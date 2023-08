Bio-Erlebnistage: Vom 1. September bis 8. Oktober

Insgesamt werden bei den Bio-Erlebnistagen 2023 rund 170 Veranstaltungen angeboten. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / SashaKhalabuzar

Region - Auch in diesem Jahr bieten die Bio-Erlebnistage wieder Hoffeste und -Führungen, Ernte-Aktionen, Kochkurse und vieles mehr. Ganz konkret sind es vom 1. September bis 8. Oktober rund 170 Veranstaltungen, die spannende Einblicke in die Welt der ökologischen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung gewähren und zum Entdecken, Erleben und Mitmachen einladen.

Und so abwechslungsreich wie die Bio-Branche selbst sind auch die Veranstaltungen der Bio-Erlebnistage.

Hier eine Auswahl der Veranstaltungen im Allgäu:

Arche-Hof Birk Hofführung (1. September von 15 bis 17 Uhr)

Was ist ein Arche-Hof? Welche Tiere leben dort? Was steckt hinter dem Konzept? Besucher können an dem „tierischen“ Rundgang über den Hof teilnehmen.

Adresse: Arche-Hof Birk, Helingerstr. 9, 87480 Weitnau

Was wächst denn da? (3. September von 14 bis 18 Uhr)

Besucher sind zu einer Führung durch die Gewächshäuser und über den Acker der Bio-Gemüsegärtnerei eingeladen. Dabei können die leckeren Tomatensorten probiert werden. Im Anschluss können zum Selbsterntepreis Tomaten geerntet werden.

Adresse: Bioland Gemüsebau Hiedl, Wasserschwenden 8, 87452 Altusried

Führung Bio Edelpilzabau und Bio Gemüseanbau (9. September von 14 bis 18 Uhr)

Besichtigung des Gemüsebaus in den Gewächshäusern und des Freilandgemüses. Anschließend können Besucher in die Geheimnisse des Allgäuer Bio Edelspeispilzanbaues eintauchen. Wie bekommen die Edelpilze ihr besonderes Aroma und welche Zutaten werden für die Herstellung benötigt? Diese und weitere Fragen wird Markus Kleinschmidt erklären und zeigen, was der Hof sonst noch zu bieten hat. Am Ende ist eine kleine Verkostung von Gemüse und Pilze geplant. Anmeldung erwünscht.

Adresse: Biohof Kleinschmidt, 87724 Betzisried (genaue Anfahrtsbeschreibung auf Homepage der Öko-Modellregion Günztal)

Ackerbesuch bei der SoLawi Schafroth-Hof in der Öko-Modellregion Günztal (16. September ab 14 Uhr)

Besucher können den SoLawi-Acker besichtigen und erhalten bei einer Führung über den Acker aus erster Hand Informationen wie eine SoLawi (Solidarischen Landwirtschaft ) funktioniert, welche Neuerungen das zweite Anbaujahr mit sich brachte und welche Erfahrungen der engagierte Bio-Landwirt und seine Mitgärtner sammeln konnten.

Adresse: Schafroth-Hof, 87733 Markt Rettenbach, Kemptener Straße, St 2012 - SoLawi-Acker am südlichen Ortsrand von Markt Rettenbach, rechts der Straße Richtung Engetried

Bio-Ring Herbstmarkt Marktoberdorf (14. Oktober von 9 bis 12 Uhr)

Bio-Bäuerinnen und -bauern bieten ihre selbst erzeugten und verarbeiteten Produkte an. Angeboten werden: Lagergemüse, Kartoffeln, Äpfel zum Lagern, Getreide, frische Vollkornbackwaren, frisches Gemüse und Obst, Käse, Bio-Rinder Wurst und Schinken, Hanfprodukte, Naturkosmetik, Kaffee und vieles mehr.

Adresse: Marktoberdorfer Marktplatz, 87616 Marktoberdorf