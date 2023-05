Bürgerversammlung mit Halbzeitbilanz in Wildpoldsried

Von: Jörg Spielberg

Im Wildpoldsrieder Bürgerzentrum „Kultiviert“ diskutierten die Menschen bei der Bürgerversammlung bis in die späten Abendstunden. © Jörg Spielberg

Wildpoldsried – Das Energiedorf Wildpoldsried ist bekannt dafür, seine Bürgerschaft in alle wichtigen Fragen einzubeziehen. In dieser Tradition stand auch die Bürgerversammlung vergangene Woche im Bürgerzentrum „Kultiviert“.

Die Themen waren vielfältig. Neben einer Halbzeitbilanz, vorgetragen von Wildpoldsrieds 1. Bürgermeisterin Renate Deniffel (CSU), konnten die Bürger in einem zweiten Teil Fragen an die Vertreter der lokalen Politik und Verwaltung stellen. Ganz allgemein zog Deniffel ein positives Fazit über ihr gemeinsames Wirken mit dem Gemeinderat. „Wir stehen gut da, haben ein ansprechendes Steueraufkommen und die Nachfrage nach Bauland ist groß. Gemeinderat, Verwaltung und Bürger blicken in die gleiche Richtung.“ Dann verwies die Bürgermeisterin auf Projekte, die während ihrer Amtszeit umgesetzt und auf den Weg gebracht wurden. Ein Corona- Impfzentrum wurde eingerichtet, der Umgriff Nahkauf und das Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt, der Friedensplatz am Kriegerdenkmal und der Kindergartenspielplatz wurden neu gestaltet.

Bürgerversammlung Wildpoldsried: 99 Haushalte sollen Breitbandanschluss erhalten

99 Haushalte sollen 2023 einen Breitbandanschluss erhalten und die Bauanträge für drei neue Mobilfunkmasten sind in Bearbeitung. Das örtliche Gemeindeblatt Duranand erhält als Printausgabe zur Verbesserung der Lesbarkeit ein neues Seitenlayout, zugleich wird Duranand auch online über die „MeinOrt App“ zu empfangen sein. Hier werden die Bürger über lokale Nachrichten und Neuigkeiten aus Wildpoldsried informiert und verpassen so keine Veranstaltung.

Wichtig ist Deniffel die Ausweisung des Wasserschutzgebietes. Die Weiler Obereiberg, Meggenried, Einöde und Wolkenberg werden an die gemeindliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. In diesem Zusammenhang wurden Vater Hans und Sohn Stefan Dietmayer geehrt, die in zweiter und dritter Generation für die Gemeinde als zuverlässige Wasserwarte bereit stehen.

260 Meter hohe Windkraftanlage

Besonderes Augenmerk legte Deniffel auf bauliche Veränderungen bei den bestehenden Windkraftanlagen im Bereich Hochbachtal und Haarberg. Zwei Windenergiestandorte im Bereich Hochbachtal werden zu einem größeren Standort zusammengefasst, am Haarberg werden zwei Windkraftanlagen von aktuell 127 Metern auf je ca. 260 Meter erhöht.

Flüchtlingsheim wird gebaut

Auf dem Gebiet der Gemeinde Wildpoldsried wird das Landratsamt Oberallgäu mit der SSW Oberallgäu laut Gemeinderatsbeschluss ein Wirtschaftsgebäude für Flüchtlinge errichten, in der Hoffnung dieses nach einer etwaigen Abnahme des Flüchtlingsstroms anderweitig nutzen zu können. Über eine mögliche Verteilung der Kosten ist noch nichts entschieden. Ein weiteres Thema war die mögliche Verbreiterung der B12, die nach Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan zur Umsetzung ansteht, hier aber noch ein Urteil zur Klage von Naturschutzverbänden anhänglich ist. Zum Thema Ausbau der B12 wird es am Mittwoch, 24. Mai, einen Informationsabend im „Kultiviert“ geben. „Leider ist eine eigene Anschlussstelle für Betzigau passé“, musste die Bürgermeisterin einräumen.

Erwartungsvoll blicken die Wildpoldsrieder auf ihr großes Dorfest, dass ab morgen Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, stattfinden wird. Dann werden u.a. 185 Jahre Musikkapelle und 150 Jahre Feuerwehr gefeiert.

Mehrere Themen bei Fragerunde

Fragerunde Im zweiten Teil der Bürgerversammlung moderierte Wildpoldsrieds 2. Bürgermeister Günter Mögele eine Fragerunde mit den Besuchern des Abends. Hier ging es noch einmal um die Verbreiterung der B12, die in Frage gestellt wird. Angesprochen wurde auch das Mitfahrbänkle am Dorfbrunnen, das einen neuen Standort erhalten soll. Die Umstellung des Bürgerbriefes auf eine vierwöchige Erscheinungsphase wurde kritisch gesehen. Ein weiteres Thema war der Anschluss des Wohngebietes Badenberg an die Nahwärmeversorgung – hierzu erstellt die Gemeinde derzeit eine Planung – sowie die allgemeine Parksituation. Der Trend zum Zweit- oder Drittfahrzeug führt zu einer Überlastung der vorhandenen Parkplätze, was derzeit von der Gemeinde engmaschig kontrolliert wird