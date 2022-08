Bund Naturschutz lässt bei Söder wegen B12-Ausbau nicht locker

Julia Wehnert (li.) und Christina Mader vom BUND Naturschutz Kempten-Oberallgäu ergriffen in Bühl am Alpsee die Gelegenheit, mit Ministerpräsident Markus Söder in Sachen B12-Ausbau noch direkt ins Gespräch zu kommen. © Foto: Bund Naturschutz Kempten-Oberallgäu

Kempten/Immenstadt/Allgäu - Nach der Demo gegen den B12-Ausbau am Eröffnungstag der Allgäuer Festwoche brachten Vertreterinnen des Bund Naturschutz die Argumente noch einmal bei Ministerpräsident Markus Söder vor.

Lautstark hatten vergangenen Samstag mehrere Gruppierungen die Aufmerksamkeit von Ministerpräsident Markus Söder eingefordert. Sie waren gemeinsam für den Radentscheid und gegen den Ausbau der B 12 angetreten. Mit Redebeiträgen waren ProBahn, ADFC und BUND Naturschutz vertreten. Und wie letzterer in einer Pressemitteilung schreibt: „Was bei der Festwocheneröffnung nicht mehr gelang, wurde spontan am Dienstag, 16. August, in Bühl am Alpsee nachgeholt.“

Argumente gegen B12-Ausbau vorgebracht

Im Austausch mit Ministerpräsident Söder hätten die Vertreterinnen des Bund Naturschutz und Veranstalterinnen der Demo „Zukunftsfähige Mobilität“ Julia Wehnert und Christina Mader die entscheidenden Gegenargumente zum Vollausbau der B12 anführen können und auch festgehalten, dass nicht nur die Klage des Bund Naturschutzes, sondern auch Klagen der Stadt Buchloe und der Gemeinde Germaringen gegen den Autobahnvollausbau erfolgen werden.

Eine Vielzahl an Gruppierungen erwartete den Bayerischen Ministerpräsidenten vergangenen Samstag auf dem Weg vom Stadttheater zum Festwochengelände vor der Residenz. © Tröger

Nicht alle Akteure und Kommunen der Region stünden hinter diesem Vollausbau der B12, wie Söder aber auf der Festwoche selbst anmerkte. Der Ministerpräsident habe Verständnis für die Sorge gezeigt, dass der Verkehr damit weiter zunehmen werde und auch für die Belange des Klimaschutzes, der in der Planfeststellung vollkommen unberücksichtigt bliebe.

Aus verwaltungsrechtlichen Gründen halte er aber weiterhin am Vollausbau fest. Die Energiekrise habe er als Argument gegen den Ausbau der B12 nicht zugelassen, womit er bei Wehnert und Mader laut Pressemitteilung auf Unverständnis traf. Mit B12-Flyer und Spendenaufruf ausgestattet, sei er vom Team des Bund Naturschutzes in den Allgäu-Urlaub verabschiedet worden.

ADFC will Radentscheid besser voran bringen



Wie das Maskottchen des Rad­entscheids Bayern Leo Radel­herz – der angekündigte 1. Vorsitzende des ADFC Kempten-Oberallgäu Lutz Bäucker musste krankheitsbedingt passen – bei der Demo bedauerte, geht die Umsetzung der Rad-entscheide vor Ort kaum voran. Die Gründe: Es fehlen Geld und Personal;

überholte Richtlinien und Straßenverkehrsgesetze verhindern rasche Verbesserungen der Radinfrastruktur; den Städten und Gemeinden ist es weitestgehend allein überlassen, ob und wie sie den Radverkehr fördern; sie bekommen dabei zu wenig Unterstützung vom Freistaat. „Das Ergebnis ist – sofern überhaupt vorhanden – ein Flickenteppich unterschiedlichster und meist nicht ausreichender Radwege.“

Dabei würden 240.000 Unterschriften bei Radentscheiden in elf bayerischen Städten es belegen: Die Menschen in Bayern wollen mehr Radfahren und bessere Bedingungen hierfür.



Zunahme des Radverkehrs stagniert

Der Radentscheid Bayern will dem ADFC zufolge mit einem Radgesetz erreichen, dass die Staatsregierung und Kommunen verpflichtet werden, umweltfreundliche Mobilität praktisch umzusetzen. Die Staatsregierung habe sich 2017 das Ziel gesetzt, den bayernweiten Radverkehrsanteil bis 2025 von zehn auf 20 Prozent zu verdoppeln. Bis jetzt sei der Rad­verkehrsanteil aber nur um ca. einen Prozentpunkt auf elf Prozent gestiegen.

Die Gründe: fehlende Rad­wege, Abstellanlagen und Rad­mitnahmemöglichkeiten oder welche, die häufig so dürftig und unsicher seien, dass sie nicht zum Radfahren einladen.



Getragen wird der Radentscheid Bayern von einem breiten Bündnis aus Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), VerkehrsClubDeutschland (VCD), den elf kommunalen bayerischen Radentscheiden, BUND Naturschutz, fünf bayerischen Landesverbänden politischer Parteien.

Forderung: Sanierungsstau beheben

Der für ein Volksbegehren erforderliche Gesetzentwurf des Bündnisses verfolgt unter anderem folgende Ziele für eine bessere und sichere Radinfrastruktur: Der Radverkehrs­anteil am Gesamtverkehr soll bis 2030 bayernweit 25 Prozent betragen; der Sanierungsstau bei der Rad- und Fußverkehrs­infra­struktur wird behoben und bei allen Baumaßnahmen und Sanierungen eine bedarfsgerechte, sichere und möglichst kreuzungsfreie Radverkehrsführung geplant, die auch die Bedürfnisse jenseits des

„normalen“ Zweirads berücksichtigt: das Ziel der „Vision Zero“ (= keine Verkehrstoten mehr) wird ernsthaft verfolgt.

Oberste Priorität sollen die Schwächeren im Verkehr haben, z.B. durch Tempobeschränkungen und klar vom Kfz-Verkehr getrennte Fuß- und Radwegführung; der umweltfreundliche Verkehr soll vorrangig ausgebaut werden und sich gut kombinieren lassen– auch auf dem Land (Verbesserung der Abstellanlagen, Radinfrastruktur und Radmitnahme); die seit vielen Jahren versprochenen kreuzungsfreien Überland-Radwege (sog. Radschnellverbindungen) sollen endlich Realität werden – nicht nur auf dem Papier.

kb/ct