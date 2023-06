Claudia Eckel gewinnt traditionelles Firngleiterrennen

Auf dem Waltenberger Haus

Einödsbach/Niedersonthofen - Bereits eine Woche vor der offiziellen Eröffnung des Waltenberger Hauses trafen sich die Teinehmerinnen und Teilnehmer des traditionellen Firngleiterrennens (FiGl) auf dem Waltenberger Haus.

Nur für das FiGl-Team hatte Hüttenwirt Markus Karlinger in diesem Jahr die Hüttenpforten geöffnet, wo am Vorabend des Rennens in gemütlicher Runde die Startnummern für das Rennen verlost wurden.

Nach einem ausgiebigen Frühstück wurde unter Beobachtung zahlreicher Steinböcke gemeinsam die Rennstrecke diskutiert. ausgeklügelt und gesteckt.

Wasserlöcher und Lawinenböller als Herausforderung beim Firngleiterrennen

Schnee war in diesem Jahr ausreichend vorhanden, trotzdem gab es einige sehr tiefe Wasserlöcher, um die die Teilnehmer geschickt herumgelenkt werden mussten. Auch einige große Lawinenböller wurden noch mit Schaufeln fürs Rennen fahrbar gemacht.

Die spannende Rennstrecke im Bockkar verlangte von den Läufern außerordentlich viel Fahrgefühl und Gleichgewichtssinn. Der mittlere Teil der Strecke war aufgrund der zahlreichen kleineren Lawinenböller besonders für die Teilnehmer im vorderen Starterfeld eine echte Herausforderung.

Erste Regentropfen konnten die strahlenden Gesichter der Sieger bei der anschließenden Siegesehrung nicht trüben.

Platzierung der Damen: Auf den 1. Platz fuhr bei den Damen Claudia Eckel (Niedersonthofen), erneut gefolgt von Gerda Kleinheinz (Untermaiselstein)) und Josefine Bickel (Immenstadt).

Bei den Herren freute sich Dauersieger Johannes Kleinheinz (Untermaiselstein) über Platz 1 auf dem Treppchen, Johann Kiderle (Niedersonthofen) stieg auf Platz zwei, über Platz drei jubelte Martin Buchenberg.

Nächstes Rennen am Sonntag, 18. Juni

Das nächste und letzte Rennen findet statt am kommenden Sonntag, 18. Juni, am großen Wilden/Gemswanne. Wer sich den alpinen und anspruchsvolle Anstieg zutraut ist herzlich willkommen - Anstieg auf eigene Verantwortung, Treffunkt 7 Uhr am Grünen Hut in Hinterstein. kb