Cambomare und Freibad Kempten: Bäder kämpfen gegen Energiekosten und Personalmangel

Teilen

Trotz der aktuellen Widrigkeiten blicken Thomas Siedersberger (von links), Chef des Kemptener Kommunalunternehmens KKU, und damit verantwortlich für Cambomare und Freibad, Daniela Pletzer, Marketingverantwortliche beim Cambomare, und KKU-Prokurist Bernhard Dengel hoffnungsfroh in Richtung Freibadsaison. © Susanne Lüderitz

Kempten – Im Cambomare und dem Kemptener Freibad ist sparen angesagt. Für die Badenden gibt es in der kommenden Freibadsaison einige Änderungen.

Sparen heißt es derzeit nicht nur für die Haushalte, sondern auch für Unternehmen. Von den hohen Öl- und Gaspreisen sind besonders die Schwimmbäder betroffen. Auch im Cambomare und dem Kemptener Freibad schnallt man den Gürtel enger. Für die Badenden gibt es in der kommenden Freibadsaison einige Änderungen. Denn hinzu kommt eine Problematik, die sich bereits vor der Pandemie abzeichnete und sich nun verschärfte: Es fehlt an Aufsichtspersonal.



„Im Vergleich zur Zeit vor Corona fehlen 18 Arbeitskräfte“, sagt Thomas Siedersberger, Vorstand des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU), das die Kemptener Bäder betreibt. Die Saisonkräfte seien da noch gar nicht mit eingerechnet. Wie aus der Gastro- und Veranstaltungssparte sind viele Mitarbeiter durch die Kurzarbeit Richtung Industrie abgewandert. Und es herrsche Vollbeschäftigung in der Region. „Woher sollen wir die Arbeitskräfte nehmen?“, fragt Siedersberger wenig hoffnungsvoll.



Zu schaffen machen den Badeanstalten auch die hohen Energiepreise. Das Cambomare erhält seine Wärme vom eigenen Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird. „Wir haben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung“, kürzer zutreten, so Siedersberger.



Cambomare Kempten: Bereits durch Corona gebeutelt

Und schon Corona „war ein finanzielles Fiasko“. Die Verantwortlichen hatten für 2020 und 2021 eigentlich mit je einem Defizit von rund 500.000 Euro gerechnet – bedingt durch die für Freibäder üblichen Verluste. Denn die neuen Saunen im Cambomare und die frische Gastronomie hätten für gute Umsätze gesorgt, sodass man im Innenbereich auf Null gekommen wäre.

Die Bäder waren dicht. Sodass auf der Sollseite in den beiden Jahren je ein Gesamtverlust von 1,7 Millionen Euro geschrieben stand. Mit den ganzen Corona-Turbulenzen „hatten wir sogar mit schlimmeren Ergebnissen gerechnet“, sagt Siedersberger.

Kempten: Wann öffnet das Freibad?

Änderungen gibt es nun vor allem zu den Randzeiten. „In den letzten Jahren haben wir das Freibad Mitte Mai geöffnet“, erklärt der KKU-Chef, „frühester Öffnungstermin ist dieses Jahr der 26. Mai.“ Wann die Freibadsaison aber tatsächlich beginnt, hänge vom Wetter ab. Je kälter die Nächte, desto mehr Energie ist nötig, um die Becken auf Badetemperatur zu bringen. Das Wasser locke bei kühlerer Witterung ohnehin weniger Gäste an. Auch beim Saisonschluss in der Zeit nach den Sommerferien will man sich nach dem Wetter richten.



Für die Frühsportler wurde ein neues Konzept entwickelt. Diese können von 7 bis 8 Uhr morgens draußen ihre Bahnen ziehen. Bis zur regulären Freibad-Öffnung um elf Uhr bleiben die Becken dann wieder drei Stunden zu. Abends läuft der Freibadbetrieb bis 19 Uhr. Das neue Prinzip ermögliche, Außen- und Innenbetrieb offen zu halten.

Kempten: Wann öffnet das Freibad?

Jedes geöffnete Becken müsse von einer gewissen Zahl an Bademeisterinnen und Bademeistern beaufsichtigt werden. Während die Frühschwimmer ihrem Sport nachgehen, können im Hallenbad die täglichen Vorbereitungen laufen. Die Statistik habe gezeigt, dass die Besucher zu diesen Zeiten über Jahre zuverlässig kommen, so Siedersberger.



Und damit die Morgenschwimmer ohne Kassenpersonal ins Bad gelangen, führen die Verantwortlichen zusätzlich zur Saisonkarte eine Zehnerkarte ein. Einzeleintritte gibt es hier nicht. Am 10. Mai beginnt der Verkauf für die Saisonkarten. Bei den Zehnerkarten dauert es noch etwas, bis sie erhältlich sind – „Lieferschwierigkeiten“, erklärt Pletzer.



Was die Schwimm- und Badebegeisterten bereits kennen, ist die Schlechtwetter-Regelung: Kriechen die Außentemperaturen unter 15 Grad dahin, öffnet nur das Sportbecken. Um 10 Uhr informiert die Homepage (www.cambomare.de) dann über die tagesaktuelle Öffnung des Freibads.



Wassertemperatur gesenkt

Um noch mehr Energie zu sparen, greift der Kemptener Bäderbetrieb auch an anderer Stelle in die Maßnahmenkiste. Wie KKU-Prokurist und Betriebsleiter Bernhard Dengel erläutert, mache man sich den Vorteil der Stahlbecken zu Nutze: „Stahlbecken können solare Effekte besser nutzen als Betonbecken.“

Somit sei es möglich, die Temperaturen des Freibad-Wassers um ein bis zwei Grad zu senken. „Außer im Kleinkinderbecken. Das bleibt auf 32 Grad.“ Die Sportler schwimmen normalerweise bei 24 Grad Wassertemperatur, dieses Jahr seien es um die 22 Grad. Beim Erlebnisbecken gehe es von 27 auf ca. 25 Grad. Das Ruhezonenbecken ist nicht beheizt. „In der warmen Jahreszeit gleicht sich die Änderung wieder aus“, prophezeit Siedersberger, dass man den Unterschied kaum merken werde.

Preise leicht erhöht

Zuversichtlich zeigt er sich auch in Sachen Preise. Ab Juli ziehen sie im Cambomare an – also in Hallenbad und Sauna. „Im Vergleich zu dem, was die Sauna bietet, sind wir eigentlich immer noch zu billig“, sagt der KKU-Vorstand. Im Saunabereich dreht es sich in etwa um 2,50 Euro zusätzlich (außer Familien: + 6 Euro). Für die Badewelt werden um die 1,50 Euro aufgeschlagen (außer Kinder: +0,50 Euro).



Und wie bereits in der Corona-Zeit bleibe das Hallenbad und die Sauna an den Montagen geschlossen. „Den Montag nutzen wir, um unserem Personal einen festen freien Tag zu bieten.“ Ausnahmen bilden die Ferien. In dieser Zeit können die Besucher auch montags im Innenbereich plantschen und schwitzen.