#BringThemBack – Familie Ovbiagele zurückholen!: Demonstration in Kempten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Teilnehmenden der Demonstration zogen vom Hildegardplatz aus durch Kempten um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen. © Sofia Wiethaler

Kempten – Jeder der Demonstrationsteilnehmenden würde für „Hunderte Leute“ stehen, erklärte Versammlungsleiter Rex Osa von Flüchtlinge für Flüchtlinge e.V. Denn diese Abschiebung sei „ein Schlag ins Gesicht für uns alle“.

Grund für die Demonstration, die unter dem Titel „#BringThemBack – Familie Ovbiagele zurückholen!“ stattfand, war die Abschiebung der Familie Ovbiagele nach Nigeria. Die 17-jährige Victoria, ihr Zwillingsbruder Victor, Miracle (14), Godsent (11) sowie ihre alleinerziehende Mutter, hatten zuvor neun Jahre in Kempten gelebt.

Victoria, die bereits einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag an der Schauspielschule Zerboni in München in der Tasche hatte, stand zum Zeitpunkt der Abschiebung im Mai kurz vor ihrem Mittelschulabschluss. Auch ihr Bruder Victor, der ein Berufsvorbereitungsjahr absolvierte, hatte einen Ausbildungsplatz in Aussicht, wie es in dem Flyer heißt, der bei der Demonstration verteilt wurde. Miracle und Godsent seien ebenfalls in Deutschland bestens integriert gewesen und könnten ein breites soziales Netzwerk sowie Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau vorweisen. Kritisiert wird im Flyer auch die Durchsetzung der „gewaltvollen Abschiebung“ der Familie. Sie sei spät nachts wie Schwerverbrecher in Handschellen abgeführt, zum Flughafen gebracht und „durch das brutale Vorgehen der Behörden schwer traumatisiert“ worden. Die Kinder, „die schonungslos ihrer Identität, ihrer Rechte und ihrer Zukunft beraubt wurden“, würden sich nun gezwungen fühlen, unter prekärsten Verhältnissen in einer Gesellschaft zu leben, die ihnen gänzlich fremd sei. Die viel zu kleine Wohnung könnten sie aufgrund der ständigen Angst, auf der Straße entführt zu werden oder anderweitig Gewalt zu erfahren, kaum verlassen.

#BringThemBack – Familie Ovbiagele zurückholen! - Stadtrat spricht bei Demo

Bei der Demonstration, die am Hildegardplatz begann, sprach auch Franz Josef Natterer-Babych, Stadtrat in Kempten für die UB/ÖDP und Mitglied des Integrationsbeirats. Als er von dem Fall mitbekommen habe, sei er sprachlos gewesen: „Mir haben die Worte gefehlt.“ Es würde ihm die „Zornesröte“ ins Gesicht treiben, dass hier die Abschiebestatistik auf „dem Rücken der Schwächsten“ geschönt worden sei. „Hier hat alles versagt“, war sich Natterer-Babych sicher. Des Weiteren richtete er einen Appell an die Versammlungsteilnehmenden, sich gegen „radikale Sprache“ zu positionieren. „Dafür muss man kein Christ sein, es reicht Mensch zu sein.“

Es gebe keine Abschiebung, die „dem Kindswohl hilft“, stellte Osa klar. Der Fall der Familie Ovbiagele müsse bundesweit bekannt werden, auch um weitere solcher Abschiebungen zu verhindern – „vor allem wenn Kinder dabei sind.“

