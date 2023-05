Unbekannte brechen in Kemptener Autowerkstatt ein

Nach dem Einbruch in der Kemptener Autowerkstatt hat die Kripo die Ermittlungen übernommen und und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden. © Panthermedia/Beaver1488

Kempten – Bisher unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Autowerkstatt in der Heisinger Straße ein und stahlen mehrere Wertgegenstände. Die Kripo sucht Zeugen.

Am Mittwoch, 10. Mai, zwischen 0 und 1 Uhr, hebelten zwei unbekannte Täter eine Türe einer Kfz-Werkstatt in der Heisinger Straße auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Akku-Maschinen, zugehörige Akkus und Ladegeräte, drei Drehmomentschlüssel sowie eine Musikbox. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.