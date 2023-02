Buchenberg will über Standorte für Windräder selbst entscheiden und startet Suche

Von: Lutz Bäucker

Ein Andrang wie noch nie: Buchenberger Bürger „fluteten“ regelrecht die Sondersitzung zum Thema Windkraft. © Bäucker

Buchenberg - Buchenberg hat in allerletzter Minute das Heft des Handelns in die Hand genommen. Um Herr über die Windrad-Standorte zu bleiben, hat der Marktgemeinderat Planungen eingeleitet.

Selten ist es in der Allgäuer Kommunalpolitik so spannend wie am Dienstagabend dieser Woche: „Wenn wir den Beschluss noch vor Mitternacht fassen, haben wir die große Chance, über die Zukunft der Windenergie selbst zu entscheiden“, eröffnete Bürgermeister Toni Barth eine denkwürdige Sondersitzung des Marktgemeinderates. Anderenfalls sei Buchenberg nicht mehr Herr des Verfahrens und man müsse mit ­Anordnungen des Freistaates rechnen.

Buchenberg und die Windkraft: Jetzt weht ein anderer Wind

Barth hatte diese Sitzung extra um 24 Stunden vorgezogen, um den nötigen Beschluss noch rechtzeitig zu erreichen. Seit Mittwoch, dem 1. Februar, gilt nämlich das sogenannte „Wind-an-Land-Gesetz“, das Quoten für Windkraftgebiete vorschreibt. So müssen auch die Kommunen im Oberallgäu bis 2027 1,1 Prozent ihrer Fläche, bis 2032 sogar 1,8 Prozent für Windräder reservieren.



Praktisch bedeutet dies, es muss bis dahin zweieinhalb Mal so viel Platz für die Windmühlen bereitgestellt werden wie bisher. Der Regionale Planungsverband muss das neue Windkraftgesetz umsetzen, derzeit werden geeignete Gebiete gesucht und auf ihre Tauglichkeit überprüft. Dabei herrscht großer Zeitdruck: Bis Mai kommenden Jahres muss Bayern gegenüber Minister Robert Habeck nachweisen, ob die vorgeschriebenen Ziele erreicht worden sind.



Gewaltiges Bürgerinter­esse am Thema Windräder

Wie brisant und drängend das Thema Windräder ist, zeigte ein noch nie dagewesener Andrang Buchenberger Bürger zur öffentlichen Sondersitzung. Etwa 80 Zuhörer fluteten den Pfarrsaal, immer wieder mussten zusätzliche Stühle aufgestellt werden, schließlich herrschte gespannte Erwartung in der drangvollen Enge. „Heute können wir noch durch eine positive Planung die Entwicklung lenken und etwai­ge unliebsame Windprojekte verhindern“, skizzierte Barth die Ausgangslage, „noch kann Buchenberg das Thema weitgehend selbst steuern!“ Durch den großen Anteil von Staatsforsten an den Buchenberger Waldgebieten seien künftig



voraussichtlich Entscheidungen von oben zu erwarten, führte der Bürgermeister aus, außerdem stünden mit „windhöffigen“ Arealen in der Adelegg und im Gebiet Kreuzthal potentielle Stellplätze für Wind­räder ganz oben auf der Liste möglicher Standorte.



Buchenberg muss liefern

Die Sorge um erwartbaren Wildwuchs beim Aufstellen der Anlagen, die dadurch absehbare „Verspargelung“ der für den Allgäu-Tourismus wichtigen Landschaft und der Einfluss auswärtiger Energieunternehmen bestimmte die anschließende Diskussion.



Laut Toni Barth müssten im gesamten Oberallgäu etwa 50 bis zu 200 Meter hohe Wind­räder aufgestellt werden, um die Region energieautark zu machen. „Natürlich werden die nicht alle auf einen Haufen gestellt“, erklärte der Gemeindechef, „aber wir werden unseren Beitrag dazu leisten müssen.“



Die Buchenberger Gemeinde­räte stimmten einhellig dafür, den Prozess der Standortsuche mit Hilfe von Experten bis zum Frühjahr 2024 in Eigen­regie durchzuführen. „Das wird sehr sportlich“, gab Barth zu bedenken, „es müssen viele Kriterien abgearbeitet werden, viele Interessen gegeneinander abgewogen werden.“



Er erinnerte daran, wie schon vor Jahren die Diskussion um Windräder die Marktgemeinde bis in einzelne Familien hinein gespalten hatte. „Doch jetzt ist aufgrund der aktuellen Krisen die Stimmung in der Bevölkerung ganz anders“, beobachtet er, „und der Bund hat neue gesetzliche Vorgaben gemacht, um die wir nicht herum kommen werden.“ Die bayerische 10-H-Abstandsregelung, Arten- und Landschaftsschutz haben heute viel weniger Bedeutung als noch vor ein oder zwei Jahren.



Wo der Wind weht …

Wer wissen möchte, woher in Buchenberg und im Rest des Allgäus der Wind weht, findet detaillierte Karten unter www.region.allgaeu.org. Dort können Bürger bis spätestens 6. März per E-Mail auch ihre Meinung zu möglichen Windkraftanlagen beim regionalen Planungsverband kundtun. Die Adresse: rpv.allgaeu@kaufbeuren.de.