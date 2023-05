Kempten: Container für Schulen

Von: Martina Ahr

Teilen

Inzwischen wird auch der Platz an den Kemptener Gymnasien eng. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / ArturVerkhovetskiy

Kempten – Jetzt wird auch der Platz an den Gymnasien eng.

Wegen des hohen Aufkommens an Schülern und Schülerinnen sei gar ein viertes Gymnasium möglich, berichtete Schulreferent Thomas Baier-Regnery im Ausschuss. Gerade aus dem Oberallgäu, insbesondere aus dem nördlichen Landkreis, kommen immer mehr, die Zahlen der Schüler und Schülerinnen steigen. Baier-Regnery rechnet allerdings nach einer Spitze wieder mit sinkenden Zahlen.

Man warte aktuell auf eine Stellungnahme aus Augsburg, aus der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Gymnasien, ob das Carl-von-Linde-Gymnasium künftig vierzügig werden kann. Aktuell ist die Schule dreizügig ausgerichtet, bekommt aber im Zuge der Sanierung zusätzliche Klassenzimmer.

Am Allgäu-Gymnasium ist der Pavillon marode und muss abgerissen werden. An diesem Platz könnten dann Raummodule für acht Klassenzimmer aufgestellt werden. Solche Raummodule seien laut Baier-Regnery auch für das Hildegardis-Gymnasium eine Option. Auch hier könnten so „möglichst acht Klassenzimmer“ entstehen. Vor den Realschulen macht die Raumnot ebenfalls keinen Halt. Hier werde, so Baier-Regnery weiter, derzeit noch nach Lösungen gesucht