Kurze Bilanz zu zwei Wochen Filmzeit-Festival im Allgäu

Von: Jörg Spielberg

Birgit Kern-Harasymiv (2.v.l.) mit Teilnehmern der fimzeit allgäu Tim Lee (l.), nominiert in der Heimatfilmzeit für „Die Dachrinne“, Mehran Mirmiri (2.v.r.), Filmkomponist von „The Blue Bed“ und Suki (r.), nominiert in der Musikfilmzeit für „Mondo Domino“. © Spielberg

Kempten – Das Filmzeit-Festival im Allgäu changiert zwischen Zuspruch „von allen Seiten“ und ausbaufähigem Interesse.

Mit Matinees in Kempten und Immenstadt ging vergangenen Sonntag die 15. Filmzeit zu Ende. Insgesamt kamen rund 2.500 Zuschauer an die drei Spielorte, davon waren es in der ersten Festivalwoche in Kaufbeuren bereits knapp 2.000. In Immenstadt und Kemptenwaren sich Juroren und Zuschauer einig – der Jurypreis der Musikfilmzeit ging einstimmig an „You Can‘t Show My Face“ von Knutte Wester und der Jurypreis der Filmzeit International in Kempten ging ebenso einstimmig an „Free Fall“ von Emmanuel Tenebaum.

Beide Filme haben außerdem den Publikumspreis im jeweiligen Wettbewerb gewonnen. Als Preisträger der neuen Heimatfilmzeit hat die Jury um Silvia Armbruster, Elmar Giglinger und Leo Hiemer den israelischen Animationsfilm „Fledge“ von Hani Dombe und Tom Kouris ausgewählt. „Wir freuen uns über viel Lob und Zuspruch von allen Seiten. Trotzdem liegen wir insgesamt weit unter unseren Erwartungen. Und auch wenn wir mit den steigenden Coronainzidenzwerten in den letzten beiden Wochen schwer zu kämpfen hatten, kann das nur ein Teil der Erklärung sein“, resümiert Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw.

Filmzeit-Festival im Allgäu: viele Fragen bleiben offen

Auf Anfrage zur Zukunft der filmzeit allgäu sagt sie: „Filmschaffende, Juroren und das Publikum, das erreicht wurde, sind voll des Lobes über das Programmangebot der 15. Filmzeit. Das Festival, das sich als Plattform für den internationalen Filmnachwuchs versteht, genießt auch großen Zuspruch der Stadtoberhäupter, von Kaufbeuren, Immenstadt und Kempten. Dennoch ist das Interesse, insbesondere an den beiden weiteren Festivalorten, die bereits zum dritten Mal bespielt wurden, noch sehr ausbaufähig. Auch in Kaufbeuren, wo die FIlmzeit längst etabliert ist, tragen insbesondere die Schulveranstaltungen und die Kinderfilmzeit zu dem guten Ergebnis bei.

Wettbewerbe wie die Dokufilmzeit, vor der Pandemie die erfolgreichsten Veranstaltungen, finden heute weit weniger Interesse. Das Team rund um die filmzeit allgäu und ich als Festivalleiterin stellen sich deshalb die folgenden Fragen: Ist der Boom von Dokumentarfilmen vorbei? Der Kurzfilm zu schwer vermittelbar und das klassische Kino weiterhin der richtige Festivalort? Welche Alternativen oder Ergänzungen zu den bisherigen Austragungsorten sind denkbar und können auch umgesetzt werden? Wie kann die Jugend mehr ins Festival eingebunden werden und wo sind weitere ehrenamtliche Mitstreiter zu finden?“ In der Nachbearbeitung sind viele Fragen offen.