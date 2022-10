BLSV Oberallgäu-Kempten wählt neuen Vorstand

Von: Jörg Spielberg

Der Vizepräsident des BLSV Bernd Kränzle (r.) dankte dem scheidenen Kreisvorsitzenden Benno Glas für dessen gute Arbeit in den vergangenen Jahre. © Spielberg

Dietmannsried – Der neue Vorstand des BLSV Oberallgäu-Kempten ist Jürgen Funke.

Am vergangenen Mittwochabend trafen sich die Delegierten des Sportkreis Oberallgäu/ Kemptendes Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (BLSV) zu ihrem ersten Kreistag nach Corona in der Festhalle Dietmannsried. Höhepunkt des Abends sollte die Verabschiedung des scheidenden KreisvorsitzendenBenno Glas (2005 bis 2022) und die Neuwahl des Vorstands werden. Der BLSV ist die Dachorganisation des organisierten Sports in Bayern und der Interessenvertreter seiner Sportvereine und Sportfachverbände. Glas selbst moderierte den Abend und konnte zu seiner Verabschiedung einige seiner Weggefährten begrüßen. Der BLSV war durch deren Vizepräsident und Bezirksvorsitzenden Bernd Kränzle vertreten. Kränzle dankte in seinen Ausführungen ganz besonders dem Wirken des scheidenden Benno Glas: „Mit ihm ging ein Ruck durchs Allgäu und ohne ihn wäre es nicht gegangen.“ Was war der letzte Ruck? Glas erinnerte an BLSV-Veranstaltungen der letzten Zeit. Im Besonderen verwies der Kreisvorsitzende auf Auftritte von regionalen Sportvereinen im Rahmen der „Sport vor Ort“-Aktion auf der Allgäuer Festwoche.

„Mit verschiedenen Darbietungen unserer Sportler auf der Stadtparkbühne und der Königsstraße hatten wir die Möglichkeit, die Breite unserer Angebote in unterhaltsamer Weise vorzustellen“, so Glas. Nach einer Pause wurde zum Ende des Abends der neue BLSV-Kreisvorstand des Sportkreis Oberallgäu/Kempten durch 57 Stimmberechtigte gewählt. Nachfolger von Benno Glas (73) wird sein langjähriger Stellvertreter Jürgen Funke aus Thalkirchdorf. Der IT-Fachmann ist bereits stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ).

Daten und Fakten

Die Mitgliederzahl des BLSV sinkt coronabedingt. Waren es im Jahr 2019 noch rund 84.500 Mitglieder, sind es seit 2021 nur noch rund 81.000.

Einspartenvereine haben durchgehend weniger Mitglieder im Vergleich zu Mehrspartenvereinen.

Die mitgliederstärksten Sportarten im Allgäu sind Turnen, Skisport und Fußball. Die größten Vereine sind der TV Kempten, der Skiclub Oberstdorf und der TSV Sonthofen.

Im BLSV-Sportkreis Oberallgäu/Kempten sind aktuell insgesamt 212 Vereine mit 81.150 Mitgliedern.

Neue Vereinssoftware: Mit dem Update „verein360 manager“ soll das digitale Vereinsmanagement noch einmal verbessert werden kann – ebenso die mobile Kommunikation für Vereinsmitglieder.

Der neue Kreisvorstand:

Jürgen Funke – Vorsitzender

Michael Läufle – stellvertretender Vorsitzender

Heribert Weintritt – Kreisschatzmeister

Eva Böglmüller – Frauenvertreterin

Hans-Ulrich Eichler – Sportabzeichen

Caroline Merk – Schule und Sport, Sport im Kindergarten

Jaqueline Krieger – Jugendsport

Dr. Boris Ott – Sportmedizin, Anti-Doping-Referent

Andrea Schmid und Tanja Gmeiner – Projektunterstützung