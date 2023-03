Bundeswehrstandort Kempten: Feierliche Buchübergabe an OB Thomas Kiechle

Von: Jörg Spielberg

KE LE_ Arikaserne.jpg © Jörg Spielberg

Kempten - Die Mitglieder des „Traditionsverband Ehemaliger und Freunde des Standortes Kempten e.V.“ möchten mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit dazu beitragen, dass das Gedenken an die ehemalige Garnisonsstadt und den Bundeswehrstandort Kempten bewahrt bleibt.

Aus diesem Grund hat der Verein in den letzten Jahren eine Trilogie über die in Kempten stationierten Truppenteile der Bundeswehr verfasst und in kleiner Auflage veröffentlicht. Dabei wurden die Werke nicht nur für die private Erinnerung der ehemaligen Soldaten verfasst, sondern sollen zukünftig im Stadtarchiv und in der Stadtbibliothek zur Historienforschung zum Bundeswehrstandort Kempten dienen.

2016 war Zapfenstreich

Nachdem zwei Bücher über das Gebirgssanitätsregiment 42 Allgäu und den Sanitätsdienst der Bundeswehr in Kempten verfasst wurden, wurde nun in der Schrannenhalle der letzte der drei Bände im Beisein vom ehemaligen Bataillonskommandeur Helmut Hitscherich und des Autoren Dieter Tielmann feierlich an OB Thomas Kiechle überreicht. Rund 40 Mitglieder des Vereins, darunter Altoberbürgermeister Josef Höß waren erschienen, um mehr über das Buch „ZU – Gleich! Die Artillerie – Eine vielfältige Truppengattung […] Gebirgsbataillon 81 in Kempten“ zu erfahren.



60 Jahre war die Bundeswehr in der Allgäumetropole stationiert und wurde ein Teil der zivilen Gesellschaft, bevor ihre Soldaten am 30. Juni 2016 mit einem großen Zapfenstreich auf dem Hildegardplatz verabschiedet wurden.