E-Carsharing: Gemeinde Dietmannsried lockt mit günstigem Einführungsangebot

Von: Sabine Stodal

(V.li.) Tobias Sirch (Autohaus Sirch), Emanuel Sanne (Mobilitätsmanager bei Sirch), Roman Haug (stellvertretender Oberallgäuer Landrat), Vera Werner (Gemeinde Dietmannsried), Dr. Petra Hausmann (eza!), Werner Endres (1. Bürgermeister Dietmannsried) und Christian Ziegler (AÜW) bei der Übergabe und Einweihung des Carsharing-Fahrzeugs in Dietmannsried. © Stodal

Dietmannsried – Mit dem geliehenen E-Auto mal schnell nach Kempten fahren, Shoppen, ins Kino gehen und nur gute 5 Euro bezahlen? Das ist ab sofort in der Gemeinde Dietmannsried möglich. Das Interesse ist groß.

Seit Montag letzter Woche läuft in Dietmannsried ein Carsharing-Angebot. Das Interesse seitens der Dietmannsrieder Bevölkerung ist bereits groß..

Der weiße, rein elektrobetriebene fünftürige und fünfsitzige Renault Zoe mit der eindeutig erkennbaren Aufschrift steht seit Montag an der Ostseite des Dietmannsrieder Rathauses für die künftigen Nutzer parat – genauer gesagt in der Kurve an der Ostseite des Gebäudes, beim Eingang zum Büro der Jugendpflege. Dort befindet sich ebenfalls die Ladesäule, die auch von dem vor einiger Zeit angeschafften E-Auto für Gemeindemitarbeitende genutzt wird.



E-Carsharing im Oberallgäu

Das Carsharing-Projekt mit E-Auto ist Bestandteil des vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben geförderten Projektes „AllgaEu-mobil“, in dessen Rahmen in mehreren Oberallgäuer Kommunen an Mobilitätsalternativen gearbeitet wird. Zu den Kooperationspartnern des Carsharings gehören u.a. das Landratsamt Oberallgäu, das eza! Energie- und Umweltzentrum Allgäu, das AÜW sowie das Autohaus Sirch als Anbieter und Betreiber der Fahrzeuge.



E-Carsharing - so geht‘s

Bei der offiziellen Einweihung in Dietmannsried erklärten Tobias Sirch und Emanuel Sanne vom Autohaus Sirch, wie das Ganze funktioniert: „Das läuft alles über die App `SIRCH mobility´, die im App-Store erhältlich ist. Auf ihr kann man sich ganz einfach registrieren, inklusive digitaler Führerscheinkontrolle und Hinterlegung der Bankverbindung. Über die App, die zugleich als Autoschlüssel dient, sind sämtliche Standorte unserer Carsharing-Angebote sichtbar und man kann die Fahrzeuge online buchen. Wenn ein Fahrzeug bereits anderweitig vergeben ist, zeigt die App dies an, ebenso wie die nächstmögliche Verfügbarkeit. Sie berechnet vorab die ungefähr zu erwartenden Kosten und erkennt außerdem den Ladestand und die verfügbare Reichweite des Akkus.

Im Sommer liegt diese bei zirka 400 Kilometern, im Winter bei 250 Kilometern pro Ladezyklus. Somit wird es in aller Regel nicht vorkommen, dass man zwischendurch nachladen muss“, betonten die Beiden. „Denn jeder Nutzer steckt das Auto, wenn er es wieder am Rathaus abstellt, an den Ladepunkt.“ Diesen hat das AÜW mit 1.750 Euro gefördert. Der reguläre Tarif liegt bei 3,50 Euro pro Stunde plus 0,29 Euro pro Kilometer und wird 15-Minuten- und kilometergenau abgerechnet. „Dabei ist die Ladung inklusive. Es kommen keine zusätzlichen versteckten Kosten auf den Nutzer zu.

Dietmannsried legt beim E-Carsharing noch eins drauf

Sogar das Parken ist in Kempten mit dem E-Auto kostenlos. Man muss nur eine Parkscheibe einlegen“, so Sanne. Um das Angebot noch attraktiver zu machen, hat die Marktgemeinde Dietmannsried ein Einführungsangebot auf den Weg gebracht. „Bis zum 30. September fällt die Registrierungsgebühr weg. Zudem wird den Nutzern der Stundentarif bis zu fünf Stunden im Nachgang erstattet – somit wird ihnen für Fahrten bis zu fünf Stunden nur die Kilometergebühr von 0,29 Euro pro Kilometer berechnet“, erklärte Bürgermeister Werner Endres.

E-Autos kennenlernen

„Rund 80 Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits registriert“, freute er sich. „Ein solches Angebot ist auf dem Land etwas Neues und gerade hier interessant“, ergänzte der stellvertretende Landrat Roman Haug. „Damit können die Menschen E-Mobilität und das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen ausprobieren. Dabei werden Vorbehalte gegen E-Autos und die Sorge, womöglich unterwegs wegen einer leeren Batterie liegenzubleiben, ganz effektiv abgebaut.“

Acht Oberallgäuer Kommunen sind in der E-Carsharing-Pilotphase dabei

Neben Dietmannsried bieten auch die Gemeinden Wiggensbach, Wildpoldsried, Buchenberg, Altusried, Oberstaufen, Durach und Waltenhofen Carsharing an. Dr. Petra Hausmann, die das Projekt AllgaEu-mobil seitens des eza! begleitet, sagt: „Es ist schön, dass schon acht Kommunen in der zweijährigen Pilotphase des Carsharing mitmachen. Wenn es gut läuft, ist eine Erweiterung denkbar.“ AllgaEu-mobil umfasst darüber hinaus die Mitfahrplattform, an der sich aktuell 18 Kommunen beteiligen, den Aufbau eines ehrenamtlichen Fahrdienstes sowie ein Jugendmobilitätsprojekt in Blaichach.