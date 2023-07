Dario Rapps vom RSC Kempten ist Bayerischer Kriteriumsmeister

Das Team des RSC-Kempten bei bei den Bayerischen Kriteriumsmeisterschaften in Prien. © Karl Schlusche

Kempten/Prien – Das beste Geburtstagsgeschenk zum 29ten Wiegenfest machte sich Dario Rapps vom RSC Auto Brosch Kempten bei den Bayerischen Kriteriumsmeisterschaften am vergangenen Sonntag in Prien am Chiemsee selbst.

Im zum 70ten Mal ausgetragenen Traditionsrennen „Rund um den Priener Marktplatz“ über 120 Runden a 500 Meter fuhr Rapps nach der ersten von 12 Wertungen zusammen mit Daniel Bichlmann (54x11) auf und davon und gemeinsam gelang ihnen ein Rundengewinn, wobei sich Rapps in den Wertungen als der klar stärkere Sprinter erwies.

Zwischenzeitlich hatten sich Rapps Teamkollegen Jonas Schmeiser und Florian Weber ebenfalls abgesetzt. Rapps fackelte nicht lange, sondern sprang wiederum mit Bichlmann am Hinterrad zu den beiden dazu und das Quartett überrundete das Feld erneut. So gewann Rapps vor Bichlmann und Schmeiser. Weber wurde Vierter, Julian Kern Sechter.



Im Amateur-Rennen über die gleiche Distanz erkämpfte sich Jaro Bräunig mit Platz drei sein zweites Podiumsergebnis, Dominik Beermann wurde Achter. Pech hatte Thomas Tantz im Rennen der Masters 2, wo er sich punktgleich mit dem Drittplatzierten mit dem undankbaren Rang vier zufriedengeben musste.

Augenstein gewinnt die Nachtuhle von Stadtlohn

In welch bestechender Form Moritz Augenstein vom RSC derzeit ist, bewies der frischgebackene dreifache Deutsche Meister auf der Bahn beim Stadtlohner Kriterium am 30. Juni. Das sogenannte „Nachtuhlenrennen“ wurde erst um 22 Uhr gestartet und die Sieger erhielten handgefertigte Eulen aus Porzellan.

Nachdem sich sein Teamkollege Jonas Schmeiser nach zehn Runden die erste von sieben Wertungen des 84 Kilometer langen Rennens gesichert hatte, attackierte Augenstein zwei Runden später erfolgreich auf eine als Prämie ausgelobte Armbanduhr: „Ich dachte mir, die Uhr brauch ich“ schmunzelte er nach dem Rennen, „und plötzlich war ich alleine vorne und hab niemand mehr gesehen.“ Mit konstantem Tempo zog Augenstein dann einsam seine Kreise vor dem Feld und sammelte dabei auch noch zahlreiche Prämien ein.

Er gewann schließlich vor Schmeiser und Lokalmatador Robin Willemsen (RSC Stadtlohn 1968). Mit Andreas Mayr auf Platz sechs, Julian Kern auf Platz acht und Jan Dieteren auf Platz zehn qualifizierten sich alle fünf gestarteten RSCler für die Deutsche Kriteriumsmeisterschaft der Elite-Amateure am 5. August in Spich/NRW.

Zwick gewinnt in Berghülen – Edelmann Dritte

RSC-Fahrerin Sabrina Zwick entschied am vergangenen Samstag das 3. Alb Race Berghülen powered by Externi der Elite Frauen für sich. Sie konnte sich mit Valerie Moser vom Start weg mit einer Gruppe U17 Fahrern absetzen und gewann, während Tanja Edelmann den vorderen Zug verpasste und das Rennen in einer Verfolgergruppe als Dritte beendete.

Doppelsieg für Marquardt und Vogt beim Kitzalp – Klassensieg für Rieger

Erfolgreicher Auftritt der Mountainbiker/innen des RSC Kempten beim Kitzalp Bike Festival im Brixnertal in Tirol am vergangenen Samstag: Sarah Marquardt und Pia Vogt realisierten auf der Medium Plus Strecke einen Doppelsieg, Patrick Rieger gewann als Gesamt Zweiter auf der Extrem-Strecke die Klasse M20, Noah Laschweski fuhr auf der Medium Plus-Strecke als Gesamt-Zweiter ebenso aufs Podium wie Elisabeth Egerter als Dritte der Klasse W30 auf der Medium-Strecke. Michael Barmann wurde Fünfter in der Klasse M30 auf der Extrem-Strecke.

Mayr gewinnt in Duttweiler

Nach den jeweiligen RSC-Siegen bei den drei vorangegangenen Austragungen war es mit Andreas Mayr erneut ein Elite-Amateur des RSC , der das diesjährige Duttweiler Kerwerennen in Neustadt an der Weinstraße für sich entschied. Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse entwickelte sich auf dem 25 mal zu fahrenden, spektakulären 2,4 Kilometer langen Kurs aufgrund ründlicher Durchfahrtsprämien ein schnelles Rennen, in dem sich Mayr, perfekt angefahren von Moritz Augenstein, gleich in der ersten von fünf Wertungen durchsetzen konnte.

Danach war es Steffen Greger, der sich aus einer Ausreißergruppe die zweite Wertung holte. Die dritte und vierte Wertung ging wieder knapp an Mayr, wieder perfekt vorbereitet von Augenstein und Tim Schlichenmaier, während Pechvogel Greger sich mit einem Kettenklemmer eine Runde Rückstand einfing und keine Rundenvergütung bekam. Er war damit trotz bis dahin ersprinteter sieben Punkte faktisch aus dem Rennen.

Nach der vierten Wertung bildete sich eine vierköpfige Spitzengruppe, in welcher kein Fahrer vertreten war, der Mayr nach Punkten noch gefährlich werden konnte. Mayr gewann damit vor Leon Brescher (Team Lotto - Kern Haus) und Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann). Augenstein wurde Zehnter, Schlichenmaier Zwölfter. kb