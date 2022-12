Alte Bauernhäuser im Allgäu nach ihrer landwirtschaftlichen Nutzung

Von: Cordula Meffert

Teilen

19 leuchtende Beispiele von ehemals landwirtschaftlichen Gebäuden. © Cordula Meffert

Kempten – „Überwältigt von der Resonanz“ war Geschäftsführer Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu, als er, sichtlich stolz, am Mittwochabend vergangener Woche vor großem Publikum im Michl-Hof das Buch „weiter/nutzen“ präsentierte.

Das Architekturforum hatte den Anstoß für die Publikation gegeben, in der 19 umgebaute, ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude vorgestellt werden. Der Ort für die Buchpräsentation hätte nicht besser gewählt sein können: Der Michl-Hof ist eines der in „weiter/nutzen“ gezeigten Projekte. So konnten sich die Gäste in der Tenne gleich davon überzeugen, was für ein charmantes Flair ein solcher Umbau ausstrahlt.



Nach einer kurzen Einstimmung durch Stephan Walter am Alphorn skizzierte Franz G. Schröck in seiner Einführung die Entstehungsgeschichte des Buches: 2019 wurde vom Architekturforum eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, die 100 beispielhaft umgebaute Hofstellen aus dem Allgäu erfasste. Aus diesen wiederum wählte eine unabhängige Fachjury die 19 Projekte aus, die nun in „weiter/nutzen“ dokumentiert sind.



Ein Blick ins Buch: Die Projekte sind nach Allgäuer Landschafsbildern gegliedert – flach, hügelig, voralpin, hochalpin – und werden einzeln in Bild, Text und Plan vorgestellt. Für die Pläne zeichnen 16 Studierende des Masterstudiengangs Architektur der Hochschule Augsburg verantwortlich; sie zeigen den Zustand der Häuser vor und nach dem Umbau. Experteninterviews, Tipps für die Sanierung sowie ein „Albumteil“ mit historischen Fotos runden die äußerst gelungene Publikation ab. Optik und Haptik ergänzen einander ausgezeichnet: Beispielsweise ist das Buch so gebunden, dass die Seiten im aufgeschlagenen Zustand nahezu plan liegen, was den zahlreichen Fotografien zugutekommt.

Regionale Ausrichtung der Architektur

Das Architekturforum hat mit dem Detail-Verlag einen perfekten Partner für die Umsetzung des Buchprojektes gefunden, denn der Verlag, so betonte auch Chefredakteurin Dr. Sandra Hofmeister in ihrem Redebeitrag, legt seinen Fokus auf die regionale Ausrichtung der Architektur. Es sei notwendig, so Hofmeister, auf Traditionen einzugehen um etwas Neues zu schaffen; ein stimmiger Baustil müsse sich aus der Region heraus entwickeln.

Die Chefredakteurin fand nur Lob für die Zusammenarbeit mit dem Architekturforum: Ein Buch zu machen, lasse sich durchaus mit dem Bau eines Hauses vergleichen – man brauche engagierte Leute, die sich auskennen, und die habe man mit dem Team an Bord gehabt.



Besondere Verantwortung

Thomas Gehring, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, konzentrierte sich in seinem Redebeitrag auf zwei für das Allgäu wesentliche Themen: die Landschaft und das Klima. Dadurch, dass das Allgäu ein Landschaftsbegriff und kein geografisch genau abzugrenzendes Gebiet oder gar staatliches Gebilde ist, wirkt die Landschaft identitätsstiftend. Das (politische) Handeln in der Öffentlichkeit muss sich daher daran messen lassen, ob es der Natur zuträglich ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Klimafrage essentiell, denn in den höheren Lagen des Allgäus schreitet der Klimawandel, bezogen auf den weltweiten Durchschnitt, mit doppelter Geschwindigkeit voran. Dies bringe eine besondere Verantwortung mit sich, so Gehring. Fast 40 Prozent der Co2-Emissionen entfalle auf den Bau und Unterhalt von Gebäuden. Bauen im Bestand sei also ein für den Klimaschutz wichtiges Thema, zu dem das Buch „weiter/nutzen“ wertvolle Denkanstöße gebe.



Dem schloss sich auch der dritte Redner des Abends an, Dr. Bernhard Niethammer, Leiter des Schwäbischen Bauernhofmuseums in Illerbeuren. Neue Häuser, so Niethammer, stellten in ihrer Funktionalität oftmals einen erheblichen Eingriff in die Landschaft dar. Im Gegensatz dazu seien alte Häuser, wie auch auf dem Foto des Bucheinbands zu erkennen, „in die Landschaft modelliert“. Hinter dem ansprechenden Äußeren besäßen sie außerdem einen hohen Grad an Funktionalität und könnten lange in der Natur bestehen. Niethammer betonte, dass man von der – auch im energetischen Sinne – geschickten Ausrichtung im Außen und Innen bis heute lernen könne, denn die lokale Architektur schaffe Identifikation und Lösung für Probleme zu regionalen Gegebenheiten. Auch die Dauerhaftigkeit weniger, überwiegend lokaler Materialien sei vorbildlich. Niethammer beendete seine Ansprache, indem er seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass das Buch einen Beitrag dazu leisten könne, alte Gebäude vor dem Abriss zu bewahren.

Interesse am Thema zu wecken gelang allemal, wie die lange Schlange vor dem Bücherstand bewies, als der offizielle in den geselligen Teil der Veranstaltung überging.