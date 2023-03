Die Biografie von Luise F. Pusch: „Über diese Art der Liebe wurde nie offen gesprochen“

Von: Elisabeth Brock

Die feministische Linguistin, Luise F. Pusch, stellte im Kempten Museum ihr autobiographisches Buch „Gegen das Schweigen“ vor. © Brock

Kempten – Welches ihrer beiden großen Themen hat wohl den großen Andrang zum Vortragsabend von Luise F. Pusch ausgelöst? War es die feministische Sprachkritik oder eher ihre jüngst erschienene Autobiographie, in der sie über die Kämpfe und Krämpfe ihrer etwas anderen Kindheit und Jugend in den extrem homophoben 1950er und 1960er Jahren berichtet?

Der kleine Ausflug in die Historie der Entwicklung hin zu einer Sprache, in der Frauen nicht nur mitgemeint sind, war sicher besonders für das jüngere Publikum erhellend. Bereits 1982 entlarvte die Linguistin „Das Deutsche als Männersprache“ und nahm deren „Patriarchalismen“ lustvoll und logisch auf’s Korn. Die Idee, das generische Maskulinumdurch das generische Femininum zu ersetzen, kam allerdings auch bei Frauen nicht gut an. Als sich im Zuge der Aids-Katastrophe seit 2000 die Querbewegung entwickelte und sich Schwule und Lesben solidarisierten, entstand der Wunsch, ihre geschlechtlichen Identitäten sichtbar zu machen, ab 2010 auch alle Menschen, die nicht ins binäre System passen.

So wurde mit verschiedenen typographischen Zeichen experimentiert, gab es Kompromissvorschläge und tauchte der Genderstern auf. Pusch setzt ihn ans Ende der femininen Form und betrachtet ihn als Metasymbol für Inklusion. „Ich bestätige den Empfang des Kindes“, so der Titel einer ihrer zahlreichen Glossen, die sie anschließend dem vergnügten Publikum vortrug. Dann der harte Schnitt: „Gegen das Schweigen“ ist ein ernster, ja ergreifender Bericht über ihr Aufwachsen in der damals bornierten Gesellschaft der Nachkriegszeit. „Als Lesbe war ich voller Schuld- und Schamgefühle“, erinnert sich Pusch. Der zweiten Frauenbewegung habe sie viel zu verdanken.

Die Diskriminierung erfolgte automatisch, weil Verbote gar nicht ausgesprochen werden müssen, um zu wirken. Ihre Generation sei wohl die erste, die frei über ihr lesbisches Leben sprechen kann, ohne der gesellschaftlichen Ächtung anheim zu fallen. In der lebhaften und kontroversen Diskussion im Anschluss an Puschs Ausführungen gab es auch unterschiedliche Meinungen in Sachen Sprache. Das generische Maskulinum wurde gerechtfertigt, die verschiedenen sprachlichen Optionen wurden ventiliert und das ehrwürdige Wort Frau gegen den Begriff FLINTA (steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen). verteidigt. Puschs nüchternes Fazit: „Alles eine Sache des Aushandelns.“

Kommentar von Elisabeth Brock

Der Gleichstellungsstelle der Stadt Kempten sowie dem Frauenzentrum ist sehr zu danken, dass dieser Abend mit Luise F. Pusch zustande kam. Er brachte nämlich junge und alte feministische Aktivistinnen und junge und alte Lesben zusammen und ins Gespräch, er wirkte beflügelnd und motivierte, nicht nachzulassen im Bemühen um eine gerechte Sprache und eine Gesellschaft, in der niemand aufgrund der sexuellen Orientierung verachtet und ausgegrenzt wird. Als wichtigen Denkanstoß empfand ich ihren Appell an Eltern, achtsam zu sein und ihr Kind emotional zu unterstützen, wenn es eine überraschend andere sexuelle Identität entwickelt.