Kempten: Bewegter Donnerstag bewegt vor allem Frauen zum Zuhören

Von: Susanne Lüderitz

Mina Mittertrainer (li.) forscht zum Thema Frauen und Politik an der Hochschule Landshut: Sie stellte beim Bewegten Donnerstag die Ergebnisse ihres Projekts vor. Mit ihr auf dem Podium saß die Kemptener Feministin Elisabeth Brock (Mitte). Die Moderation übernahm die Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon (re.). © Lüderitz

Kempten – „In Deutschlands Großstädten gibt es mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als es Bürgermeisterinnen gibt“, zitierte Mina Mittertrainer eine Erhebung des Katapult Magazins. Warum sind die Frauen auch im Jahr 2023 in der Politik immer noch unterrepräsentiert? Wie sehen die Erfahrungen aus, die Frauen in der Politik machen? Und was kann man für mehr Parität tun? Beim Bewegten Donnerstag „Frauen in die Politik!“ diskutierten Elisabeth Brock, kürzlich nominiert als starke Frau Bayerns (wir berichteten), und die Forscherin Mina Mittertrainer mit Kemptens Gleichstellungsbeauftragten Katharina Simon. Und das vorwiegend weibliche Publikum spazierte ermutigt aus der Veranstaltung. Eine Dame berichtete sogar, dass der Abend der letzte entscheidende Impuls gewesen sei, den Schritt in die Politik zu wagen.

„Für mich hat es sich damals angefühlt wie in einem Haifischbecken“, erinnerte sich Brock an ihre Anfangszeit um 1990 im Stadtrat. Sie hat dort 20 Jahre als Vertreterin der von ihr mitbegründeten Kempt’ner Frauenliste gewirkt.

Brock hat außerdem mitgearbeitet Pro Familia, „Mütter mischen mit“ oder „Frauen und Brustkrebs“ aus der Taufe zu heben. Sie musste in der Zeit feststellen, dass sie viel Gegenwind bekam: „Man hat nicht auf mich gewartet.“

Frauen und die Politik: der Status quo ist ernüchternd

So wie damals sei es heute nicht mehr, berichteten anwesende Stadträtinnen. Dennoch sind die Zahlen nach wie vor ernüchternd. Mittertrainer hat im Forschungsprojekt FRIDA „Demokratie – Partizipation – Vielfalt. Mehr Frauen für die Kommunalpolitik im ländlichen Raum“ vier Jahre lang am Thema geforscht und sich dabei auf dörfliche Strukturen konzentriert.

Auf Landesebene hat Bayern mit 27 Prozent den geringsten Anteil an Frauen. Im Bundestag sind es 35 Prozent. Und während 28 Prozent der bayerischen Stadt-/Kreis-/oder Gemeinderäte weiblich sind, ist der Anteil an Landrätinnen und Bürgermeisterinnen mit jeweils zehn Prozent noch geringer.

Was hindert Frauen in die Politik zu gehen?

Frauenthemen werden vorwiegend von Frauen eingebracht, mithin sind deren Anliegen unterrepräsentiert. Und auch der Lärmpegel steige immer noch, wenn Frauen ans Rednerpult treten. „Welche Arbeitsplätze werden erhalten – Opel oder Schlecker?“, fragte Mittertrainer.

Die Gründe, die Frauen daran hindern, in die Politik zu gehen, sind vielfältig: Das sind etwa politische Strukturen. „Menschen fördern Menschen, die ihnen ähnlich sind“, so Mittertrainer. Auch der Zeitpunkt, wann Sitzungen stattfinden oder deren Themen und Länge, spielt eine Rolle.

Oder Dinge, an die man nicht sofort denkt, wie politische Umgangsformen, etwa informelle Ausschlüsse von Abstimmungen oder der Diskussionsstil in den Sitzungen. Wie Brock sich erinnerte, hielt die Kultur Damen aus ihrem Umfeld ab, in die Politik zu gehen. Diese schreckten sich, weil in den Medien stets hieß: „Streit im Bundestag“, „Streit im Stadtrat“.

Wäre Angela Merkel in High Heels und Glitzerkleid erfolgreich?

Darüber hinaus gelten Weiblichkeit und Politik immer noch als inkompatibel. In den von Mittertrainer geführten Diskussionsrunden habe eine Teilnehmerin konstatiert: „Also ich hab‘ so das Gefühl, dass man als Frau vor allem dann in der Politik erfolgreich ist, wenn man möglichst wenig Frauliches mitbringt.“ Frauen stehen unter größerer Beobachtung als Männer. Ihr Kommunikationsstil werde ebenso unter die Lupe genommen wie der Lebensstil.

Verstärkt werde dies alles gerade auf dem Land dadurch, dass die traditionellen Erwartungen an die Geschlechterrollen noch stärker wirken und die sozialen Bindungen enger sind. „Nicht nur ich selber bin in der Dorfgemeinschaft unten durch, sondern auch alle in der Familie.“ Dies sei aber auch eine Chance für die sogenannten „Zugezogenen“.

Ansatzpunkte für Änderungen

Männer, aber auch die Frauen würden das politische Interesse von Frauen oft unterschätzen, nach dem Motto: „Nein, Politik, das ist nichts für mich.“ Dabei sei auch Alltägliches politisch. Oft kämen Frauen tatsächlich über Themen ins Gremium.

Elisabeth Brock ist beeindruckt vom Engagement junger Frauen in außerparteilichen Organisationen wie „Access Allgäu Area – AAA“ oder „Kempten muss handeln“. Sie ermutigte, Leserbriefe zu schreiben, auch diese seien Politik: „Jeder kriegt ein paar gerade Sätze hin.“

„Die wenigsten Frauen haben einen Partner, der sie unterstützt“

Alle Anwesenden waren sich einig, Frauen müssten sich gegenseitig unterstützen, vor allem in Netzwerken. Gute Erfahrungen hatte Simon mit dem Shadowing-Projekt gemacht, bei dem sich Stadträtinnen von Frauen begleiten lassen und ihnen den politischen Alltag erklären. Aber es würde auch helfen, wenn alle benachteiligten Gruppen, wie Jugendliche, Migranten und Frauen sich gegenseitig ‚supporten‘ würden, merkte ein Zuhörer an. Aktuell kämpften diese Gruppen für sich alleine.

Es brauche auch Rhetorik-Training, so Mittertrainer, aber es sei nicht das Ziel, Frauen an das System anzupassen, sondern das System so zu gestalten, dass alle Menschen dazu befähigt werden, über ihre Situation mitzubestimmen.

Sich gegenseitig stärken

Parteien, die weibliche Mitglieder werben wollen, sollten diese wiederholt ansprechen und gezielt. Es sei wichtig, ihnen nicht das Gefühl zu geben, ein Platzhalter zu sein. Gerade der Satz: „Wir suchen noch weibliche Mitglieder für die Liste“, suggeriere das aber. Politik müsse vereinbar sein mit dem Lebensstil junger Menschen, von denen auch ein Auslandsjahr erwartet werde. Auch die Tendenz, sich länger zu binden, nehme ab, so Mittertrainer.

Trotz vieler Rückschläge hat sich der große politische Einsatz für Elisabeth Brock gelohnt: „Der Fortschritt ist eine Schnecke“, wie man am Thema Verkehrswende sehe. „Bei langweiligen Diskussionen habe ich immer gedacht, ich nehme mir dann auch die Zeit, um meine Themen zu platzieren.“ Viel habe sich ja auch schon bewegt. Sie selbst habe viel gelernt und sich auch manches Mal „amüsiert“. Viel geholfen habe ihr ein Kreis von Frauen, der ihr zugearbeitet habe. Ähnliches berichtete eine Frau aus dem Publikum. „Bei wichtigen Entscheidungen sitzen meine Mitstreiterinnen unter den Zuschauern.“