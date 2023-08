„Dämmerschoppen“ der Freien Wähler am St.-Mang-Platz in Kempten

Von: Jörg Spielberg

Der Bezirksvorsitzende der FW Schwaben Alexander Hold stellt sich den Fragen von rund 50 interessierten Bürgern © Spielberg

Kempten – Traditionell starten die Parteien ihre Wahlkämpfe rund sechs Wochen vor den Wahlen. Heuer waren die Freien Wähler einer der ersten, die Bürgerinnen und Bürger zu einem Dialog auf den St.-Mang-Platz einluden. Der „Dämmerschoppen“ bestand zum einen aus Ausführungen des Kemptener Stadtrats und stellvertetenden Vorsitzenden des Bayerischen Landtags Alexander Hold sowie einer Fragerunde, bei der Hold und der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Bezirkstag Schwaben Philipp Prestel auf Fragen von Bürgern antworteten. Den „Dämmerschoppen“ besuchten rund 50 interessierte Bürger, anwesend waren zudem Kemptens zweiter Bürgermeister Klaus Knoll und die beiden FW-Stadträte Thomas Landerer und Andreas Kibler.

Seit 2018 sind die Freien Wähler in Bayern in Regierungsverantwortung und Hold gibt seiner Partei eine gute Note. „Die Regierungsarbeit hat uns gestärkt. Wir sind nicht der kleine Mitläufer der Christsozialen sondern oft genug der Taktgeber in der Koalition“, so Hold. Als Beispiel nennt dieser u.a. die Wasserstoffinitiative von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Für die kommende Landtagswahl am 8. Oktober rechnet Hold für die Freien Wähler gute Chancen aus. „Nach Umfrage liegen wir bayernweit bei 14 Prozent, in Kempten sogar bei 28 Prozent.“

Hold räumt ein, dass dies in schwierigen Zeiten mit großen Herausforderungen geschehe. „Die Demokratie ist schon länger kein Selbstläufer mehr auf der Welt und auch in Deutschland versuchen Kräfte, die Menschen von der Demokratie zu entfernen.“ Diese Äußerung bleibt Holds einziger Verweis auf die AfD, ansonsten möchte er diese mit Argumenten widerlegen. „Wir werden konsequent und ehrlich die Themen angehen, mit denen die AfD die Wähler verführen möchte.“

Alexander Hold richtet kritische Worte an die Regierung

Die Regierungsarbeit der Ampel sieht Hold kritisch. Teile der Dreierkoalition misstrauen seiner Meinung nach dem Bürger, das fördere Überwachung. In der Bildung setzen die FW darauf, das differenzierte Schulsystem zu erhalten, unabhängig der Schulart Lehrern ein A13-Einstiegsgehalt zu gewähren (Anm. d. Red. Bayern brutto: 4.474 Euro) und für beste Bildungsstandards in Bildungseinrichtungen in bestem baulichem Zustand zu sorgen.

Bei der Migrationspolitik wähnt Hold die Bundesregierung auf einem „Holzweg“. Ein beschleunigtes Einbürgerungsrecht mit frühem Erhalt des deutsches Passes löse die Probleme nicht. Wichtig sei, dass die kommen, die gebraucht werden und die schnell abgeschoben werden, die keine Bleibeperspektive besitzen. „Das geht nicht mit Auffanglagern an den europäischen Außengrenzen, sondern wie in der Schweiz mit schnellen Asylverfahren an den eigenen Grenzen, bei denen innerhalb in drei Tagen über Verbleib oder Abschiebung entschieden wird“, so Hold.

Nachhaltige Energiepolitik und Bürokratieabbau: Hold‘s Visionen für das Allgäu

Hold setzt auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. So schlägt er für das Allgäu einen starken Ausbau der Photovoltaik vor, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft mit Mehrfachnutzungen. Da Windenergie effizienter als PV sei, präferiert Hold auch hier einen Ausbau. „Deshalb haben wir uns als Freie Wähler für die Aufhebung der 10H-Regelung stark gemacht. Mit einer Haltung „überall, nur nicht bei mir“ kommen wir bei der Energieproduktion nicht weiter“, so Hold. Wichtig sei, wie im Energiedorf Wildpoldsried die Bürger an der Energiegewinnung profitieren zu lassen. Genehmigungsverfahren sollen verkürzt und regionale Unternehmen bevorzugt werden.

Auch soll es privaten Stromerzeugern erleichtert werden, ihren Strom in die Nachbarschaft ohne Netzentgelte einzuspeisen. Für die Bauwirtschaft wünscht sich der Bezirksvorsitzende einen massiven Abbau der Bürokratie. „Bauen muss günstiger werden. Wir brauchen nicht immer neue Lärm- und Brandschutzverordnungen“, so Hold und verweist auf die Initiative „Gebäudetyp-e“ der Bayerischen Architektenkammer. Bei der anschließenden Fragerunde stellten die Bürger Fragen zur Barrierefreiheit (Hbf Kempten), der Anbindehaltung (Kostenexplosion bei Kleinbauern verhindern) und der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands (Vorbild Schweiz und Österreich).