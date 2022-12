Das Allgäu ist „Region der Lebensretter“

Von: Dominik Baum

Auf Knopfdruck: OB Thomas Kiechle, Staatsminister Klaus Holetschek und Prof. Dr. Michael Müller beim symbolischen Startschuss für die „Region der Lebensretter Allgäu“ (v.l.). © Baum

Das Allgäu ist nun offiziell „Region der Lebensretter“. Eine App macht es möglich.

Jedes Jahr sind in Deutschland rund 70.000 Menschen von einem plötzlichen Herzstillstand betroffen, nur rund zehn bis 15 Prozent überleben. Der Grund: Bei einem Herz-Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde. Wird erst mit der Wiederbelebung begonnen, sobald der hinzugerufene Rettungsdienst eintrifft, ist es meist schon zu spät. Im Allgäu sollen die Überlebenschancen künftig gesteigert werden. Seit letztem Samstag ist das Allgäu offiziell „Region der Lebensretter“ und kann im Ernstfall auf das Ersthelferalarmierungssystem FirstAED zurückgreifen.

Prof. Dr. Michael Müller, am St. Josefkrankenhaus in Freiburg Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, gründete im Jahr 2017 den Verein „Region der Lebensretter“. Was ihn dazu bewegt hat, erzählte er bei einem Besuch der Integrierten Leitstelle Allgäu (ILA) in der Rottachstraße in Kempten. „1998 hatte ich meinen ersten Einsatz im Rettungsdienst. Damals lag die Überlebenschance bei einem Herzstillstand bei zehn Prozent. Inzwischen hat die Notfallmedizin großartige Fortschritte erzielt. Aber die Überlebenschance liegt immer noch bei zehn Prozent“, sagte Müller und erklärte, dass bei einem Herzstillstand innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten reagiert werden müsse.

Allgäu: „Region der Lebensretter“

In den allermeisten Fällen ein zu kurzes Zeitfenster für den alarmierten Rettungsdienst. Dass somit für eine höhere Überlebenschance die Ersthelfer vor Ort mit den Reanimationsmaßnahmen beginnen müssen, weiß auch ILA-Leiter Marco Arhelger. „Über das Telefon können wir Laien bei der Reanimation anleiten. Das funktioniert mal besser, mal schlechter“, sagte Arhelger und ergänzte mit Verweis auf die Region der Lebensretter: „Jetzt haben wir eine bessere Lösung“. Denn der Zeitpunkt des Besuchs von Michael Müller in der ILA war nicht zufällig gewählt:

Seit letztem Samstag ist auch das Allgäu offiziell Region der Lebensretter. Der Verein baut in unterschiedlichen Regionen ein Netzwerk aus ausgebildeten Ersthelfern auf, die im Falle eines Herzstillstandes über die Alarmierungsapp FirstAED hinzugerufen werden können. „Die App erkennt, welche Ersthelfer in der Nähe sind und alarmiert bis zu vier Personen. Die beiden Ersthelfer, die am schnellsten am Einsatzort sein können, beginnen sofort mit der Herzdruckmassage. Der dritte Ersthelfer wird über die App zum nächsten Defibrillator geleitet. Der vierte Ersthelfer macht sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut und weist den Rettungsdienst ein“, erklärte Bernhard Settele die Funktionsweise von FirstAED.

Settele, hauptberuflich Medieninformatiker, engagiert sich ehrenamtlich beim Rettungsdienst des Roten Kreuzes. Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Kraus, hauptberuflich beim Rettungsdienst tätig, ist Settele als Projektverantwortlicher für das „Region der Lebensretter“-Team im Allgäu zuständig. 300 Ersthelfer konnten Settele und Kraus bereits für die Idee begeistern, 150 weitere befinden sich auf der Warteliste. „Die Ersthelfer benötigen eine Basic Life Support-Ausbildung und müssen nachweisen, dass sie regelmäßig üben“, erklärte Settele die Voraussetzungen für die Ersthelfer. Damit Freiwillige in Zukunft noch schneller freigeschaltet werden können, sei eine enge Zusammenarbeit mit allen Blaulichtorganisationen notwendig. „Wir sind derzeit nur zu zweit und kennen natürlich nicht alle Ersthelfer im Zuständigkeitsbereich der ILA.

Die Smartphone-App „Region der Lebensretter“

Wenn lokale Hilfsorganisationen, beispielsweise die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die Überprüfung der Ersthelfer aus ihrer Gemeinde übernehmen, geht die Freischaltung zügiger voran“, so Settele weiter. Bei der Kick-off-Veranstaltung waren auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, anwesend. Kiechle sprach von einer Idee, die „100- und 1.000-fach Leben retten kann“. Holetschek nahm den Termin zum Anlass, um kurz die aktuelle Situation des Rettungsdienstes anzusprechen, der aufgrund vieler Ausfälle unter Druck gerate.

Auf die App bezogen, äußerte der Staatsminister seine Freude darüber, dass die Digitalisierung an dieser Stelle genutzt worden sei, um etwas Sinnvolles zu gestalten. Marco Arhelger führte die Anwesenden abschließend durch das Herzstück der Integrierten Leitstelle – dorthin, wo die eingehenden 112-Notrufe entgegengenommen und die benötigten Einsatzmittel alarmiert werden. Sind Reanimationsmaßnahmen notwendig, kann die ILA ab jetzt ergänzend auf das Ersthelferalarmierungssystem FirstAED zurückgreifen.

Nur wenige Minuten nach der Führung ertönte ein Alarmsignal, das sich an die Freiwillige Feuerwehr Kempten richtete. Der Grund: Eine Person muss reanimiert werden. „Das ist jetzt genau so ein Fall. Ich bin leider nicht in der Nähe“, sagte Bernhard Settele und betonte: „Die Helferzahl muss jetzt deutlich erhöht werden, damit im Notfall in allen Allgäuer Dörfern und Stadtteilen Ersthelfer in der Nähe sind“. Das 2012 in Dänemark entwickelte System FirstAED wurde 2018 an die deutschen Verhältnisse angepasst. So ist die Smartphone-App „Region der Lebensretter“ entstanden, die von allen interessierten Ersthelfern heruntergeladen werden kann (iOS und Android). Detaillierte Informationen zum Verein und zur App gibt es unter www.regionderlebensretter.de.