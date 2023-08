Dario Rapps triumphiert: RSC-Fahrer wird Deutscher Kriteriumsmeister

Dario Rapps vom RSC Auto Brosch Kempten ist Deutscher Kriteriumsmeister 2023. © Karl Schlusche

Kempten/Troisdorf – Den Hattrick geschafft haben die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten bei der dritten Austragung der Deutschen Kriteriumsmeisterschaft am vergangenen Samstag in Troisdorf/NRW. Nachdem in den beiden Vorjahren jeweils Jonas Schmeiser den Titel ins Allgäu geholt hatte, war es diesmal Dario Rapps, der sich am Ende gegen Niklas Behrens (STEVENS Racing Team) und Florenz Knauer (54x11) durchsetzen konnte.

Zunächst erwies sich Knauer als klar stärkster Sprinter in den Wertungen, doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang es den RSClern, ihm mit ständigen Tempoverschärfungen so zuzusetzen, dass sich Rapps zusammen mit Behrens nach 45 von 60 Runden a 1200 Metern absetzen und Knauer nicht mehr folgen konnte.

Rapps und Behrens harmonierten gut und so gewann Rapps mit 39 Punkten vor Behrens mit 29 Punkten und Knauer mit 22 Punkten.



Jonas Schmeiser, Andreas Mayr, Steffen Greger, Tim Schlichenmaier, Jan Dieteren, Florian Weber und Julian Kern auf den Plätzen vier, sechs, 13, 22, 30, 32 und 35 komplettierten den RSC-Erfolg.



Sambale gewinnt in Ischgl

David Sambale vom RSC gewann am gleichen Tag die 28. Austragung des Ischgl Ironbike MTB-Marathons auf der Medium-Strecke über 44 Kilometer und 1.890 Höhenmeter. Nach 2:17 Stunden setzte er sich mit sieben Minuten Vorsprung gegen den italiener Federico Bonseri und den Österreicher Wolfgang Pfister durch.

Noah Laschewski startete auf der Hard-Strecke über 58 Kilo- und 2.580 Höhenmeter und belegte Rang fünf.

Nächster Sieg für Augenstein

Bestens erholt zeigte sich Moritz Augenstein einen Tag nach der Deutschen Kriteriumsmeisterschaft beim Kriterium Rund um Spich/NRW über 50 Runden a 1.200 Meter. Bei Dauerregen setze er sich nach zehn Runden aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe ab. Sämtliche Nachführungsanstrengungen der konkurrierenden Teams blieben erfolglos und so gewann Augenstein solo vor Niklas Behrens (STEVENS Racing Team) und Florenz Knauer (54x11).

Schmeiser wurde Vierter, Rapps Fünfter, Andreas Mayr Neunter, Jan Dieteren 18ter, Steffen Greger, 19ter, Tim Schlichenmaier 23ter und Florian Weber 27ter. kb