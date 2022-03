Bürgermeister Barth ist einziger Kandidat in Buchenberg

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Dauerbrenner der Allgäuer Kommunalpolitik: Toni Barth möchte seine bisherige Amtszeit von 18 Jahren als Bürgermeister von Buchenberg noch einmal verlängern. © Bäucker

Buchenberg – Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth ist seit 2004 im Amt. Am Sonntag, 13. März, stellt er sich zum vierten Mal der Wahl - Das sind seine Ziele.

Das Jahr 2004: Gerhard Schröder und Joschka Fischer führen die Bundesregierung. In Athen finden die Olympischen Spiele statt. Und in Buchenberg wird ein junger Bankkaufmann zum Bürgermeister gewählt: Toni Barthleitet seit 2004 die Geschicke der Gemeinde. Nun tritt er zum vierten Mal an – ohne Gegenkandidat. Vor der Wahl am 13. März sprach Barth mit dem Kreisboten über Vergangenes und Zukünftiges.

Mit einer Amtszeit von bislang 18 Jahren gehört Toni Barth zu den Urgesteinen Allgäuer Kommunalpolitik, so lange wie er hat es kaum einer im Rathaus ausgehalten. „Und jetzt will ich’s nochmal wissen“, lächelt der dreifache Familienvater und Hobby-Bergsteiger. „Wir haben seit 2004 so viele Projekte angestoßen, viele auf den Weg gebracht, sind aber noch nicht überall am Ziel.



Kommunalpolitisches Urgestein



Ich möchte meine Arbeit in den kommenden sechs Jahren zuende bringen und bitte daher um das Vertrauen meiner Mitbürger.“

Barth wirkt entspannt und mit sich selbst im Reinen: „Rathaus und Gemeinderat arbeiten über alle Parteigrenzen hinweg gut zusammen, das ist mir wichtig, nur so geht es voran.“ Dass niemand ihn herausfordert, sieht der 58-Jährige als „Honorierung und Anerkennung meiner bisherigen Arbeit“.



Viele Baustellen



Allzu gemütlich wird’s trotzdem nicht: Vor zwei Jahren zogen 50 Prozent neue Leute in den Buchenberger Gemeinderat ein, das bedeutet neue Sichtweisen, neue Fragen, neue Herausforderungen für Barth. „Das hält mich fit“, sagt er. Trotz eines Beinbruchs hält ihn der Job als Bürgermeister derzeit ziemlich auf Trab: Neue Baugebiete und Wohnungen für immer mehr Bürger müssen erschlossen und genehmigt werden, der altehrwürdige Bauhof wird durch einen modernen Neubau am westlichen Ortsende ersetzt, der Umbau Buchenbergs zu einer klimaneutralen Kommune wird vorangetrieben, mehr Kindergartenplätze sind in Planung. „Ich hab eine Sieben-Tage-Arbeitswoche“, weiß der im Ortsteil Eschach geborene Politiker. „Anders geht’s gar nicht.“

Dem Vorwurf fehlender Dynamik und Phantasie entgegnet er: „Das trifft nicht zu, wir haben viel erreicht und noch viel mehr vor.“

»Wir statt ich«



Vielleicht erwecken Barths Bescheidenheit, sein bodenständiges Auftreten und seine Unaufgeregtheit den wenig spektakulären Eindruck von seiner bisherigen Amtszeit. „Das stört mich überhaupt nicht“, lächelt er wieder, „ich muss nicht rund um die Uhr alle möglichen ­Social-media-Kanäle bedienen, um mich zu bestätigen.“ Die jahrzehntelange Vernetzung in den Buchenberger Vereinen, das Sonntagsgespräch vor der Kirche, ­Bürgerkontakte bei Festen und Feiern, das ist dem CSU-Mitglied wichtiger als ein Post auf Instagram oder Facebook.

Eine von Barths Lieblings-Maximen lautet: „Wir statt ich – meine Person ist für die Entwicklung unserer Gemeinde nicht entscheidend.“ Barth hört zu, stößt an, treibt vorwärts. Und meldet eher beiläufig Vollzug bzw. Abschluss. „In Schwarzerd erschließen wir ein neues Gewerbegebiet. Die Ortsmitte wird demnächst fertig. Mobilfunk – und Internetversorgung werden laufend optimiert.“

Tourismus immer wichtiger

Auf der Habenseite seiner Zeit als Bürgermeister hat er unter anderem notiert: „Wir haben unsere finanziell schwächelnden Tochterbetriebe stabilisiert, die liegen der Kommune nun nicht mehr auf der Tasche.“ Das spart Geld, das woanders besser eingesetzt werden kann – im abgelegenen, aber als Natur-Geheimtipp geltenden Ortsteil Kreuzthal etwa. „Da muss die Mobilfunkversorgung endlich ausgebaut werden“, weiß Barth, außerdem sucht die Kommune einen neuen Pächter für das dortige Wirtshaus.

Im Tourismus steht die Lenkung der stark anschwellenden Besucherströme und das Parkraum-Management ganz oben auf der „To-do-Liste“ des Bürgermeisters. „Buchenbergs Bekanntheit hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen, das Geschäft mit Ferien auf dem Bauernhof, mit Rad- und Wanderurlaubern ist längst für viele Bürger unerlässlich geworden.“

Zwischen Kreuzleshöhe und Himalaya



Falls ihm die rund 3.000 Wahlberechtigten der Marktgemeinde am Sonntag, 13. März, zum vierten Mal das Vertrauen schenken, müssen zwei Wünsche des passionierten Radfahrers und Bergsteigers (bisheriger Höhepunkt auf 6.200 Metern im Himalaya) wohl noch sechs Jahre lang zurückgestellt werden: „Ich möchte gern nochmal mit dem Fahrrad über die Alpen radeln“, sagt Barth, „und meiner Sammlung von bisher 60 bestiegenen Dreitausendern noch ein paar neue Gipfel hinzufügen.“

Bis er dazu kommen wird, tankt er die Energie für seine vierte Amtsperiode direkt vor der Haustür. „Mal gemütlich zu Fuß auf den Buchenberg rauf oder mit dem Mountainbike zur Kreuzleshöhe – bei uns in Buchenberg ist es überall schön.“ Dann lacht der Kandidat und sagt: „Natürlich alles ohne Strom, nur mit Muskelkraft!“