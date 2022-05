Colosseum Center bietet nun „3D Dolby Atmos Soundsystem“

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Vor dem Hauptfilm werden die Kinobesucherinnen und -besucher während der Einlassphase mit einem neuen flexiblen Lichtdesign begrüßt. © Spielberg

Kempten – „So viele negative Aspekte die Pandemie mit sich gebracht hat, hatte sie auch einen sehr schönen Aspekt. Sie hat uns gezeigt, wie sehr die Allgäuer Kinos als Kultur- und Freizeitangebot zu schätzen wissen. Wir durften erleben, dass die Menschen trotz zahlreicher Streamingangebote doch lieber mit Freunden oder Partnern Filme auf der großen Leinwand erleben wollen“, sagt Pia Sing, jüngster Spross der Kemptener Kino-Betreiber-Dynastie Dietel Sing.

Und damit das auch in der Zukunft so bleibt, hat die Familie Dietel-Sing nun den größten Kinosaal im Colosseum technisch auf den neusten Stand gebracht und dort neben einem smarten Lichtdesign das „3D Dolby Atmos Soundsystem“ installiert. Das wurde vor Kurzem der Presse und geladenen Gästen bei einem abendlichen Sektempfang vorgestellt. Präsentiert wurden neben einer Trailershow, bei der auch das Lichtdesign mit einbezogen wurde, der neue Blockbuster „Top Gun-Maverick“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Pünktlich zum Hauptfilm erlosch die Lichtershow und der Besucher hatte volle Konzentration auf den Hauptfilm.

Technik State of the Art

Um die Besucher auch während des Films bestmöglich in das Geschehen mit einzubeziehen, wurde die Decke des Saals mit Lautsprechern versehen, wie Pia Sing erklärt. „Bisher wurde der Ton, dank Dolby 7.1, von allen Wänden wiedergegeben. Nun kommt der Ton zusätzlich von der Decke und der Zuschauer kann auf den Zentimeter genau feststellen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Die Besucher sitzen künftig noch mehr mitten im Geschehen und hören Hubschrauber oder Drachen direkt über sich hinwegfliegen. Durch die insgesamt 39 neuen Lautsprecher, die mit 27.600 Watt Verstärkerleistung betrieben werden, hat man ein echtes 3D-Sounderlebnis“, so Pia Sing.

Die in der Trailershow gezeigte Vorschau auf „Avatar 2 – Der Weg des Wasser“ ließ die Besucher erfahren, welcher Eindruck entsteht, wenn ein 4K-Bild in 3D mit dem 3D-Ton von Dolby Atmos verschmelzen: ein einzigartiges Kinoerlebnis. Da der Saal nicht nur für Filmvorführungen technisch bestens ausgestattet ist, sondern auch über internet-Mikrofon und HDMI-Anschluss verfügt, bietet das Colosseum den Kinosaal 2 auch für Präsentationen, Firmenevents oder Gamingvormittag an.