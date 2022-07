Cambodunum Kempten wird Schauplatz eines Gaming-Events der Streaming-Plattform Twitch

Teilen

Pen&Paper-Rollenspiel „Cambodunum – Die Suche nach dem Keltenfürst“ © Annick Buhr und Carina Urban/BR

Kempten — Am 24., 26. und 28. Juli findet auf der Streaming-Plattform Twitch das Pen&Paper-Rollenspiel „Cambodunum – Die Suche nach dem Keltenfürst“ statt.

Das Abenteuer “Die Suche nach dem Keltenfürst” wird an diesen drei Abenden von der im deutschsprachigen Raum bekannten Spielleiterin Mháire Stritter erzählt. Sie führt Florentin Will, Sofia Kats, Liza Grimm und Stephan Bliemel durch die Geschichte im antiken Kempten.



Wie in einem Improvisationstheaterstück leitet sie durch den Abend und die Heldinnen und Helden agieren in einem ausgedachten Szenario. Ihre Entscheidungen beeinflussen das Geschehen und so wird die Geschichte während des Spiels neu geschrieben. Selbst die Spielleiterin weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht.

Ein Kind wird vermisst

Die Story: Die Gruppe sucht in Cambodunum und Umgebung nach einem Angehörigen einer keltischen Bevölkerungsgruppe von außerhalb Raetiens. Die vermisste Person ist ein Kind eines keltischen Fürsten und soll dringend zurückgebracht werden, aber niemand weiß, warum und mit welchem endgültigem Ziel die Person nach Cambodunum gekommen ist.



Die Geschichte ist aber nicht frei empfunden, sondern baut auf dem Wissen auf, das die Archäologinnen und Archäologen aus Kempten in das Storyboard eingebracht haben.

Gaming-Event im APC

„Es hat uns sehr gefreut, dass Kempten für dieses Projekt ausgewählt worden ist. Mit diesem Gaming-Event wird das digitale Angebot des Archäologischen Park Cambodunum für die junge und auch für eine ganz neue Zielgruppe erweitert. Wir finden es großartig, dass bei diesem Pen&Paper-Format Wissensvermittlung so spielerisch passiert und so großen Spaß macht“, sagt Dr. Johannes Schießl, stellvertretender Leiter Archäologischer Park Cambodunum.

Das Pen&Paper-Rollenspiel „Cambodunum – Die Suche nach dem Keltenfürst“ ist ein Projekt von ARD alpha und BR Next – mit Expertinnen und Experten aus dem Archäologischen Park Cambodunum.

Termine:

Sonntag, 24.07.2022

Dienstag, 26.07.2022

Donnerstag, 28.07.2022

Dienstag, 26.07.2022 Donnerstag, 28.07.2022 jeweils um 19 Uhr

Wo: https://www.twitch.tv/ard_alpha.

Das Rollenspiel kann ohne Registrierung live verfolgt werden.