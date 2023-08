Deutsch-Amerikaner Clay Ellerbrock erweitert den Angriff des ESC Kempten

Kaderplanung auf der Zielgraden

Kempten - Einen großen Schritt vorwärts machte der ESC Kempten in den vergangenen Tagen bei seiner Kaderplanung. Gleich fünf neue Spieler konnten nun vorgestellt werden.

In Deutschland bisher unbekannt ist der 25-jährige Stürmer Clay Ellerbrock in der Eishockeylandschaft. Obwohl er auch über einen deutschen Pass verfügt, hat er bis jetzt nur in den USA und in Kanada gespielt. Seit 2019 spielt er in der NCAA III für die Universität von Massachusetts in Dartmouth. Nun möchte der Linksschütze den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen und wechselt in das Land seiner Vorfahren.

ESC-Sportleiter Ervin Masek Jr. dazu: „Wir waren mit Clay bereits früh in Kontakt. Er ist ein enorm starker Schlittschuhläufer mit Zug zum Tor. Da er über einen deutschen Pass verfügt wird er keine Kontingentstelle besetzten. Wir freuen uns sehr, dass Clay sich für die Sharks entschieden hat. Zusammen mit den anderen Importspielern wird er rechtzeitig zum Trainingsstart Ende August bei uns eintreffen.“

Bereits in der letzten Saison hatten man in Kempten gute Erfahrungen mit Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft gemacht, als mit dem Deutsch-Kanadier Kodi Schwarz ein überragender Verteidiger an der Iller auflief. Nun also Ellerbrock, der zukünftig mit der Rückennummer 8 spielen wird. Mit dem jungen Stürmer gehen auch die Kaderplanungen der Sharks auf die letzten Meter, das Team wirkt schon ziemlich komplett. Ellerbrock passt dabei gut in das neue Konzept, junge, hungrige und schnelle Spieler zu verpflichten, aus denen Sven Curmann und Markus Russler eine schlagkräftige Truppe formen sollen.

Sharks präsentieren zwei Zugänge und zwei Aufsteiger

Dazu gehören auch noch vier weitere Neuzugänge: Spannung versprechen zwei Spieler die den Schritt von der 1b in die Erste wagen. Mit Kilian Hubbauer wird ein talentierter junger Spieler, der laut Masek Jr. das Zeug zu einem guten Bayernliga Verteidiger hat, den Sprung nach oben wagen. Der 21-jährige gebürtige Kemptener durchlief die Nachwuchsabteilungen des EV Füssen, bevor er sich der 1b seiner Heimatstadt anschloss. Nun möchte er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere wagen.

Ihm zur Seite steht ein auf dem Kemptener Eis durchaus bekannter Akteur. Alexander Brugger schnürte bereits von 2013 bis 2016 die Schlittschuhe für Kempten, damals noch in der Landesliga, bis ihn eine schwerwiegende Verletzung außer Gefecht setzte. Zuletzt in der 1b aktiv möchte es auch der inzwischen 31-jährige Stürmer nochmals wissen und wird, wie Hubbauer mit einer Wechsellizenz ausgestattet, die es den Beiden ermöglicht sowohl in der zweiten wie auch in der ersten Mannschaft zu spielen.

Zwei Neuzugänge gibt es indes aus der U20 des EV Füssen, inzwischen entwickeln sich die Sharks mehr und mehr zum Sprungbrett für junge Akteure aus dem Ostallgäu. Colin Witting, 19 Jahre jung und der gleichaltrige Stürmer Nikolai Streif heuern beim ESC an. Ervin Masek Jr.: „Colin und Nikolai waren im letzten Jahr fester Bestandteil ihrer U20 Mannschaft. Wir bieten den beiden die Plattform sich in den nächsten Jahren im Seniorenbereich zu etablieren, mit dem Ziel beide zu gestandenen Bayernliga Spielern werden zu entwickeln. Unser Trainer Sven Curmann ist hierzu auch genau der Richtige Trainer, der mit jungen Spielern arbeitet und diese weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr über die Neuzugänge und werden die Entwicklung der Beiden genauestens verfolgen.“ kb