditionsvergessen“, lautete der Vorwurf. Mädler dagegen sieht das Theater als Gemeinschaftsort, an dem aktuelle, auch politische Themen aufgegriffen werden.

Der Versuch der AfD, die offene Gesellschaft zu destabilisieren, ging jedoch ins Leere: „Die gesamte Stadtgesellschaft und der Bezirkstag hat sich sofort hinter uns gestellt.“ Mädler stellte fest, dass in Memmingen eine Gegenkraft entstanden ist, ein gutes Netzwerk, dass sich die Gesellschaft bewegt und weiterentwickelt, vor Rückschlägen allerdings nie gefeit ist.



Das Gespräch unter den Leuten auf dem Podium zeigte, dass alle besorgt fragen, welche Welt wir an unsere Kinder weitergeben.



„Habt ihr keine anderen Sorgen?“, wurde Simon im Vorfeld der Veranstaltung kritisiert. Simon dazu: „Gerade jetzt! Wir verhandeln hier keine Luxusprobleme, vielmehr die Basis unserer Gemeinschaft.“



Krieg reaktiviert alte Rollenbilder

In der Diskussion mit dem Publikum ging es auch um die Pandemiejahre und den Krieg in der Ukraine. Beide Dramen reaktivieren die alten Rollenbilder. Männer, die vielleicht lieber wie Frauen und Kinder flüchten würden, sind gezwungen, für’s Vaterland zu töten oder zu sterben. Pickert, der davon ausgeht, dass gewalttätige Tendenzen in der DNA des Menschen angelegt sind, stellt dazu fest: „Wir lagern Gewalt an Männer aus. Wir müssen uns als Gesellschaft mit diesem Outsourcing auseinandersetzen, wenn wir nicht weiter mit diesem Mist leben wollen.“



Nach der Entstehung des Patriarchats gefragt, verwies er auf das Werk der Evolutionsbiologin Meike Stoverock. Sie hat in ihrem Buch „Female Choice. Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation“ aufgedröselt, wie die Unterdrückung der weiblichen Sexualität schließlich patriarchale Strukturen hervorbrachte.



Lesen Sie auch: Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo am Bewegten Donnerstag im Kempten-Museum