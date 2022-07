Buchenberg und Craon in Frankreich feiern 25 Jahre Partnerschaft

Von: Lutz Bäucker

„Unsere Partnerschaft ist ein Stück gelebtes Europa“: (v.li) Bürgermeister Toni Barth, Jean-Yves Mangui und Klaus Klier von den Partnerschaftsvereinen aus Craon und Buchenberg. © Bäucker

Buchenberg – Sie ist nicht selbstverständlich, die jahrzehntelange Partnerschaft zweier europäischer Kommunen, die mehr als 1.000 Kilometer voneinander entfernt liegen, durch die Sprache getrennt und so unterschiedlich sind wie Buchenberg und Craon.

Die Franzosen aus der Region Mayenne staunen regelmäßig über den Schnee im Allgäu, die Schwaben sind fasziniert von den berühmten Pferderennen im Hippodrome von Craon. Die einen essen Kässpatzn, die anderen Galettes. In Craon spürt man bereits die Salzluft des Atlantiks, zu Füßen des Eschacher Weihers weht der Föhn aus Italien.

Gemeinsam gegen die Gegner Europas

„Es ist schon was ganz Besonderes, mit einer Gemeinde in der Ferne so eng verbunden zu sein“, ließ Bürgermeister Toni Barth in sein Inneres blicken. „Ich freu mich immer wieder drüber.“ Jean-Yves Mangui vom Partnerschaftsverein Craon nickte zustimmend: „Oui, c’est vrai – ja, das ist wahr.“ Das gemeinsame Jubiläum wurde entsprechend gefeiert.

Mit Festgottesdienst in der Kirche Sankt Magnus, inklusive zweisprachigem Vater unser: „Notre Père qui es aux cieux – Vater unser im Himmel.“ Mit deutsch-französischer Fürbitte für Frieden und Freiheit in Europa.

Mit Grußworten wie dem der Oberallgäuer Land­rätin Indra Baier-Müller: „Die gegenseitige Verständigung ist ein unschätzbarer Wert.“ Toni Barth ergänzte: „Derzeit rütteln nationalistische Kräfte an Europa, da müssen wir zusammenstehen und darauf achten, unsere Partnerschaft zu stärken und zu erhalten. Ich danke allen sehr dafür, die sich dabei engagieren.“



Pferderennen und Schnee

In Buchenberg organisiert Klaus Klier die Begegnungen mit ­Craon. „Wir tauschen uns kulturell schon lange aus, jetzt möchten wir auf sportlicher Ebene mehr tun“, sagt er.



Klier ist bei seinen Besuchen in der Mayenne immer wieder fasziniert von den dortigen Pferderennen, bei denen bis zu 20.000 Zuschauer das beschauliche mittelalterliche Craon regelrecht elektrisieren. „Im Hippodrome gibt’s sogar eine ‚Buchenberg-Loge‘“, erklärt Klier. „Da habe ich auch schon drin gesessen“, schmunzelt Barth.

Zum Jubiläum hat der Bürgermeister den Gästen aus dem Westen Frankreichs ein großes Bild seiner Gemeinde geschenkt – Buchenberg im Schnee. „Ja, die Franzosen haben ja nie Schnee bei sich zuhause, die freuen sich immer, wenn sie im Winter zu uns kommen“, sagt er. Klier unterstrich: „So eine Partnerschaft muss gelebt werden, gerade in diesen schwierigen Zeiten.“ Vielleicht ‚lebt‘ die Oberallgäuer Landrätin demnächst mal aktiv mit. „Als passionierte Radfahrerin habe ich gehört, dass man in der hügeligen Landschaft rund um Craon prima radwandern kann. Das wäre mal was“, meinte sie optimistisch.

Städtepartnerschaft als gelebtes Europa

Bei Musik, Wein und spektakulären Showeinlagen der französischen Gäste klang das Jubiläum unterhaltsam aus. Bürger beider Gemeinden fanden sichtbar zueinander. Und Toni Barth sah sich bestätigt: „Städtepartnerschaften sind das gelebte gemeinsame Europa – im Kleinen, vor Ort, ganz konkret, von Mensch zu Mensch.“