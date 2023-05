Dario Rapps gewinnt schwerstes Kriterium des Jahres in Schönberg

Teilen

Dario Rapps (Mitte) vom RSC Auto Brosch Kempten strahlt bei der Siegerehrung in Schönberg vom obersten Podiumsplatz. © Karl Schlusche

Kempten - Mit einer außerordentlich starken Teamleistung gelang den Elite-Amateuren des RSC Auto Brosch Kempten der Sieg beim 2. Schönberger Pfingstradrennen am Samstag, 28. Mai, gegen die höhenklassigen und zahlenmäßig stark vertretenen KT-Profis aus dem In- und Ausland.

Dario Rapps erwies sich zwar bei den Wertungen des Kriteriums über 100 Runden (70 Kilometer) regelmäßig als der stärkste Sprinter, ständige Attacken der Konkurrenz erforderten aber höchste Aufmerksamkeit und Konzentration in jeder Sekunde des Rennens. Dies gelang Rapps, Andreas Mayr, Jonas Schmeiser, Silias Motzkus, Michael Wasserrab, Florian Weber und Manuel Porzner letztendlich so gut, das Rapps vor Lukas Ruegg (Team Vorarlberg) und Fabian Danner (54x11) gewann. Mayr wurde dazu noch Fünfter.

Inmitten zahlreicher Nationalmannschaftsfahrer aus der ganzen Welt, die UCI-Punkte für die Olympia-Qualifikation 2024 auf der Bahn sammeln wollten, mischte Moritz Augenstein vom RSC bei der 3-Bahnen Tournee in Singen am vergangenen Wochenende nicht nur kräftig mit, sondern ließ die meisten davon ziemlich alt aussehen.

RSC-Fahrer Augenstein düpiert die internationale Konkurrenz

Am ersten Tag fuhr Augenstein mit seinem Partner Moritz Malcharek von der deutschen Nationalmannschaft im Madison-Wettbewerb über 180 Runden hinter dem neuseeländischen Duo Aaaron Gate/Tom Sexton auf Platz zwei. Das gleiche starke Ergebnis erzielte er am zweiten Tag im Omnium-Wettbewerb. Am dritten Tag setzte Augenstein sogar noch einen drauf und gewann sowohl das Ausscheidungsfahren als auch das Madison mit Partner Malcharek.

Schmeiser gewinnt Bayerischen Straßenmeistertitel

Jonas Schmeiser vom RSC Auto Brosch Kempten hatte bei der Siegerehrung nach der 35. Main-Spessart Rundfahrt in Karbach am 21. Mai sichtlich Mühe, aufs oberste Treppchen zu klettern. Als bestplatzierter Fahrer eines bayerischen Vereins musste er bei dem schweren und mit 138 Kilometern und 1.800 Höhenmetern für einen Kriteriumsspezialisten ungewohnt langen Rennen kurz vor dem Ziel aus einer siebenköpfigen Verfolgergruppe hinter dem späteren Sieger Sebastian Niehues (RSV Münster) mit starken Krämpfen reißen lassen, sicherte sich aber als Gesamt-Achter den Landesmeistertitel der Elite-Amateure vor Daniel Bichlmann (54x11) und Nepomuk Roth (VC Ratisbona Regensburg).

Noch schlimmer als Schmeiser hatte es zuvor den letztjährigen Cape Epic Sieger Georg Egger erwischt, der gleich nach dem Start mit Niehues ausgerissen war und das Rennen später an der Spitze liegend mit Krämpfen sogar aufgeben musste. Steffen Greger und Dario Rapps beendeten das Rennen auf den Plätzen 22 und 30 und zählten damit zu den wenigen Fahrern, die überhaupt ins Ziel kamen.

Solosieg für Gericke in Heilbronn

Die Erfolgsserie von Heiko Gericke hält an: Beim 4. Lauf zum Interstuhl-Cup am 21. Mai in Heilbronn setzte er sich im Rennen der Masters 4 in der dritten von 25 Runden a 1,6 Kilometer von seinen Konkurrenten ab und gewann solo vor Stefan Bock (RSV Talfingen) und Frank Düll (RSV Öschelbronn). „Das hat richtig Spaß gemacht. Viele Kurven und ständig bergauf und bergab, wie auf einer Achterbahn“, freute sich Gericke über seinen achten Saisonsieg, mit dem er sich die Führung in der Gesamtwertung der Rennserie zurückeroberte, nachdem er das vorangegangene Rennen ausgelassen hatte. Thomas Tantz belegte im Wettbewerb der Masters 2/3 Platz 11.

Laschewski gewinnt in Angerberg – Podium für Rieger und Bühler

Noah Laschewski, Patrick Rieger und Andreas Bühler vom RSC starteten jüngst beim eldoRADo Bike Festival in Angerberg/Tirol. Laschewski gewann die Mittelstrecke über 59 Kilo- und 1.480 Höhenmeter, Rieger fuhr auf der Langstrecke mit 88 Kilo- und 2.325h Höhenmetern als Gesamtvierter und Dritter der Lizenzklasse ebenfalls aufs Podium. Andreas Bühler gewann auf der Langdistanz als Gesamt-25ter die Klasse M50.

RSC-Damen-Team gewinnt Rad Race 120 in Sonthofen

Mit zwei reinen Damen-Teams gingen die RSC-Frauen am 20./21. Mai beim Rad Race 120, einem Zwei-Etappen Rennen mit 2.000 Teilnehmer/innen in Sonthofen, an den Start. Team 1 mit Valerie Moser, Sabrina Zwick und Paulina Wörz und Team 2 mit Pia Vogt, Elisabeth Egerter, Maria Marb und Lisa Wiessler. Am Samstag stand als Prolog ein Bergzeitfahren zum Bildstöckle mit 4,3 Kilo- und 380 Höhenmetern auf dem Programm, am Sonntag ein Straßenrennen unter anderem über den Riedbergpass mit 126 Kilo- und 2.260 Höhenmetern. Team 1 gewann die Gesamtwertung mit zehnMinuten Vorsprung auf die Sport Haschko Ladies, Team 2 belegte den starken vierten Platz der insgesamt 14 Damen-Mannschaften.

Paulina Wörz berichtet von ihrem überaus erfolgreichen Wochenende: „Nachdem Valerie, Sabrina und ich den Prolog am Samstag für uns entschieden hatten, durften wir am Sonntag im ersten Startblock antreten. Das Rennen sollte eigentlich mit sechs Kilometern „gemütlichem Hinterherfahren“ beginnen, aber wir rollten von Anfang an mit über 40km/h von Sonthofen über Immenstadt nach Oberstaufen. Danach hat sich das Feld etwas auseinandergezogen, was für mich entspannend war, wegen der vielen Straßeninseln und Baustellen, auf die man sehr aufpassen musste.

Wir sind dann trotzdem mit einem guten Tempo über Hittisau, Sausteig und Rohrmoos in Richtung Anstieg zum Riedbergpass gefahren. Da der Riedbergpass für motorisierte Fahrzeuge gesperrt war, wurden wir dort von vielen Zuschauern stark angefeuert, was die Steigung etwas angenehmer machte. Nach dem Riedbergpass mussten wir noch einmal über Rohrmoos fahren, was uns noch die letzte Kraft abverlangte. Valerie konnte dort einem Unfall nicht mehr ausweichen und stürzte auf ihr Fahrrad, aber Gott sei Dank ohne größere Schäden. Ziel war in Bolsterlang am Skilift, wo noch einige knackige Höhenmetern bezwungen werden mussten. Und auch dort wurden wir alle unglaublich stark angefeuert. So sind wir drei vom RSC-Team 1 als erste Frauen-Mannschaft ins Ziel gekommen. Bei diesem Rennen kam es nicht darauf an, wie schnell die erste Person im Team war, es zählte nur die Zeit, die das drittschnellste Teammitglied für die Strecke benötigte. Als beste Frauenteam haben wir eine Woche Urlaub auf Mallorca und ein Freistart für nächstes Jahr gewonnen.“ kb