Cambodunum-Cup bei Kaiserwetter

Von: Jörg Spielberg

Junge Kicker spielen um den Cambodunum-Cup © Spielberg

Kempten - Die Verantwortlichen rund um den traditionellen Cambodunum-Cup feierten in der vergangenen Woche das 20-jährige Jubiläum.

Mit einer Unterbrechung durch zwei Corona-Jahren ist die Stadt Kempten seitdem jedes Jahr Gastgeber des Internationalen Jugendfußballturniers, zu dem Mannschaften aus ganz Europa anreisen.

Heuer spielten insgesamt 57 Mannschaften von 34 Clubs der Altersklassen E-, D-, C- und B-Junioren aus Deutschland, Österreich, Slowakei und Ungarn um den begehrten Cambodunum-Cup.

Eindrücke vom Cambodunum-Cup Fotostrecke ansehen

Traditionsgemäß startete das Turnier am Freitagabend mit Böllerschüssen am Residenzplatz, von wo aus sich die über 1.000 jugendlichen Kicker mit ihren Flaggen auf den Weg ins Illerstadion machten. Nach einer Ehrenrunde auf der Tartanbahn nahmen die Spieler Platz auf der Tribüne, von wo aus sie die Eröffnungsfeier beobachten konnten. Der langjährige Leiter des Turniers, der scheidende Sportamtsleiter der Stadt Kempten Klaus Schwaninger, begrüßte mit Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll die jungen Gäste des Turniers. Es wurde das Reglement vorgelesen und die vier Nationahymnen abgespielt. Nach spektakulären Turndarbietungen der TG Allgäu wurde der Abend mit einem grandiosen Feuerwerk von 15 Minuten Länge gekrönt.

An den beiden darauffolgenden Tagen wurde das Turnier auf den Plätzen des FC Kempten, SV Heiligkreuz, SV Lenzfried und TSV Kottern ausgespielt. Auch wenn Schwaninger Ende des Jahres aus seinem Amt ausscheidet, so gab es doch Trost für die vielen Freunde des Cambodunum-Cups. „Ich werde für eine Übergangszeit auch im kommenden Jahr die Leitung und Organisation unseres Turniers übernehmen“, so Schwaninger.

Ergebnisse Internationaler Cambodunum-Cup 2023 E-Junioren U11: 1.Platz TSV 1874 Kottern 2. Platz FC Kempten I 3. Platz SV Lenzfried | D-Junioren U13: 1.Platz FC Vion 2000 2. Platz TSV Kottern II 3. Platz FC Kempten | C- Junioren U15: 1.Platz FC Vion 2000 2. Platz SF Neckarwestheim 3. Platz FC Wangen | B-Junioren U17: 1.Platz FC Wangen 2. Platz FC Normannia Gmünd 3. Platz SGM Nusplingen.