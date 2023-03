Carl Rabus Werk wird in Kempten ausgestellt

Von: Sabine Stodal

Teilen

Ausstellungskuratorin Monika Hawrylewicz mit dem Sammler und Leihgeber Roland Krüppel und Dr. Christine Müller Horn, Museumsleiterin der Stadt Kempten, vor den letzten beiden Bildern des Zyklus „Passion“. © Stodal

Kempten – Am vergangenen Wochenende wurde im Hofgartensaal der Kemptener Residenz die Ausstellung „Carl Rabus: Ein Künstler zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ feierlich eröffnet.

„Ein Freund von mir entdeckte vor mehr als 40 Jahren auf einem Sperrmüllhaufen vor einem Abbruchhaus in München einen Koffer, der seine Neugier erregte. Er nahm ihn mit und fand darin etwa 50 Zeichnungen, signiert von einem Künstler namens Carl Rabus. Danach verstaubte der Koffer mit seinem Inhalt auf dem Dachboden des Freundes, bis er ihn mir eines Tages zeigte“, schilderte der ehemalige BR-Redakteur, Kinderbuchautorund Kunstsammler Roland Krüppel den Beginn seiner nunmehr ein halbes Leben währenden Begeisterung für Carl Rabus´ bislang wenig erforschtes Leben und Werk. Der 1898 in Kempten geborene und 1983 in Murnau verstorbene Künstler gehört zur sogenannten `verschollenen Generation von Kunstschaffenden´, die durch den Nationalsozialismus und die Weltkriege aus dem Blick der Öffentlichkeit gerieten.

Nun wurde die Ausstellung „Carl Rabus: Ein Künstler zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ feierlich eröffnet. Das Gros der rund 70, teils noch nie öffentlich gezeigten Werke – diese umfassen u.a. Gemälde, Linol- und Holzschnitte, Aquarelle, Tuschezeichnungen, Radierungen und Bleistiftzeichnungen sowie Texte, Briefe (z.B. von Albert Einstein an Carl Rabus) und Fotografien – stammt aus Roland Krüppels privater Sammlung.

Wer war Carl Rabus?

Carl Rabus war einer der Protagonisten der Malergeneration, die um 1900 geboren wurden, nach dem Ersten Weltkrieg erste Erfolge hatten und dann zusammen mit den Expressionisten der ersten Generation von den Nationalsozialisten als nicht arische Künstler beschimpft und verfolgt wurden. Rabus selbst war 1916 Schüler von Angelo Jank an der Akademie der Bildenden Künste in München. In den 1920er-Jahren machte er sich einen Namen als Zeichner für diverse Zeitschriften und satirische, politisch eher links angesiedelte Magazine sowie als Buchillustrator für klassische und romantische Literatur.

Als solcher illustrierte er für namhafte Verlage Dichtungen, Bücher und Kurzgeschichten angesehener Literaten wie Gottfried Keller, E.T.A. Hoffmann, Honoré de Balzac, Johann Wolfgang von Goethe oder Alfred Döblin. Er unternahm zahlreiche Reisen nach Spanien, Frankreich, Italien und die Schweiz, wo er im Expressiven Realismus seinen eigenen Stil fand, und wurde in renommierten Galerien ausgestellt. Unter dem Naziregime wurden Carl Rabus´ Werke als entartete Kunst verfemt. Gemeinsam mit seiner Partnerin, der aus Wien stammenden jüdischen Künstlerin und Fotografin Erna Adler (die er später, im Jahr 1940 allen Widrigkeiten und Gefahren zum Trotz heiratete) floh er nach Belgien, wo er verhaftet und in das südfranzösische Internierungslager St. Cyprien gebracht wurde. Das Grauen, das er dort, in der „Hölle von Perpignan“, erlebte, hielt er in Zeichnungen fest, die ihm später als Vorlage für seine beeindruckende Linolschnittserie „Passion“ dienten.

Carl Rabus Werk umfasst die verschiedensten Stilrichtungen. © Stodal

Diese 15 Bilder sind, zusammen mit den dazugehörigen epigrammatischen Geschichten in der Originalhandschrift des Künstlers, Teil der jetzigen Ausstellung. In späteren Jahren widmete sich Rabus bis zu seinem Lebensende (er ertrank 1983 beim Baden im Staffelsee) der abstrakten Malerei. Die Ausstellung zeigt einen beeindruckenden Querschnitt aus den verschiedenen Perioden seines vielfältigen Œuvres, das nie katalogisiert wurde und vermutlich insgesamt rund 500 bis 600 Werke umfasst. „Als Roland Krüppel 2019 mit der Idee auf uns zu kam, anlässlich des 125. Geburtstages des in Kempten geborenen Künstlers Carl Rabus erneut eine Ausstellung über sein Werk zu machen – nach früheren Ausstellungen in den Jahren 1995 und 1998 ist dies bereits die dritte –, haben wir uns gefreut und waren sofort offen dafür“, sagt Martin Fink, Kulturamtsleiter der Stadt Kempten.

„Carl Rabus´ Leben und Werk sind faszinierend und berühren Themen, mit denen sich die Stadt Kempten im Rahmen der Erinnerungskultur sehr intensiv beschäftigt.“ Er findet: „Die Werke werden vor dem Hintergrund der Biografie des Künstlers noch interessanter.“ Die Ausstellung mit spannendem Begleitprogramm (u.a. Workshops für Kinder, Sonderführungen mit der Kuratorin Monika Hawrylewicz oder Roland Krüppel, der mit Rabus´ Witwe befreundet war und zahlreiche Geschichten zu erzählen weiß) läuft bis 7. Mai. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos: www. kempten.de/ausstellungen.