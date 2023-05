Circus Krone gastiert in Kempten

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Circus Krone befindet sich nach Corona auf der ersten großen Tour. In Kempten gibt es von Mittwoch, 17. bis einschließlich Montag, 22. Mai, Vorstellungen. Mehr Infos unter www.circus-krone.com/ tour-2023/. Martin Lacey jr. (Mitte) freut sich bereits auf viele Besucher. © Pöhlmann

Kempten – Das Geheimnis des Erfolgs sei viel Geduld und viel Belohnung, sagt der Raubtiertrainer und Direktor des Circus Krone Martin Lacey jr.

Als am Freitag das Vorkommando am Areal der Allgäuhalle die 22 Meter hohen Hauptmasten aufbaut, fehlt von den Löwen und Tigern noch jede Spur. Kritische Stimmen, die dem Circus Krone Tierquälerei vorwerfen, weist Lacey von sich. Er und seine Frau seien selbst Tierschützer und haben in Weßling ein Altersheim für Tier errichtet. Er sei auch kein Alphatier, sagt Lacey und stemmt die Hände in die Hüften, sondern vielmehr wie eine Mutter zu den Tieren, die fühle, was ihr Charakter gerade brauche.

Lacey ist sich sicher, dass die Zuschauer nicht nur sehen, dass er die Tier liebe, sondern die Tiere auch ihn. Wirklich aufgeregt vor einer Show ist der Zirkusdirektor nach eigenen Angaben nicht mehr. Aber er freut sich in Kempten zu sein mit einem Event, das die ganze Familie anspreche. Der Circus Krone gastiert noch bis 22. Mai in Kempten.