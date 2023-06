Gedenken an das Illerunglück

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Kränze werden für die verunglückten Soldaten niedergelegt. © Pöhlmann

Kempten – Etwa über 40 militärische und zivile Personen haben sich am 3. Juni vor dem Ehrendenkmal in Hirschdorf versammelt. Es ist ruhig. Sonnenlicht glitzert auf der Iller, die sich ihren Weg bahnt. Auch an jener Stelle, bei der vor 66 Jahren 15 Soldaten tragisch verunglückten, glitzert es.

Markus Laubenthal, stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr, rief die „verhängnisvolle Entscheidung des Zugführers“, die Iller zu überqueren, ins Gedächtnis. Viele der jungen Wehrpflichtigen, die vom Fluss mitgerissen wurden und ertranken, sind Nichtschwimmer gewesen.

Für Laubenthal und dem zweiten Bürgermeister Klaus Knoll rückt diese Erinnerung die hohe Verantwortung der Vorgesetzten in das Bewusstsein. Militärpfarrer Hans-Jürgen Hoeppke spricht über den Trost des Herrn, der „trägt und dem Leben Taktung gibt“. Es wird gebetet, Kränze werden niedergelegt. Dann hört man Böllerschüsse. Ein paar Zivilisten zucken zusammen, ein Soldat grinst.